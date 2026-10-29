https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/ispanyayi-yasa-bogan-tren-kazasi-nedeni-belli-oldu-ihmaller-zinciri-ortaya-cikti-1109954607.html

İspanya'yı yasa boğan tren kazası: Nedeni belli oldu, ihmaller zinciri ortaya çıktı

İspanya'yı yasa boğan tren kazası: Nedeni belli oldu, ihmaller zinciri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Çarşamba sabahı İspanya'nın Toledo kentinde Madrid-Sevilla seferini yapan iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T08:55+0300

2026-10-29T08:55+0300

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i̇spanya başbakanı pedro sanchez

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cordoba

halk partisi (i̇spanya) (pp)

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çarşamba

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Çarşamba günü İspanya'nın Toledo vilayetine bağlı Urda kasabası yakınlarında, Madrid ile Sevilla arasında sefer yapan iki yüksek hızlı tren eşine az rastlanır bir felaketin adresi oldu. İspanya ulusal demiryolu şirketi tarafından işletilen Renfe treni, raylarda durağan halde bulunan özel şirket Iryo trenine saatte 200 kilometre hızla arkadan çarptı.Olayda en az 68 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Bu korkunç çarpışma, ocak ayında Cordoba'da 40'tan fazla kişinin öldüğü ve Barselona'da bir makinistin yaşamını yitirdiği kazaların ardından, ülkede bu yıl yaşanan üçüncü ölümcül demiryolu olayı olarak kayıtlara geçti.Sistem çöktü, i̇nsan hatası faciayı getirdiKazanın ardındaki sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, yetkililer LZB tren yönetimi güvenlik sistemi üzerinde yoğunlaşıyor. İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, 63 kilometrelik hat boyunca meydana gelen bir bilgisayar arızasının ardından sistemin, devlet şirketi ADIF tarafından manuel olarak devralındığını açıkladı.Açıklanamaz koşullar altında, kırmızı sinyale rağmen bir kontrolörün verdiği hatalı emirle trene tam hız ilerleme yetkisi verildi. Bu bariz insan hatası, trenin 08.36 ile 08.52 saatleri arasında fren yapmadan durağan hedefe kilitlenmesine neden oldu. Ancak Puente'nin bu açıklamaları tansiyonu yükseltti; İspanyol sendikası CSIF, ADIF trafik şefinin masumiyet karinesinin ihlal edildiğini savunarak ulaştırma bakanını istifaya çağırdı.Vagonlarda can pazarı: Yolcular o anları anlattıÇarpışma anında vagonların içi adeta bir savaş alanına döndü. Kurtulan yolcular, kaza anının son derece kaotik olduğunu, insanların havada uçuşarak birbirlerinin üzerine düştüğünü anlattı. Hayatta kalan bir tanık, bir vagonun alevlere teslim olduğunu, ana vagonda ise insanların enkaz altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.Kazadan hemen önce hatta yoğunluk olduğuna dair anons yapıldığını belirten yolcular, gizemli bir 20 dakikalık bekleme süresinin ardından hareket ettiklerini ve hemen sonrasında felaketi yaşadıklarını ifade etti. Facianın bilançosu netleşirken, yaşamını yitirenlerin 24'ünün Renfe treninde, 44'ünün ise Iryo treninde seyahat ettiği açıklandı.Bölgede kırmızı alarm ve kan bağışı çağrısıFacianın duyulmasıyla birlikte kurtarma çalışmaları için bölgeye 500'den fazla acil durum personeli, en az üç helikopter ve çok sayıda dron sevk edildi. İspanya Sivil Muhafızları hızlı teşhis ve müdahale için geniş çaplı çadırlar kurarken, bölgesel hükümet acil kan bağışı çağrısında bulundu.Olay yerine giderek kurbanların aileleriyle dayanışma mesajı veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tüm ülkenin yasta olduğunu belirterek ihmallerin en sert şekilde ele alınacağının altını çizdi. İspanya, Eurostat verilerine göre bir milyon kişi başına 1'den az ölüm oranıyla Avrupa'nın en iyi demiryolu güvenliği siciline sahip ülkelerinden biri olmasına rağmen, aynı yıl içinde aynı hatta yaşanan bu peş peşe kazalar ülkenin altyapısına dair derin şüpheler uyandırdı.

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i̇spanya başbakanı pedro sanchez, madrid, cordoba, halk partisi (i̇spanya) (pp), sevilla, çarpışma, çarşamba , yılsonu2026