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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/prof-dr-orhan-sen-iklim-tropik-oluyor-diyerek-uyardi-hortum-sel-gibi-olaylar-subat-sonuna-kadar-1109919062.html
Prof. Dr. Orhan Şen 'iklim tropik oluyor' diyerek uyardı: 'Hortum, sel gibi olaylar şubat sonuna kadar yaşanacak'
Prof. Dr. Orhan Şen 'iklim tropik oluyor' diyerek uyardı: 'Hortum, sel gibi olaylar şubat sonuna kadar yaşanacak'
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Prof. Dr. Orhan Şen, Antalya'da 4 can alan hortumun ardından Türkiye'de hortumların şubat sonuna kadar görüleceğini açıkladı. Tropik iklimin Türkiye'ye... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T09:46+0300
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orhan şen
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Antalya'nın Kepez ilçesinde Pazartesi günü etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Prof. Dr. Orhan Şen hortum ve şiddetli yağışların şubat sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulundu. Son yıllarda dünyanın her yerindeki doğa olayları vites arttırdı. Prof. Dr. Orhan Şen Milliyet’e konuştu ve değişen iklim düzeninin nedenlerini anlattı.'Bu sene Süper El Nino var'Son meteorolojik olayları Doğu Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen Süper El Nino ve küresel ısınmayla ilişkilendiren Prof. Dr. Şen, bu yıl deniz yüzeyi sıcaklığındaki artışın olağan dışı boyutlara ulaştığını belirtti. Şen, “Bu sene Süper El Nino var. Doğu Pasifik’teki yüzey suyu sıcaklığı 6 derece arttı. Bu, 100 yılda bir görülen bir sıcaklık. Okyanus suyu neredeyse 200 metre derinliğe kadar ısındı, büyük enerji topladı. Bu enerjiyi havaya aktaracak. Hava da aldığı enerjiyi bulut oluşumu, siklonik ve antisiklonik hareketler gibi meteorolojik olaylarla kullanacak” dedi. Küresel ısınmanın dünyanın ortalama sıcaklığını 1.5 derece artırdığını ifade eden Şen, yeryüzünde biriken enerjinin atmosferdeki meteorolojik olayların şiddetini ve sıklığını artırdığını kaydetti.'Daha çok yağmurlu kış olacak'Ekstrem hava olaylarının Türkiye’de daha fazla görüleceğini belirten Şen, “Süper El Nino etkisi şubat sonuna kadar sürecek. Dolayısıyla kuvvetli yağışlar, hortum, sel gibi olaylar şubat sonuna kadar yaşanacak. Daha çok yağmurlu ve ılıman bir kış geçireceğiz” dedi. Tropik iklimin Türkiye’ye doğru yaklaştığını da aktaran Şen, “Aramızda 350 km kaldı. Artık Akdeniz iklimi vs. olmayacak. Yarı kurak veya yarı tropik iklime gidiyoruz. Onların belirtileri orman yangınları, hortumlar, tropik gecelerin artması” bilgisini verdi.Hortum neden artıyor?Şen, deniz hortumlarının Türkiye daha fazla görüleceğini vurguladı. Akdeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının normalin 4-5 derece üzerine çıktığını belirten Şen, hortum oluşumunda sıcak deniz yüzeyinin yanı sıra nemli ve yağışlı hava ile kuzeyden gelen soğuk havanın da etkili olduğunu belirtti. Prof. Şen, Antalya’da sıcaklığın 30 dereceden 22 dereceye düşmesinin bu koşulları oluşturduğunu söyledi. Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının 17-18 derece civarında olduğunu söyleyen Şen, kuzeyden soğuk hava gelmesi halinde burada da kasım sonuna doğru hortum oluşabileceğini bildirdi.
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orhan şen, süper el nino, antalya
orhan şen, süper el nino, antalya

Prof. Dr. Orhan Şen 'iklim tropik oluyor' diyerek uyardı: 'Hortum, sel gibi olaylar şubat sonuna kadar yaşanacak'

09:46 28.10.2026
© AABodrum açıklarında denizde hortum oluştu
Bodrum açıklarında denizde hortum oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA
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Prof. Dr. Orhan Şen, Antalya'da 4 can alan hortumun ardından Türkiye'de hortumların şubat sonuna kadar görüleceğini açıkladı. Tropik iklimin Türkiye'ye yanaştığını ifade eden Şen, "Artık Akdeniz iklimi vesaire olmayacak. Yarı kurak veya yarı tropik iklime gidiyoruz" dedi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde Pazartesi günü etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Prof. Dr. Orhan Şen hortum ve şiddetli yağışların şubat sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulundu.
Son yıllarda dünyanın her yerindeki doğa olayları vites arttırdı. Prof. Dr. Orhan Şen Milliyet’e konuştu ve değişen iklim düzeninin nedenlerini anlattı.

'Bu sene Süper El Nino var'

Son meteorolojik olayları Doğu Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen Süper El Nino ve küresel ısınmayla ilişkilendiren Prof. Dr. Şen, bu yıl deniz yüzeyi sıcaklığındaki artışın olağan dışı boyutlara ulaştığını belirtti. Şen, “Bu sene Süper El Nino var. Doğu Pasifik’teki yüzey suyu sıcaklığı 6 derece arttı. Bu, 100 yılda bir görülen bir sıcaklık. Okyanus suyu neredeyse 200 metre derinliğe kadar ısındı, büyük enerji topladı. Bu enerjiyi havaya aktaracak. Hava da aldığı enerjiyi bulut oluşumu, siklonik ve antisiklonik hareketler gibi meteorolojik olaylarla kullanacak” dedi. Küresel ısınmanın dünyanın ortalama sıcaklığını 1.5 derece artırdığını ifade eden Şen, yeryüzünde biriken enerjinin atmosferdeki meteorolojik olayların şiddetini ve sıklığını artırdığını kaydetti.

'Daha çok yağmurlu kış olacak'

Ekstrem hava olaylarının Türkiye’de daha fazla görüleceğini belirten Şen, “Süper El Nino etkisi şubat sonuna kadar sürecek. Dolayısıyla kuvvetli yağışlar, hortum, sel gibi olaylar şubat sonuna kadar yaşanacak. Daha çok yağmurlu ve ılıman bir kış geçireceğiz” dedi. Tropik iklimin Türkiye’ye doğru yaklaştığını da aktaran Şen, “Aramızda 350 km kaldı. Artık Akdeniz iklimi vs. olmayacak. Yarı kurak veya yarı tropik iklime gidiyoruz. Onların belirtileri orman yangınları, hortumlar, tropik gecelerin artması” bilgisini verdi.

Hortum neden artıyor?

Şen, deniz hortumlarının Türkiye daha fazla görüleceğini vurguladı. Akdeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının normalin 4-5 derece üzerine çıktığını belirten Şen, hortum oluşumunda sıcak deniz yüzeyinin yanı sıra nemli ve yağışlı hava ile kuzeyden gelen soğuk havanın da etkili olduğunu belirtti. Prof. Şen, Antalya’da sıcaklığın 30 dereceden 22 dereceye düşmesinin bu koşulları oluşturduğunu söyledi. Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının 17-18 derece civarında olduğunu söyleyen Şen, kuzeyden soğuk hava gelmesi halinde burada da kasım sonuna doğru hortum oluşabileceğini bildirdi.
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