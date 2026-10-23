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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gerasimov-rus-ordusu-herson-cephesinde-27-ekimde-sessizlik-rejimi-uygulayacak-1109810345.html
Gerasimov: Rus ordusu Herson cephesinde 27 Ekim’de ‘sessizlik rejimi’ uygulayacak
Gerasimov: Rus ordusu Herson cephesinde 27 Ekim’de ‘sessizlik rejimi’ uygulayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Alyoşki bölgesinde gerçekleştirilecek insani operasyon nedeniyle Herson cephesindeki çatışmaların 27 Ekim 2026... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T19:19+0300
2026-10-23T19:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
valeriy gerasimov
rusya silahlı kuvvetleri
herson
melania trump
ateşkes
insani operasyon
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Herson bölgesindeki Alyoşki yerleşimi civarında yürütülecek insani operasyon kapsamında Rus güçlerinin ateşi durduracağını bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığının aktardığına göre Gerasimov, “Alyoşki yerleşimi civarında gerçekleştirilecek insani operasyon nedeniyle Rusya Silahlı Kuvvetleri, 27 Ekim 2026 Moskova saatiyle 04.00’ten itibaren Herson cephesinde ateşi durduracak ve ‘sessizlik rejimi’ uygulayacak” dedi.Gerasimov ayrıca, insanların güvenliğinin sağlanması ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması amacıyla mühendislik keşif faaliyetlerinin yürütüleceğini ve insani yardım konvoyunun güvenli geçişinin sağlanacağını belirtti.Daha önce Beyaz Saray, ABD First Lady’si Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da kentteki insani misyonun organizasyonunda koordinatör rolünü Melania Trump’ın üstlendiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/peskov-alyoskideki-ateskesin-takvimi-uzerinde-calisiliyor-1109809653.html
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valeriy gerasimov, rusya silahlı kuvvetleri, herson, melania trump, ateşkes, insani operasyon
valeriy gerasimov, rusya silahlı kuvvetleri, herson, melania trump, ateşkes, insani operasyon

Gerasimov: Rus ordusu Herson cephesinde 27 Ekim’de ‘sessizlik rejimi’ uygulayacak

19:19 23.10.2026 (güncellendi: 19:29 23.10.2026)
© Sputnik / SputnikRusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Sputnik
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Alyoşki bölgesinde gerçekleştirilecek insani operasyon nedeniyle Herson cephesindeki çatışmaların 27 Ekim 2026 saat 04.00’ten itibaren durdurulacağını açıkladı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Herson bölgesindeki Alyoşki yerleşimi civarında yürütülecek insani operasyon kapsamında Rus güçlerinin ateşi durduracağını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığının aktardığına göre Gerasimov, “Alyoşki yerleşimi civarında gerçekleştirilecek insani operasyon nedeniyle Rusya Silahlı Kuvvetleri, 27 Ekim 2026 Moskova saatiyle 04.00’ten itibaren Herson cephesinde ateşi durduracak ve ‘sessizlik rejimi’ uygulayacak” dedi.
Gerasimov ayrıca, insanların güvenliğinin sağlanması ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması amacıyla mühendislik keşif faaliyetlerinin yürütüleceğini ve insani yardım konvoyunun güvenli geçişinin sağlanacağını belirtti.
Daha önce Beyaz Saray, ABD First Lady’si Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da kentteki insani misyonun organizasyonunda koordinatör rolünü Melania Trump’ın üstlendiğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Alyoşki’deki ateşkesin takvimi üzerinde çalışılıyor
18:40
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