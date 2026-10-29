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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/milyonlarin-prim-borcu-siliniyor-ak-partiden-gss-icin-11-maddelik-kanun-teklifi-1109954781.html
Milyonların prim borcu siliniyor: AK Parti'den GSS için 11 maddelik kanun teklifi
Milyonların prim borcu siliniyor: AK Parti'den GSS için 11 maddelik kanun teklifi
Sputnik Türkiye
Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara ilişkin yeni kanun teklifi sunulacak ve borçların tahsilinden vazgeçilecek. 29.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-29T09:18+0300
ekonomi̇
gss
gss prim borcu
sağlık
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AK Parti milletvekillerinin, çalışma hayatı ve enerjiye yönelik hazırladığı kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çalışma hayatına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kanun teklifi hazırladı.TBMM'ye sunulacakİlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, 11 maddeden oluşacak.Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidilecek. Teklife göre, ilave istihdamın sağlanması ile özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılacak, bu sürenin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Lisans sahibinin talebi çerçevesinde belirlenecek süre ve kapsam dahilinde, yüzen LNG tesislerinin lisanslarında belirtilen yerden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermesine arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gss-prim-borclariyla-ilgili-yeni-duzenleme-geliyor-1-milyondan-fazla-kisiyi-ilgilendiriyor-1109795073.html
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gss, gss prim borcu, sağlık
gss, gss prim borcu, sağlık

Milyonların prim borcu siliniyor: AK Parti'den GSS için 11 maddelik kanun teklifi

09:18 29.10.2026
© AA / Dilara İrem SancarTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2026
© AA / Dilara İrem Sancar
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Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara ilişkin yeni kanun teklifi sunulacak ve borçların tahsilinden vazgeçilecek.
AK Parti milletvekillerinin, çalışma hayatı ve enerjiye yönelik hazırladığı kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çalışma hayatına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kanun teklifi hazırladı.

TBMM'ye sunulacak

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, 11 maddeden oluşacak.
Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidilecek. Teklife göre, ilave istihdamın sağlanması ile özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılacak, bu sürenin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
Lisans sahibinin talebi çerçevesinde belirlenecek süre ve kapsam dahilinde, yüzen LNG tesislerinin lisanslarında belirtilen yerden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermesine arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilecek.
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
EKONOMİ
GSS prim borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor: 1 milyondan fazla kişinin borcu ne olacak?
23 Ekim, 12:27
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