https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/milli-hizli-tren-saatte-250-kilometreye-ulasti-rotasi-belli-oldu--1109958111.html

Milli hızlı tren saatte 250 kilometreye ulaştı: Rotası belli oldu

Milli hızlı tren saatte 250 kilometreye ulaştı: Rotası belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen hızlı milli tren testleri yıl sonuna kalmadan tamamlanması hedefleniyor. Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak olan hızlı tren... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T11:57+0300

2026-10-29T11:57+0300

2026-10-29T11:57+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

çerkezköy

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

hızlı tren

yüksek hızlı tren (yht)

hızlı tren hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108398035_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cad9e56dbfb36e292967dbbc0da2e10e.jpg

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen milli hızlı trenin testlerinin yıl sonuna kalmadan tamamlanması hedefleniyor. Sertifikasyon işlemlerinin ardından trenlerin normal yolcu taşımacılığına döneceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Treni daha çok Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız. Diğer taraflarda şu andaki setlerimiz yeterli. Zaman zaman ihtiyaç olursa oralarda da kullanmamız söz konusu olabilecek." dedi. 250 kilometre hıza erişiyorUraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli hızlı trenin test sürüşünü Ankara-Kırıkkale güzergahındaki hatta yaptı. Uraloğlu, burada yaptığı değerlendirmede, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı yüksek hızlı trenle (YHT) kavuşturduklarını anımsatarak, şunları söyledi:"Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden milli elektrikli trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk ve saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale güzergahında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında."Mühendislerin üretim aşamasında çok emek sarf ettiğini belirten Uraloğlu, trende şu an itibarıyla yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaştıklarına işaret etti. Uraloğlu, iki tren setinin de üretim bandına girdiğini bildirerek, "Sene sonu itibarıyla Sakarya'daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül seri üretime geçmiş olacağız. Bu aracımızda 200'ün üzerinde test yaptık. Burada ASELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği içindeyiz." diye konuştu."Treni daha çok Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız"Trenin testlerinin devam edeceğini bildiren Uraloğlu, uluslararası sertifikaların alınması için testlerin tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Uraloğlu, milli hızlı trenin testlerinin yıl sonuna kalmadan tamamlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ispanyada-hizli-trenler-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1109925158.html

türki̇ye

çerkezköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, çerkezköy, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı