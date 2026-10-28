https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/beyoglunda-4-katli-metruk-bina-coktu-ekipler-enkazda-inceleme-baslatti-1109915267.html

Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü: Ekipler enkazda inceleme başlattı

Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü: Ekipler enkazda inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu’nda daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T04:08+0300

2026-10-28T04:08+0300

2026-10-28T04:08+0300

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak’ta 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı belirtildi. Çökmenin nedeni ise henüz belirlenemedi.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, enkaz altında birilerinin bulunma ihtimaline karşı tedbir amacıyla arama ve inceleme çalışmalarına başladı.Enkazda arama çalışmaları sürüyorArama kurtarma ekipleri, çalışmalar sırasında zaman zaman çevredeki vatandaşlardan sessiz olmalarını istedi. Enkazdan gelebilecek olası sesleri dinleyen ekipler, “Sesimi duyan var mı?” ve “Arama kurtarma ekipleri burada, sesimi duyuyorsan ses ver.” ifadeleriyle seslenerek kontrol gerçekleştirdi.Bölgedeki arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/kocaelide-112-acil-cagri-merkezine-yapilan-ihbar-sonrasi-7-katli-bina-bosaltildi-1109914236.html

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