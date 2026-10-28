https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/istanbullulara-kritik-uyari-barajin-doluluk-orani-kritik-seviyeye-ulasti-bu-bolgeden-uzak-durun-1109920015.html

İstanbullulara kritik uyarı: 'Barajın doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı, bu bölgeden uzak durun'

İstanbullulara kritik uyarı: 'Barajın doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı, bu bölgeden uzak durun'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da şiddetli yağışla su seviyesi yükselen Alibey Barajı'ndan Alibeyköy Deresi'ne su tahliyesi planlanıyor. Belediye vatandaşları dere yatağından uzak... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T10:14+0300

2026-10-28T10:14+0300

2026-10-28T10:14+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

alibeyköy barajı

eyüpsultan belediyesi

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

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İstanbul'da 14 Ekim günü yaşanan sel felaketinin ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı hızla yükseldi. İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı'nda şiddetli yağmurdan önce yüzde 34.44 seviyesinde seyreden doluluk oranı yüzde 77.29'a kadar ulaştı.Doluluk oranı son iki günde 72.5-73 bandında seyretti.Belediyeden kritik uyarıEyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçede yer alan Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi.Açıklamada, barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı kaydedildi. Bu işlem için Alibeyköy Deresi kullanılacak. Bu nedenle belediye, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.Barajların doluluk oranı nasıl?İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 27 Ekim itibarıyla yüzde 52.97 olarak ölçüldü.Barajların doluluk oranları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/prof-dr-orhan-sen-iklim-tropik-oluyor-diyerek-uyardi-hortum-sel-gibi-olaylar-subat-sonuna-kadar-1109919062.html

türki̇ye

i̇stanbul

alibeyköy barajı

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Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, alibeyköy barajı, eyüpsultan belediyesi, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)