https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/mal-varligi-aklama-sorusturmasinda-3-tutuklama-daha-mustafa-sarigulun-korumasina-adli-kontrol-1109821765.html

Mal varlığı aklama soruşturmasında 3 tutuklama daha: Mustafa Sarıgül'ün korumasına adli kontrol

Mal varlığı aklama soruşturmasında 3 tutuklama daha: Mustafa Sarıgül'ün korumasına adli kontrol

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki mal varlığı aklama soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir ile bir şüpheliye konutu terk etmeme... 24.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-24T13:21+0300

2026-10-24T13:21+0300

2026-10-24T13:21+0300

türki̇ye

mustafa sarıgül

ömer sarıgül

emir sarıgül

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Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.Son operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadeleri alınan Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Hakimlik, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.Mustafa Sarıgül'ün korumasına ev hapsiSavcılık, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.Sulh ceza hakimliği, iki şüpheli hakkında da talep doğrultusunda adli kontrol kararı verdi.Böylece soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 16 şüpheliye 3 kişinin daha eklenmesiyle tutuklu sayısı 19 oldu.Soruşturma nasıl başladı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin şikâyetleri üzerine, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paranın aklandığı iddialarını incelemeye aldı.Soruşturma kapsamında, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı öne sürüldü.Başsavcılığın açıklamasına göre müştekiler şu iddialarda bulundu:Bu işlemlere ilişkin iddialar, devam eden soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.Müştekiler tehdit edildiklerini öne sürdüBaşsavcılığın açıklamasında, müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini belirttikleri aktarıldı.Müştekiler, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini de öne sürdü.Başsavcılık, müşteki ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda gözaltı kararları verildiğini bildirdi.Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu dosyada 16 tutuklama yapılmıştıSoruşturmanın önceki aşamasında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.Devam eden çalışmalarda Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken, Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Emir Sarıgül ise 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar Ankara'ya gönderildiBaşsavcılık, soruşturma kapsamında TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/atmlerde-nakit-cekme-sorunu-haftada-bin-500u-askin-sikyet-1109820191.html

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mustafa sarıgül, ömer sarıgül, emir sarıgül