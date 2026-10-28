https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/ispanyada-hizli-trenler-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1109925158.html
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 39 ölü var
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 39 ölü var
Sputnik Türkiye
Madrid-Endülüs hattındaki yüksek hızlı tren çarpışmasının ardından en az 39 ölü olduğu bildirildi. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T12:14+0300
2026-10-28T12:14+0300
2026-10-28T12:17+0300
dünya
madrid
tren kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109925004_0:56:450:309_1920x0_80_0_0_d8258842c0ff01ebe4a2b334d79757e5.png
Yerel basında çıkan haberlere göre, kaza sonrasında iki tren vagonu şarampole yuvarlandı.Görgü tanıkları, İspanyol gazetesi El Pais'e verdikleri bilgilerde yaralılar olduğunu ve acil tıbbi ekiplerin olay yerine ulaştığını belirtti.Gazetenin haberinde ayrıca, iki tren vagonunun raylardan çıkarak şarampole yuvarlandığı ifade ediliyor.Demiryolu işletmecisi Adif, hat üzerindeki trafiğin durdurulduğunu açıkladı.Adif, X platformunda paylaştığı mesajda, "Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki trafik, iki trenin birbirine arkadan çarpması sonucu askıya alınmıştır" ifadesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/sirbistanda-israil-buyukelciligi-onunde-bicakli-saldiri-polis-saldirgani-oldurdu-1109924739.html
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1c/1109925004_0:14:450:352_1920x0_80_0_0_9f049bcc3c37f08b7b898819809caeac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
madrid, tren kazası
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı: En az 39 ölü var
12:14 28.10.2026 (güncellendi: 12:17 28.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Madrid-Endülüs hattındaki yüksek hızlı tren çarpışmasının ardından en az 39 ölü olduğu bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, kaza sonrasında iki tren vagonu şarampole yuvarlandı.
Görgü tanıkları, İspanyol gazetesi El Pais'e verdikleri bilgilerde yaralılar olduğunu ve acil tıbbi ekiplerin olay yerine ulaştığını belirtti.
Gazetenin haberinde ayrıca, iki tren vagonunun raylardan çıkarak şarampole yuvarlandığı ifade ediliyor.
Gazeteye göre kaza, yerel saatle sabah 9'dan kısa bir süre sonra (TSİ ile 10.00), Toledo iline bağlı Los Yebenes ve Urda kasabaları arasında meydana geldi.
Demiryolu işletmecisi Adif, hat üzerindeki trafiğin durdurulduğunu açıkladı.
Adif, X platformunda paylaştığı mesajda, "Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki trafik, iki trenin birbirine arkadan çarpması sonucu askıya alınmıştır" ifadesine yer verdi.