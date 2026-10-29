https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/5-milyondan-fazla-kisiyi-ilgilendiriyor-kamu-personelinin-maas-sistemi-degisiyor-1109966105.html

5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor: Kamu personelinin maaş sistemi değişiyor

5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor: Kamu personelinin maaş sistemi değişiyor

Sputnik Türkiye

Kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yolda. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık programında yer alan hedeflere göre, kamu çalışanının maaş sistemi... 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T15:27+0300

2026-10-29T15:27+0300

2026-10-29T15:27+0300

ekonomi̇

kamu personeli

ücret

maaş

görev

yetki

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Kamu çalışanlarının ücret sisteminde değişikliğe gidiliyor. Ölçüt sistemi tamamen değişecek. Yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyi yeni modelin temel ölçütleri olacak.2027 Yıllık Programına göre, kamuda 3 milyon 582 bini kadrolu olmak üzere toplam 5 milyon 400 bin personel görev yapıyor. Ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın da sözleşmeli personel bulunuyor. Diğer statülerde istihdam edilenlerin sayısı ise yaklaşık 148 bin.Kadrolu, sözleşmeli ve kamu işçilerinin ücretleri farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre belirleniyor.Görev ve sorumluluk esası ile değerlendirilecekBu kapsamda, kamu personel mevzuatı personel statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak geliştirilecek. Kamu personel ücret sistemi sadeleştirilecek.Ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenecek.Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilecek. Unvanların, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personel ücret sistemi oluşturulacak.Kamu çalışanı için mevzuat düzenlemesiKariyer meslek personelinin görev alanlarını, atama ve süreçlerini ve meslekte yükselme gibi hususları düzenleyen mevzuat çalışması yapılacak. Böylece, yetişmiş kalifiye personelin kamuda istihdamının devamı sağlanacak.Çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı yürütecek.Maaşlarda yapılacak değişiklik ve uygulama takvimi ise henüz belli değil.

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kamu personeli, ücret, maaş, görev, yetki