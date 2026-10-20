https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/su-seviyesi-cok-dusmustu-sapanca-golu-son-yagislarla-kismen-doldu-1109708434.html
Su seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu
Su seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu
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Sakarya'da yaz mevsiminde su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde daha önce suların çekildiği alanların yağışların ardından kısmen dolduğu görüldü. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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Sapanca Gölü'nde son yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi.Seviye çok düşmüştüMarmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyeye geriledi. Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen gölün su kotu 28,98 metreye kadar düştü.Suyu metrelerce çekilen, iskelelerin büyük bölümü susuz kalan, kayıkların karaya oturduğu ve toprakta çatlaklar oluşan göldeki su seviyesi, bu yıl son yağışlarla gözle görülür artış kaydetti.2 yılın en yüksek seviyesi görüldüGölün seviyesi 20 Ekim'de son iki yıla göre en yüksek seviyeye ulaştı.Anadolu Ajansının önceki ve sonraki dönemlere ait fotoğrafları da göl havzasındaki değişimi ortaya koydu.Yağışların ardından Sapanca Gölü'nün su seviyesi 20 Ekim itibarıyla 30,54 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 80,35 doluluğa ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/meteoroloji-il-il-acikladi-saganak-yagis-ve-sis-etkili-olacak-1109684303.html
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sapanca, sapanca gölü, susuzluk
sapanca, sapanca gölü, susuzluk
Su seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu
17:04 20.10.2026 (güncellendi: 17:06 20.10.2026)
Sakarya'da yaz mevsiminde su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde daha önce suların çekildiği alanların yağışların ardından kısmen dolduğu görüldü.
Sapanca Gölü'nde son yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi.
Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyeye geriledi. Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen gölün su kotu 28,98 metreye kadar düştü.
Suyu metrelerce çekilen, iskelelerin büyük bölümü susuz kalan, kayıkların karaya oturduğu ve toprakta çatlaklar oluşan göldeki su seviyesi, bu yıl son yağışlarla gözle görülür artış kaydetti.
2 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Gölün seviyesi 20 Ekim'de son iki yıla göre en yüksek seviyeye ulaştı.
Anadolu Ajansının önceki ve sonraki dönemlere ait fotoğrafları da göl havzasındaki değişimi ortaya koydu.
Yağışların ardından Sapanca Gölü'nün su seviyesi 20 Ekim itibarıyla 30,54 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 80,35 doluluğa ulaştı.