https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/hollandada-karantina-basladi-kus-gribi-tum-ulkeye-yayildi-1109953412.html
Hollanda'da karantina başladı: Kuş gribi tüm ülkeye yayıldı
Hollanda'da karantina başladı: Kuş gribi tüm ülkeye yayıldı
Sputnik Türkiye
Hollanda, son günlerde bildirilen üç kuş gribi salgınının ardından kümes hayvanlarının kapalı veya korunaklı alanlarda tutulmasını zorunlu kıldı. ABD’nin... 29.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-29T07:36+0300
2026-10-29T07:36+0300
2026-10-29T07:36+0300
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kuş gribi
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Hollanda hükümeti, üç ayrı kuş gribi salgınının ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yeni bir tedbir kararı aldı. Çiftçilere, kümes hayvanlarını kapalı alanlarda veya yabani kuşlarla teması önleyecek korunaklı yerlerde tutma zorunluluğu getirildi.Tarım Bakanı Silvio Erkens, çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni enfeksiyon riskinin ciddi boyutta olduğunu belirtti. Erkens, uygulamanın hem hayvanların hem de işletme sahiplerinin uğrayabileceği zararı mümkün olduğunca azaltmayı amaçladığını söyledi.Kuş gribine karşı ülke çapında önlemHollanda’daki karar, kümes hayvanlarının dış ortamla temasını sınırlandırarak virüsün çiftliklere taşınma riskini azaltmayı hedefliyor. Uygulama, insanların hareketini kısıtlayan genel bir karantinadan ziyade, hayvanların barındırılma koşullarına yönelik ülke çapında bir zorunluluk niteliği taşıyor.Göçmen yabani kuşlar, virüsü evcil kümes hayvanlarına taşıyabiliyor. Bu nedenle kuş gribi vakaları, kuş hareketliliğinin arttığı sonbahar ve ilkbahar aylarında daha sık görülebiliyor.ABD’de yaklaşık 935 bin kuş etkilendiHollanda’nın kararı, ABD’nin Illinois eyaletinde büyük bir ticari yumurta üretim tesisini etkileyen salgının ardından geldi. ABD Tarım Bakanlığı, Clinton bölgesindeki tesiste 934 bin 600 kuşun salgından etkilendiğini doğruladı.Yetkililer, salgının Germantown yakınlarındaki Rose Acre Farms tesisinde meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık bir milyon tavuğun itlaf edildiği olay, aktarılan verilere göre o hafta ABD’deki en büyük aktif kuş gribi salgını olarak kayda geçti.Yumurta üretiminde kayıp, fiyatlarda baskı riskiŞirketin internet sitesindeki bilgilere göre Rose Acre Farms, ABD’nin en büyük ikinci yumurta üreticisi konumunda bulunuyor. Bu büyüklükte bir tesiste yaşanan kayıp, yumurta üretimini ve tedarikini etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.İtlaf edilen yumurtacı tavukların yerini doldurmak zaman aldığı için üretimdeki düşüşün kısa sürede telafi edilmesi güçleşebiliyor. Arzın daralması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir; ancak etkinin boyutu, diğer üreticilerin kapasitesine ve salgının yayılma seyrine bağlı olacak.ABD’de 2022’den bu yana ağır bilançoIllinois’deki salgının büyüklüğü, paylaşılan verilerde diğer aktif vakaların önüne geçiyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre Minnesota, eyalet genelinde etkilenen 168 bin 880 kuşla ikinci sırada yer alıyor.ABD’de Şubat 2022’de başlayan kuş gribi salgını boyunca, aktarılan raporlara göre 210 milyondan fazla kuş öldü veya itlaf edildi. Kuş gribinin on milyonlarca yumurtacı tavuğu etkilediği 2024 yılında da üretim kayıpları, arz daralması ve yumurta fiyatlarındaki yükseliş gündeme gelmişti.Virüs çiftliklere nasıl taşınıyor?Kuş gribi virüsü, enfekte kuşların yanı sıra kirlenmiş yüzeyler ve malzemelerle temas yoluyla da yayılabiliyor. Virüsün bir sürüye ulaşması, çok sayıda hayvanın aynı tesiste bulunduğu işletmelerde geniş çaplı kayıplara neden olabiliyor.Yüksek patojenik kuş gribiyle mücadelede, enfekte olan ve virüse maruz kalan sürülerin itlafı, yayılımı kontrol altına almak için uygulanan başlıca yöntemler arasında bulunuyor. Hollanda’nın kapalı alanda tutma zorunluluğu da virüs çiftliklere ulaşmadan bulaşma zincirini sınırlandırmayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/israilde-oylarin-yuzde-90i-sayildi-hukumet-icin-gerekli-cogunluk-hala-saglanamadi-1109952464.html
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abd, illinois, minnesota, hollanda, kuş gribi
abd, illinois, minnesota, hollanda, kuş gribi
Hollanda'da karantina başladı: Kuş gribi tüm ülkeye yayıldı
Hollanda, son günlerde bildirilen üç kuş gribi salgınının ardından kümes hayvanlarının kapalı veya korunaklı alanlarda tutulmasını zorunlu kıldı. ABD’nin Illinois eyaletinde ise yaklaşık 935 bin kuşu etkileyen salgın, yumurta üretimi ve arzına ilişkin kaygıları artırdı.
Hollanda hükümeti, üç ayrı kuş gribi salgınının ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yeni bir tedbir kararı aldı. Çiftçilere, kümes hayvanlarını kapalı alanlarda veya yabani kuşlarla teması önleyecek korunaklı yerlerde tutma zorunluluğu getirildi.
Tarım Bakanı Silvio Erkens, çarşamba günü yaptığı açıklamada yeni enfeksiyon riskinin ciddi boyutta olduğunu belirtti. Erkens, uygulamanın hem hayvanların hem de işletme sahiplerinin uğrayabileceği zararı mümkün olduğunca azaltmayı amaçladığını söyledi.
Kuş gribine karşı ülke çapında önlem
Hollanda’daki karar, kümes hayvanlarının dış ortamla temasını sınırlandırarak virüsün çiftliklere taşınma riskini azaltmayı hedefliyor. Uygulama, insanların hareketini kısıtlayan genel bir karantinadan ziyade, hayvanların barındırılma koşullarına yönelik ülke çapında bir zorunluluk niteliği taşıyor.
Göçmen yabani kuşlar, virüsü evcil kümes hayvanlarına taşıyabiliyor. Bu nedenle kuş gribi vakaları, kuş hareketliliğinin arttığı sonbahar ve ilkbahar aylarında daha sık görülebiliyor.
ABD’de yaklaşık 935 bin kuş etkilendi
Hollanda’nın kararı, ABD’nin Illinois eyaletinde büyük bir ticari yumurta üretim tesisini etkileyen salgının ardından geldi. ABD Tarım Bakanlığı, Clinton bölgesindeki tesiste 934 bin 600 kuşun salgından etkilendiğini doğruladı.
Yetkililer, salgının Germantown yakınlarındaki Rose Acre Farms tesisinde meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık bir milyon tavuğun itlaf edildiği olay, aktarılan verilere göre o hafta ABD’deki en büyük aktif kuş gribi salgını olarak kayda geçti.
Yumurta üretiminde kayıp, fiyatlarda baskı riski
Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Rose Acre Farms, ABD’nin en büyük ikinci yumurta üreticisi konumunda bulunuyor. Bu büyüklükte bir tesiste yaşanan kayıp, yumurta üretimini ve tedarikini etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
İtlaf edilen yumurtacı tavukların yerini doldurmak zaman aldığı için üretimdeki düşüşün kısa sürede telafi edilmesi güçleşebiliyor. Arzın daralması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir; ancak etkinin boyutu, diğer üreticilerin kapasitesine ve salgının yayılma seyrine bağlı olacak.
ABD’de 2022’den bu yana ağır bilanço
Illinois’deki salgının büyüklüğü, paylaşılan verilerde diğer aktif vakaların önüne geçiyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre Minnesota, eyalet genelinde etkilenen 168 bin 880 kuşla ikinci sırada yer alıyor.
ABD’de Şubat 2022’de başlayan kuş gribi salgını boyunca, aktarılan raporlara göre 210 milyondan fazla kuş öldü veya itlaf edildi. Kuş gribinin on milyonlarca yumurtacı tavuğu etkilediği 2024 yılında da üretim kayıpları, arz daralması ve yumurta fiyatlarındaki yükseliş gündeme gelmişti.
Virüs çiftliklere nasıl taşınıyor?
Kuş gribi virüsü, enfekte kuşların yanı sıra kirlenmiş yüzeyler ve malzemelerle temas yoluyla da yayılabiliyor. Virüsün bir sürüye ulaşması, çok sayıda hayvanın aynı tesiste bulunduğu işletmelerde geniş çaplı kayıplara neden olabiliyor.
Yüksek patojenik kuş gribiyle mücadelede, enfekte olan ve virüse maruz kalan sürülerin itlafı, yayılımı kontrol altına almak için uygulanan başlıca yöntemler arasında bulunuyor. Hollanda’nın kapalı alanda tutma zorunluluğu da virüs çiftliklere ulaşmadan bulaşma zincirini sınırlandırmayı amaçlıyor.