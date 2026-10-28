https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/abdulkadir-selvi-emekli-zammi-ne-kadar-olacak-1109918371.html
Abdulkadir Selvi: Emekli zammı ne kadar olacak?
Abdulkadir Selvi: Emekli zammı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere ilişkin açıklaması üzerine "Emekliler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T09:30+0300
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ekonomi̇
abdulkadir selvi
hazine
maliye bakanlığı
çalışma bakanlığı
emekli
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emeklilere refah payı verilmesi konusuna ilişkin bir yazı kaleme aldı. Dün gündeme gelen kulis haberine göre AK Parti'nin çalışmasında en düşük emekli aylığının Hazine desteğiyle artırılması, refah payı ve 65 yaş üzerindekilere daha yüksek ödeme yapılması değerlendiriliyor.Selvi de anket sonuçlarında ekonominin daima önem sırasında birinci olduğunu hatırlattı ve şu noktalara dikkat çekti:Erdoğan ne demişti?Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle itiraf ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/emekli-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-cikti-refah-payi-formulu-masada-1109907421.html
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abdulkadir selvi, hazine, maliye bakanlığı, çalışma bakanlığı, emekli
abdulkadir selvi, hazine, maliye bakanlığı, çalışma bakanlığı, emekli
Abdulkadir Selvi: Emekli zammı ne kadar olacak?
Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere ilişkin açıklaması üzerine "Emekliler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları çalışmalara başladılar. Bu kez sadece enflasyon oranı değil aynı zamanda bir refah payı verilmesi gündemde" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emeklilere refah payı verilmesi konusuna ilişkin bir yazı kaleme aldı. Dün gündeme gelen kulis haberine göre AK Parti'nin çalışmasında en düşük emekli
aylığının Hazine desteğiyle artırılması, refah payı ve 65 yaş üzerindekilere daha yüksek ödeme
yapılması değerlendiriliyor.
Selvi de anket sonuçlarında ekonominin daima önem sırasında birinci olduğunu hatırlattı ve şu noktalara dikkat
çekti:
Anketlere olan ilgimi biliyorsunuz. Hangi anketi alırsanız alın ekonomi birinci sırada çıkıyor. Savaş mı ekonomi mi derseniz halk ekonomi diyor. Hayat pahalılığı çok can yakıcı bir seviyede. O nedenle emekliler ve asgari ücretlilere ciddi bir oranda artış yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon toplanıp ikiye bölünerek bir oran tespit ediliyordu. Emeklileri ve asgari ücretlileri rahatlatacak bir artışa ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile emekliler umutlandı. Çünkü ‘Erdoğan söylerse yapar’ diye inanıyorlar. Emekliler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları çalışmalara başladılar. Bu kez sadece enflasyon oranı değil aynı zamanda bir refah payı verilmesi gündemde. Ama bu oranın ne olacağı henüz belli değil. Çünkü daha çalışmanın başındayız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle itiraf ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz''
dedi.