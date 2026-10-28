https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/beyoglunda-4-katli-metruk-bina-coktu-ekipler-enkazda-inceleme-baslatti-1109915267.html
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü: Ekipler enkazda inceleme başlattı
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü: Ekipler enkazda inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu’nda daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T04:08+0300
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak’ta 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı belirtildi. Çökmenin nedeni ise henüz belirlenemedi.Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, enkaz altında birilerinin bulunma ihtimaline karşı tedbir amacıyla arama ve inceleme çalışmalarına başladı.Enkazda arama çalışmaları sürüyorArama kurtarma ekipleri, çalışmalar sırasında zaman zaman çevredeki vatandaşlardan sessiz olmalarını istedi. Enkazdan gelebilecek olası sesleri dinleyen ekipler, “Sesimi duyan var mı?” ve “Arama kurtarma ekipleri burada, sesimi duyuyorsan ses ver.” ifadeleriyle seslenerek kontrol gerçekleştirdi.Bölgedeki arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/kocaelide-112-acil-cagri-merkezine-yapilan-ihbar-sonrasi-7-katli-bina-bosaltildi-1109914236.html
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türkiye, bina, bina çökmesi, beyoğlu, i̇stanbul
türkiye, bina, bina çökmesi, beyoğlu, i̇stanbul
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü: Ekipler enkazda inceleme başlattı
İstanbul Beyoğlu’nda daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilirken, enkazda tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlatıldı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak’ta 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı belirtildi. Çökmenin nedeni ise henüz belirlenemedi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, enkaz altında birilerinin bulunma ihtimaline karşı tedbir amacıyla arama ve inceleme çalışmalarına başladı.
Enkazda arama çalışmaları sürüyor
Arama kurtarma ekipleri, çalışmalar sırasında zaman zaman çevredeki vatandaşlardan sessiz olmalarını istedi. Enkazdan gelebilecek olası sesleri dinleyen ekipler, “Sesimi duyan var mı?” ve “Arama kurtarma ekipleri burada, sesimi duyuyorsan ses ver.” ifadeleriyle seslenerek kontrol gerçekleştirdi.
Bölgedeki arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.