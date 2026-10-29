https://anlatilaninotesi.com.tr/20261029/milyonlarin-prim-borcu-siliniyor-ak-partiden-gss-icin-11-maddelik-kanun-teklifi-1109954781.html

Milyonların prim borcu siliniyor: AK Parti'den GSS için 11 maddelik kanun teklifi

Milyonların prim borcu siliniyor: AK Parti'den GSS için 11 maddelik kanun teklifi

Sputnik Türkiye

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara ilişkin yeni kanun teklifi sunulacak ve borçların tahsilinden vazgeçilecek. 29.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-29T09:18+0300

2026-10-29T09:18+0300

2026-10-29T09:18+0300

ekonomi̇

gss

gss prim borcu

sağlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096967920_0:158:3031:1863_1920x0_80_0_0_9026f8adc3f416d5082c1a4d81ed44b9.jpg

AK Parti milletvekillerinin, çalışma hayatı ve enerjiye yönelik hazırladığı kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çalışma hayatına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kanun teklifi hazırladı.TBMM'ye sunulacakİlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, 11 maddeden oluşacak.Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidilecek. Teklife göre, ilave istihdamın sağlanması ile özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılacak, bu sürenin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Lisans sahibinin talebi çerçevesinde belirlenecek süre ve kapsam dahilinde, yüzen LNG tesislerinin lisanslarında belirtilen yerden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermesine arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gss-prim-borclariyla-ilgili-yeni-duzenleme-geliyor-1-milyondan-fazla-kisiyi-ilgilendiriyor-1109795073.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gss, gss prim borcu, sağlık