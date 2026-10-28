https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/avrupayi-zorlu-bir-kis-bekliyor-akaryakit-fiyatlari-2027de-de-yuksek-uyarisi-1109944004.html

Avrupa'yı 'zorlu bir kış' bekliyor: 'Akaryakıt fiyatları 2027'de de yüksek' uyarısı

Avrupa'yı 'zorlu bir kış' bekliyor: 'Akaryakıt fiyatları 2027'de de yüksek' uyarısı

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, küresel dizel piyasasındaki sıkışıklık nedeniyle akaryakıt fiyatlarının 2027 boyunca yüksek kalabileceği uyarısında bulundu.

2026-10-28T19:03+0300

2026-10-28T19:03+0300

2026-10-28T19:03+0300

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uluslararası enerji ajansı (iea)

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Avrupa Birliği (AB), jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya. Avrupa Komisyonu Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, dizel fiyatlarının 2027 yılı boyunca yüksek seyretmesinin beklendiğini belirtti.Enerji krizinin hem hane halkını hem de AB sanayisini etkileyeceğini kaydeden Jorgensen, artan enerji maliyetleri nedeniyle yaklaşan kışın özellikle zorlu geçebileceğini ifade etti.Dizel piyasasında arz sıkıntısı bekleniyorAkaryakıt fiyatlarının yüksek kalmasındaki temel risklerden biri küresel dizel piyasasındaki arz sıkışıklığı. Jorgensen'e göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dizel piyasasındaki sıkışıklığın 2027 boyunca uzun süre devam edebileceği uyarısında bulunuyor.Avrupa Komisyonu yetkilisi, hane halkı, işletmeler ve savunma sektörü için güvenilir yakıt tedarikinin sağlanması gerektiğini, bununla birlikte enerji maliyetlerinin karşılanabilir seviyelerde tutulmasının önem taşıdığını belirtti.Avrupa zorlu bir kışa hazırlanıyorJorgensen, yaklaşan kışın hem AB vatandaşları hem de Avrupa ekonomisi açısından zorlu geçeceğini söyledi.Politico'nun daha önceki haberine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de kış aylarında olası yakıt sıkıntısına ilişkin endişeler nedeniyle AB liderlerine stratejik doğal gaz rezervleri oluşturulmasını değerlendirme önerisinde bulunmuştu.Haberde, Avrupa'daki doğal gaz depolarında bulunan stokların bu yıl rekor düşük seviyelere gerilediği belirtilmişti.

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ab, avrupa, avrupa birliği, uluslararası enerji ajansı (iea)