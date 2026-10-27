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Antalya’da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı
Antalya’da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı
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Antalya’nın Kepez ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri parçalayarak içindeki 5 işçinin savrulmasına neden oldu... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya’nın Kepez ilçesinde etkili olan hortum, bir inşaat şantiyesinde faciaya yol açtı. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana gelen hortum, işçilerin konakladığı iki konteyneri parçaladı.Konteynerların içinde bulunan 5 işçiden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Bir işçinin ise yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Vali Şahin açıklama yaptıAntalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Şahin, şantiye sahasındaki ölüm ve yaralanmaların vincin devrilmesi nedeniyle olmadığını, incelemelerin devam ettiğini ve alanda yaralı veya ölü olup olmadığına dair çalışmaların sürdüğünü kaydetti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü söz konusu bölge için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
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Antalya’da hortum faciası: 4 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı

02:04 27.10.2026
© Fatih HepokurAntalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyner zarar gördü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyner zarar gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© Fatih Hepokur
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Antalya’nın Kepez ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri parçalayarak içindeki 5 işçinin savrulmasına neden oldu. Olayda 4 işçi yaşamını yitirirken yaralanan 1 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya’nın Kepez ilçesinde etkili olan hortum, bir inşaat şantiyesinde faciaya yol açtı. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki inşaat alanında meydana gelen hortum, işçilerin konakladığı iki konteyneri parçaladı.
Konteynerların içinde bulunan 5 işçiden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Bir işçinin ise yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vali Şahin açıklama yaptı
Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler. Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi. Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız."
Ayrıca Şahin, şantiye sahasındaki ölüm ve yaralanmaların vincin devrilmesi nedeniyle olmadığını, incelemelerin devam ettiğini ve alanda yaralı veya ölü olup olmadığına dair çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü söz konusu bölge için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
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