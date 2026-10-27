https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/antalyada-hortum-faciasi-4-isci-hayatini-kaybetti-1-yarali-1109873352.html

Antalya’da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Antalya’da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri parçalayarak içindeki 5 işçinin savrulmasına neden oldu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T02:04+0300

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Antalya’nın Kepez ilçesinde etkili olan hortum, bir inşaat şantiyesinde faciaya yol açtı. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana gelen hortum, işçilerin konakladığı iki konteyneri parçaladı.Konteynerların içinde bulunan 5 işçiden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Bir işçinin ise yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Vali Şahin açıklama yaptıAntalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Şahin, şantiye sahasındaki ölüm ve yaralanmaların vincin devrilmesi nedeniyle olmadığını, incelemelerin devam ettiğini ve alanda yaralı veya ölü olup olmadığına dair çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü söz konusu bölge için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

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