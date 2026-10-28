https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ispanyada-hizli-trenler-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1109925158.html

İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 39 ölü var

İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 39 ölü var

Sputnik Türkiye

Madrid-Endülüs hattındaki yüksek hızlı tren çarpışmasının ardından en az 39 ölü olduğu bildirildi. 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T12:14+0300

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dünya

madrid

tren kazası

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Yerel basında çıkan haberlere göre, kaza sonrasında iki tren vagonu şarampole yuvarlandı.Görgü tanıkları, İspanyol gazetesi El Pais'e verdikleri bilgilerde yaralılar olduğunu ve acil tıbbi ekiplerin olay yerine ulaştığını belirtti.Gazetenin haberinde ayrıca, iki tren vagonunun raylardan çıkarak şarampole yuvarlandığı ifade ediliyor.Demiryolu işletmecisi Adif, hat üzerindeki trafiğin durdurulduğunu açıkladı.Adif, X platformunda paylaştığı mesajda, "Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki trafik, iki trenin birbirine arkadan çarpması sonucu askıya alınmıştır" ifadesine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/sirbistanda-israil-buyukelciligi-onunde-bicakli-saldiri-polis-saldirgani-oldurdu-1109924739.html

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madrid, tren kazası