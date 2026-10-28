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İstanbullulara kritik uyarı: 'Barajın doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı, bu bölgeden uzak durun'
İstanbullulara kritik uyarı: 'Barajın doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı, bu bölgeden uzak durun'
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İstanbul'da şiddetli yağışla su seviyesi yükselen Alibey Barajı'ndan Alibeyköy Deresi'ne su tahliyesi planlanıyor. Belediye vatandaşları dere yatağından uzak... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul
alibeyköy barajı
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İstanbul'da 14 Ekim günü yaşanan sel felaketinin ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı hızla yükseldi. İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı'nda şiddetli yağmurdan önce yüzde 34.44 seviyesinde seyreden doluluk oranı yüzde 77.29'a kadar ulaştı.Doluluk oranı son iki günde 72.5-73 bandında seyretti.Belediyeden kritik uyarıEyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçede yer alan Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi.Açıklamada, barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı kaydedildi. Bu işlem için Alibeyköy Deresi kullanılacak. Bu nedenle belediye, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.Barajların doluluk oranı nasıl?İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 27 Ekim itibarıyla yüzde 52.97 olarak ölçüldü.Barajların doluluk oranları şöyle:
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türki̇ye
i̇stanbul
alibeyköy barajı
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türkiye, i̇stanbul, alibeyköy barajı, eyüpsultan belediyesi, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
türkiye, i̇stanbul, alibeyköy barajı, eyüpsultan belediyesi, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

İstanbullulara kritik uyarı: 'Barajın doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı, bu bölgeden uzak durun'

10:14 28.10.2026
© AAİstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AA
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İstanbul'da şiddetli yağışla su seviyesi yükselen Alibey Barajı'ndan Alibeyköy Deresi'ne su tahliyesi planlanıyor. Belediye vatandaşları dere yatağından uzak durmaları konusunda uyardı.
İstanbul'da 14 Ekim günü yaşanan sel felaketinin ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı hızla yükseldi. İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı'nda şiddetli yağmurdan önce yüzde 34.44 seviyesinde seyreden doluluk oranı yüzde 77.29'a kadar ulaştı.
Doluluk oranı son iki günde 72.5-73 bandında seyretti.

Belediyeden kritik uyarı

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçede yer alan Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı kaydedildi. Bu işlem için Alibeyköy Deresi kullanılacak. Bu nedenle belediye, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Barajların doluluk oranı nasıl?

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 27 Ekim itibarıyla yüzde 52.97 olarak ölçüldü.
Barajların doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: Yüzde 77,47
Darlık Barajı: Yüzde 89,42
Elmalı Barajı: Yüzde 65,35
Terkos Barajı: Yüzde 37,3
Alibey Barajı: Yüzde 72,6
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,19
Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,83
Istrancalar Barajı: Yüzde 45,82
Kazandere Barajı: Yüzde 4,73
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,91
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