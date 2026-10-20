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Su seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu
Su seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu
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Sakarya'da yaz mevsiminde su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde daha önce suların çekildiği alanların yağışların ardından kısmen dolduğu görüldü. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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Sapanca Gölü'nde son yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi.Seviye çok düşmüştüMarmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyeye geriledi. Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen gölün su kotu 28,98 metreye kadar düştü.Suyu metrelerce çekilen, iskelelerin büyük bölümü susuz kalan, kayıkların karaya oturduğu ve toprakta çatlaklar oluşan göldeki su seviyesi, bu yıl son yağışlarla gözle görülür artış kaydetti.2 yılın en yüksek seviyesi görüldüGölün seviyesi 20 Ekim'de son iki yıla göre en yüksek seviyeye ulaştı.Anadolu Ajansının önceki ve sonraki dönemlere ait fotoğrafları da göl havzasındaki değişimi ortaya koydu.Yağışların ardından Sapanca Gölü'nün su seviyesi 20 Ekim itibarıyla 30,54 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 80,35 doluluğa ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/meteoroloji-il-il-acikladi-saganak-yagis-ve-sis-etkili-olacak-1109684303.html
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sapanca, sapanca gölü, susuzluk
sapanca, sapanca gölü, susuzluk

Su seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu

17:04 20.10.2026 (güncellendi: 17:06 20.10.2026)
© İbrahim YozoğluSu seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu
Su seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© İbrahim Yozoğlu
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Sakarya'da yaz mevsiminde su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde daha önce suların çekildiği alanların yağışların ardından kısmen dolduğu görüldü.
Sapanca Gölü'nde son yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi.

Seviye çok düşmüştü

Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü geçen yıl kuraklığın etkisiyle kritik seviyeye geriledi. Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen gölün su kotu 28,98 metreye kadar düştü.
Suyu metrelerce çekilen, iskelelerin büyük bölümü susuz kalan, kayıkların karaya oturduğu ve toprakta çatlaklar oluşan göldeki su seviyesi, bu yıl son yağışlarla gözle görülür artış kaydetti.

2 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Gölün seviyesi 20 Ekim'de son iki yıla göre en yüksek seviyeye ulaştı.
Anadolu Ajansının önceki ve sonraki dönemlere ait fotoğrafları da göl havzasındaki değişimi ortaya koydu.
© İbrahim YozoğluSapanca Gölü'nün ekimdeki yağılardan önceki görüntüsü
Su seviyesi çok düşmüştü: Sapanca Gölü son yağışlarla kısmen doldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
Sapanca Gölü'nün ekimdeki yağılardan önceki görüntüsü
© İbrahim Yozoğlu
Yağışların ardından Sapanca Gölü'nün su seviyesi 20 Ekim itibarıyla 30,54 metre olarak ölçülürken, Sarp Deresi üzerinden gölü besleyen Akçay Barajı ise yüzde 80,35 doluluğa ulaştı.
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