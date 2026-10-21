https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rus-uzman-rus-dizeli-olmadan-kuresel-piyasa-cok-daha-ciddi-bir-kitlikla-karsi-karsiya-kalir-1109746960.html

Rus uzman: Rus dizeli olmadan küresel piyasa çok daha ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalır

Rus uzman: Rus dizeli olmadan küresel piyasa çok daha ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalır

Sputnik Türkiye

Dizel yakıtı ile ilgili kararın ardından küresel piyasalarda fiyatların yüzde 5–6 oranında düştüğünü belirten Rus lider Putin'in açıklamasını yorumlayan Rus... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:56+0300

2026-10-21T18:56+0300

2026-10-21T18:56+0300

görüş

rusya

vladimir putin

donald trump

finans üniversitesi

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hindistan

dizel yakıt

i̇gor yuşkov

yorum

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasında dizel yakıtı ile ilgili yapılan anlaşmanın ardından küresel piyasalarda fiyatların yüzde 5–6 oranında düştüğünü açıkladı.Finans Üniversitesi ve Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başuzmanı İgor Yuşkov, söz konus açıklamayı Sputnik’e değerlendirdi.Rusya'nın, ihracat yasağının getirildiği bu yıla kadar dünyanın en büyük ikinci dizel yakıt ihracatçısı konumunda olduğuna dikkat çeken Yuşkov, "2025 yılına bakıldığında, ABD dünyanın en büyük dizel ihracatçısı olarak öne çıkarken, Rusya ikinci, Suudi Arabistan ise üçüncü sırada yer alıyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise dördüncü sırada bulunan Hindistan’dır. Bu ülke ağırlıklı olarak Rus ham petrolünü işleyip elde ettiği dizel yakıtı ihraç ediyor. Bu nedenle, Rus petrol rafinerilerinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi ve büyük ölçekli ihracata başlaması, küresel piyasa üzerinde doğal olarak önemli bir etkiye sahiptir" diye konuştu.Bu durumun küresel enerji piyasasındaki güç dengesine yönelik etkisini değerlendiren Yuşkov, “Rus dizeli olmadan küresel piyasa çok daha ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalır, zira biz dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumundaydık. Aslına bakılırsa, bu dizeli somut olarak ABD’ye, Brezilya mı, Türkiye veya Ortadoğu’daki geleneksel pazarlarımıza mı göndereceğimizin pek bir önemi yok. Önemli olan, küresel piyasaya arz sağlamaya devam etmemizdir. Bu durum Rusya için de büyük önem taşıyor, zira dizel üretimi ve ihracatında önceki seviyelerimize geri dönebilirsek bu, ham petrol çıkarma kapasitemizi de artırmamıza olanak tanıyacak” dedi ve şöyle devam etti:Rus uzman, “Rusya için, yaptırımların kaldırılmasının veya hafifletilmesinin bizzat yaptırım uygulayan taraflar açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu, başka bir deyişle bu Rusya karşıtı önlemlerin kaldırılmasının veya askıya alınmasının kendi çıkarlarına da olduğunu gösteren net bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymak önemlidir. Bu amaçla özellikle ABD pazarına en az bir tanker teslim etmemiz gerekiyor. Zira ABD, daha önce Rusya'dan dizel yakıt ithalatını yasaklayan yaptırımları kaldırdı ve bizim bu genel lisanstan, bu özel muafiyetten yararlanarak söz konusu pazara gerçekten bir sevkiyat yapmalıyız. Aslına bakılırsa, ihracat hacmimizin büyük kısmının Türkiye, Brezilya ve diğer çeşitli ülkeler gibi yeni pazarlarımıza akmaya devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html

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rusya, vladimir putin, donald trump, finans üniversitesi, abd, hindistan, dizel yakıt, i̇gor yuşkov, yorum