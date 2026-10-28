https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/meteoroloji-saat-verdi-kuvvetli-saganak-nerelerde-etkili-olacak-1109915770.html

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak nerelerde etkili olacak?

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak nerelerde etkili olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 28 Ekim’de yurdun büyük bölümünde sağanak bekliyor. Muğla kıyılarında şiddetli yağış, güneydoğu kesimlerinde ise 29 Ekim sabahına kadar sel ve su... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T07:00+0300

2026-10-28T07:00+0300

2026-10-28T07:01+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 24 saatte Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetlenmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı uyarı yapıldı.Yağışların özellikle Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimleri için yayımlanan uyarıda ise 29 Ekim 2026 Perşembe sabahına kadar bazı bölgelerde 12 saatte metrekareye 51-75 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.Kuvvetli sağanak uyarısı: Muğla ve Antalya’da dikkatEge’nin batısı ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış beklenirken, Muğla kıyıları şiddetli sağanak uyarısıyla öne çıkıyor. Bölge için ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi.Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış öngörülüyor. Adana’nın kuzeyi, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Çanakkale’nin güney kıyılarında da sağanağın kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu’da sağanak için kritik süre: 29 Ekim sabahıMeteoroloji’nin uyarısına göre, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri, Kahramanmaraş’ın doğusu ile Malatya’nın güneyinde perşembe sabahına kadar metrekareye 21-50 kilogram yağış bekleniyor.Adıyaman il geneli, Şanlıurfa’nın kuzeyi ve Diyarbakır’ın kuzey ve batısında ise yağış miktarının yer yer 12 saatte metrekareye 51-75 kilograma ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu kesimlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve hortum riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgârMarmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ülkenin kuzeybatısında kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden esecek rüzgârın genel olarak hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise normallerin 2-4 derece üzerinde seyredecek.İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?İstanbul ve Ankara’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul’da 18, Ankara’da 20 derece olması öngörülüyor. İzmir’de ise sıcaklığın 19 dereceye ulaşması ve yağışların kuvvetli olması bekleniyor.Bölgesel tahminlerde Edirne, Kırklareli, Sinop, Artvin, Kars ve Ardahan yağış beklenen alanların dışında kalıyor. Diğer bölgelerde sağanaklar geniş bir alanda etkili olacak.Bölgelere göre hava durumu ve sıcaklıklarMarmara: Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak görülecek; Çanakkale’nin güney kıyılarında yağış kuvvetli olacak. Ege: Bölge genelinde sağanak beklenirken batı kesimlerde kuvvetli, güneybatıda çok kuvvetli ve şiddetli yağış öngörülüyor.Akdeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak bekleniyor. İç Anadolu: Çok bulutlu hava ve bölge genelinde aralıklı sağanak etkili olacak.Karadeniz ve doğu illerinde sağanak beklentisiBatı Karadeniz’de, Sinop dışında sağanak bekleniyor. Bolu, Kastamonu ve Zonguldak’ta yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olması öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de Artvin dışında yağış beklenirken, Amasya ve Samsun’da sağanak öğleden sonra görülecek.Doğu Anadolu’da Kars ve Ardahan dışında sağanak bekleniyor; bölgenin güney ve batısında yağışlar kuvvetlenecek. Güneydoğu Anadolu’da ise bölge genelinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.Denizlerde hava: Kuzey Ege’de fırtına bekleniyorKuzey Ege’de fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor. Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgârın 6-8 kuvvetine, dalga yüksekliğinin ise 3 metreye ulaşması öngörülüyor. Güney Ege’nin güneyinde öğle saatlerinde, Batı Akdeniz’in batısında öğle ve doğusunda gece saatlerinde rüzgâr yer yer 7 kuvvetinde esecek.Karadeniz ve Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgâr yer yer 6 kuvvetine, dalgalar 2 metreye ulaşabilecek. Doğu Akdeniz’de rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esecek. Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağış sırasında görüşün zayıflaması beklenirken, Van Gölü’nde aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü yağış ve 0,25-0,50 metre dalga öngörülüyor.

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