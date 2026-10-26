https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/cumhurbaskani-erdogan-acilar-dinsin-diye-calisiyoruz-1109864406.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sokakta bulunmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sokakta bulunmamıştır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T19:05+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat süren görüşmelerin ardından sona erdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyanın gidişatı, ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye için önümüzdeki dönemde daha önemli hâle geleceğini gösteriyor. Hangi görüşe, kökene, mezhebe mensup olursa olsun vatandaşlarımızın bu huzur ve istikrar ortamının korunmasında en az bizim kadar titiz davrandığını biliyoruz. Milletimize sağduyusu için teşekkür ediyorum'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acılar dinsin diye çalışıyoruz. Ateşe benzin dökenlere karşı barış çabasındayız'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi) Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz. Biz huzura, refaha, güvenliğe giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiğine inanıyoruz. Coğrafyamızın tamamında ihtilafları azaltmanın, ittifakları büyütmenin samimi çabası içindeyiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak ne Libya'da ne de bir başka İslam beldesinde artık ayrılık, gayrılık görmek istemiyoruz. İnşallah bu arzumuz Libya'da da kuvveden fiile geçecektir. Biz Doğu Akdeniz'de tabiricaizse birilerine gol atmanın peşinde değiliz. Sadece deniz yetki alanı hak ve menfaatlerimizi korumanın derdindeyiz. Siyasette de dış politikada da tek pusulamız Türkiye'nin çıkarlarıdır. Ucunda bedel ödemek dahi olsa Türkiye, Türk milleti için doğru, hayırlı olanı yapmakta asla tereddüt göstermeyiz. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamaya çalışanlara, ülkemiz ile Libya'nın ortak iradesine saygı gösterilmesini beklediğimizi tekrar hatırlatıyorum. Mutabakat dolayısıyla bizi kıyasıya eleştiren, 'Libya'da ne işimiz var' diyen siyasetçilerin bugün hakkımızı teslim eder noktaya gelmelerini Türk dış politikası, Türk siyasetinin geleceği adına kıymetli buluyorum'' şeklinde konuştu.Erdoğan, ''Türkiye, her karışında sulh-u sükunun hakim olduğu bir ülkedir. Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir. Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir'' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bizim ne basın özgürlüğüyle ne de gazetecilerle bir sorunumuz yoktur. Türkiye'de yüzlerce her çeşitten kanallar var ve hepsi özgürce yayın yapıyor. Yalan içermediği sürece herkes istediğini konuşuyor. Biz de bu farklı sesleri memnuniyetle karşılıyoruz'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumsal refahı ve sosyal adaleti merkeze alarak hazırladığımız 2027 yılı bütçesiyle ülkemizin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini artıracak, ekonomimizi dış şoklara daha dayanıklı hale getireceğiz'' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa samimiyetle itiraf ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kabine-bugun-toplaniyor-fon-piyasalarinin-oncelikli-oldugu-gundemde-neler-konusulacak-1109846347.html

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