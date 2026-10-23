https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gerasimov-rus-ordusu-herson-cephesinde-27-ekimde-sessizlik-rejimi-uygulayacak-1109810345.html

Gerasimov: Rus ordusu Herson cephesinde 27 Ekim’de ‘sessizlik rejimi’ uygulayacak

Gerasimov: Rus ordusu Herson cephesinde 27 Ekim’de ‘sessizlik rejimi’ uygulayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Alyoşki bölgesinde gerçekleştirilecek insani operasyon nedeniyle Herson cephesindeki çatışmaların 27 Ekim 2026... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T19:19+0300

2026-10-23T19:19+0300

2026-10-23T19:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

valeriy gerasimov

rusya silahlı kuvvetleri

herson

melania trump

ateşkes

insani operasyon

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Herson bölgesindeki Alyoşki yerleşimi civarında yürütülecek insani operasyon kapsamında Rus güçlerinin ateşi durduracağını bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığının aktardığına göre Gerasimov, “Alyoşki yerleşimi civarında gerçekleştirilecek insani operasyon nedeniyle Rusya Silahlı Kuvvetleri, 27 Ekim 2026 Moskova saatiyle 04.00’ten itibaren Herson cephesinde ateşi durduracak ve ‘sessizlik rejimi’ uygulayacak” dedi.Gerasimov ayrıca, insanların güvenliğinin sağlanması ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması amacıyla mühendislik keşif faaliyetlerinin yürütüleceğini ve insani yardım konvoyunun güvenli geçişinin sağlanacağını belirtti.Daha önce Beyaz Saray, ABD First Lady’si Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da kentteki insani misyonun organizasyonunda koordinatör rolünü Melania Trump’ın üstlendiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/peskov-alyoskideki-ateskesin-takvimi-uzerinde-calisiliyor-1109809653.html

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valeriy gerasimov, rusya silahlı kuvvetleri, herson, melania trump, ateşkes, insani operasyon