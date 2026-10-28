Abdulkadir Selvi: Emekli zammı ne kadar olacak?

Anketlere olan ilgimi biliyorsunuz. Hangi anketi alırsanız alın ekonomi birinci sırada çıkıyor. Savaş mı ekonomi mi derseniz halk ekonomi diyor. Hayat pahalılığı çok can yakıcı bir seviyede. O nedenle emekliler ve asgari ücretlilere ciddi bir oranda artış yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon toplanıp ikiye bölünerek bir oran tespit ediliyordu. Emeklileri ve asgari ücretlileri rahatlatacak bir artışa ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile emekliler umutlandı. Çünkü ‘Erdoğan söylerse yapar’ diye inanıyorlar. Emekliler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları çalışmalara başladılar. Bu kez sadece enflasyon oranı değil aynı zamanda bir refah payı verilmesi gündemde. Ama bu oranın ne olacağı henüz belli değil. Çünkü daha çalışmanın başındayız.