https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rus-uzman-rus-dizeli-olmadan-kuresel-piyasa-cok-daha-ciddi-bir-kitlikla-karsi-karsiya-kalir-1109746960.html
Rus uzman: Rus dizeli olmadan küresel piyasa çok daha ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalır
Rus uzman: Rus dizeli olmadan küresel piyasa çok daha ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalır
Sputnik Türkiye
Dizel yakıtı ile ilgili kararın ardından küresel piyasalarda fiyatların yüzde 5–6 oranında düştüğünü belirten Rus lider Putin'in açıklamasını yorumlayan Rus... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T18:56+0300
2026-10-21T18:56+0300
2026-10-21T18:56+0300
görüş
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donald trump
finans üniversitesi
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hindistan
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i̇gor yuşkov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasında dizel yakıtı ile ilgili yapılan anlaşmanın ardından küresel piyasalarda fiyatların yüzde 5–6 oranında düştüğünü açıkladı.Finans Üniversitesi ve Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başuzmanı İgor Yuşkov, söz konus açıklamayı Sputnik’e değerlendirdi.Rusya'nın, ihracat yasağının getirildiği bu yıla kadar dünyanın en büyük ikinci dizel yakıt ihracatçısı konumunda olduğuna dikkat çeken Yuşkov, "2025 yılına bakıldığında, ABD dünyanın en büyük dizel ihracatçısı olarak öne çıkarken, Rusya ikinci, Suudi Arabistan ise üçüncü sırada yer alıyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise dördüncü sırada bulunan Hindistan’dır. Bu ülke ağırlıklı olarak Rus ham petrolünü işleyip elde ettiği dizel yakıtı ihraç ediyor. Bu nedenle, Rus petrol rafinerilerinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi ve büyük ölçekli ihracata başlaması, küresel piyasa üzerinde doğal olarak önemli bir etkiye sahiptir" diye konuştu.Bu durumun küresel enerji piyasasındaki güç dengesine yönelik etkisini değerlendiren Yuşkov, “Rus dizeli olmadan küresel piyasa çok daha ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalır, zira biz dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumundaydık. Aslına bakılırsa, bu dizeli somut olarak ABD’ye, Brezilya mı, Türkiye veya Ortadoğu’daki geleneksel pazarlarımıza mı göndereceğimizin pek bir önemi yok. Önemli olan, küresel piyasaya arz sağlamaya devam etmemizdir. Bu durum Rusya için de büyük önem taşıyor, zira dizel üretimi ve ihracatında önceki seviyelerimize geri dönebilirsek bu, ham petrol çıkarma kapasitemizi de artırmamıza olanak tanıyacak” dedi ve şöyle devam etti:Rus uzman, “Rusya için, yaptırımların kaldırılmasının veya hafifletilmesinin bizzat yaptırım uygulayan taraflar açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu, başka bir deyişle bu Rusya karşıtı önlemlerin kaldırılmasının veya askıya alınmasının kendi çıkarlarına da olduğunu gösteren net bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymak önemlidir. Bu amaçla özellikle ABD pazarına en az bir tanker teslim etmemiz gerekiyor. Zira ABD, daha önce Rusya'dan dizel yakıt ithalatını yasaklayan yaptırımları kaldırdı ve bizim bu genel lisanstan, bu özel muafiyetten yararlanarak söz konusu pazara gerçekten bir sevkiyat yapmalıyız. Aslına bakılırsa, ihracat hacmimizin büyük kısmının Türkiye, Brezilya ve diğer çeşitli ülkeler gibi yeni pazarlarımıza akmaya devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html
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rusya, vladimir putin, donald trump, finans üniversitesi, abd, hindistan, dizel yakıt, i̇gor yuşkov, yorum
rusya, vladimir putin, donald trump, finans üniversitesi, abd, hindistan, dizel yakıt, i̇gor yuşkov, yorum
Rus uzman: Rus dizeli olmadan küresel piyasa çok daha ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalır
Dizel yakıtı ile ilgili kararın ardından küresel piyasalarda fiyatların yüzde 5–6 oranında düştüğünü belirten Rus lider Putin'in açıklamasını yorumlayan Rus uzman Yuşkov, Rus petrol rafinerilerinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ve büyük ölçekli ihracata başlamasının küresel piyasa üzerinde önemli etki oluşturacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasında dizel yakıtı ile ilgili yapılan anlaşmanın ardından küresel piyasalarda fiyatların yüzde 5–6 oranında düştüğünü açıkladı.
Finans Üniversitesi ve Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başuzmanı İgor Yuşkov, söz konus açıklamayı Sputnik’e değerlendirdi.
Aslına bakılırsa, söz konusu anlaşma ve Rusya’nın dizel ihracat piyasasına geri döneceği haberi, borsadaki fiyatları şimdiden düşmeye başlamasına yol açtı. Borsa işlemleri büyük ölçüde psikolojiye dayalıdır ve çoğu zaman haberler üzerine hareket eder. Bu nedenle Vladimir Putin ve Donald Trump tarafından Rus dizelinin küresel piyasaya arzına ilişkin yapılan anlaşma açıklaması, herkesin Rusya kaynaklı ürünlerin gelişini beklemeye başlamasıyla dizel fiyatlarını aşağıya çekti.
Rusya'nın, ihracat yasağının getirildiği bu yıla kadar dünyanın en büyük ikinci dizel yakıt ihracatçısı konumunda olduğuna dikkat çeken Yuşkov, "2025 yılına bakıldığında, ABD dünyanın en büyük dizel ihracatçısı olarak öne çıkarken, Rusya ikinci, Suudi Arabistan ise üçüncü sırada yer alıyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise dördüncü sırada bulunan Hindistan’dır. Bu ülke ağırlıklı olarak Rus ham petrolünü işleyip elde ettiği dizel yakıtı ihraç ediyor. Bu nedenle, Rus petrol rafinerilerinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi ve büyük ölçekli ihracata başlaması, küresel piyasa üzerinde doğal olarak önemli bir etkiye sahiptir" diye konuştu.
Bu durumun küresel enerji piyasasındaki güç dengesine yönelik etkisini değerlendiren Yuşkov, “Rus dizeli olmadan küresel piyasa çok daha ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalır, zira biz dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumundaydık. Aslına bakılırsa, bu dizeli somut olarak ABD’ye, Brezilya mı, Türkiye veya Ortadoğu’daki geleneksel pazarlarımıza mı göndereceğimizin pek bir önemi yok. Önemli olan, küresel piyasaya arz sağlamaya devam etmemizdir. Bu durum Rusya için de büyük önem taşıyor, zira dizel üretimi ve ihracatında önceki seviyelerimize geri dönebilirsek bu, ham petrol çıkarma kapasitemizi de artırmamıza olanak tanıyacak” dedi ve şöyle devam etti:
Bu durum, halihazırda petrol açığının yaşandığı küresel piyasayı da etkileyecek ve Rusya'nın önemli miktarda kazanç elde etmesini sağlayacak. Çünkü devlet bütçemiz, başta maden çıkarma vergisi olmak üzere, büyük ölçüde petrol kaynaklı vergilere dayanıyor. Dolayısıyla üretim hacminin artması, federal bütçe gelirlerinin de yükselmesi anlamına gelir. Yani bu hem Rusya bütçesine hem de ilgili şirketlere fayda sağlayan hem de küresel piyasanın istikrara kavuşmasına yol açan bir senaryodur.
Rus uzman, “Rusya için, yaptırımların kaldırılmasının veya hafifletilmesinin bizzat yaptırım uygulayan taraflar açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu, başka bir deyişle bu Rusya karşıtı önlemlerin kaldırılmasının veya askıya alınmasının kendi çıkarlarına da olduğunu gösteren net bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymak önemlidir. Bu amaçla özellikle ABD pazarına en az bir tanker teslim etmemiz gerekiyor. Zira ABD, daha önce Rusya'dan dizel yakıt ithalatını yasaklayan yaptırımları kaldırdı ve bizim bu genel lisanstan, bu özel muafiyetten yararlanarak söz konusu pazara gerçekten bir sevkiyat yapmalıyız. Aslına bakılırsa, ihracat hacmimizin büyük kısmının Türkiye, Brezilya ve diğer çeşitli ülkeler gibi yeni pazarlarımıza akmaya devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.