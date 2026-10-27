https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/emekli-duzenlemesinin-detaylari-ortaya-cikti-refah-payi-formulu-masada-1109907421.html

Emekli düzenlemesinin detayları ortaya çıktı: Refah payı formülü masada

Emekli düzenlemesinin detayları ortaya çıktı: Refah payı formülü masada

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin emekliler için hazırladığı düzenlemede detaylar ortaya çıktı. Kulis bilgisine göre, AK Parti'nin çalışmasında en düşük emekli aylığının Hazine... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T19:09+0300

2026-10-27T19:09+0300

2026-10-27T19:15+0300

ekonomi̇

ak parti

emekli

düzenleme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik mali imkanlar oluşturulduğunu açıklamasının ardından, gözler emekli aylıkları, refah payı ve en düşük emekli maaşı için üzerinde çalışılan formüllere çevrildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik bütçe hazırlıklarına değindi.Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"Bu açıklamanın ardından emekli maaşlarına yapılacak artış ve olası ilave ödemelere ilişkin çalışmalar yeniden gündeme geldi.NTV'nin AK Parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, emeklilere yönelik düzenlemede birden fazla seçenek üzerinde duruluyor.En düşük emekli maaşı için Hazine destekli artış formülüÇalışmada öncelikle bütün emeklilere enflasyon farkının verilmesi, ardından en düşük emekli aylığının Hazine desteğiyle belirli bir seviyeye yükseltilmesi planlanıyor.Değerlendirilen formüle göre, emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi ve bu sınırın altında aylık alanlara tamamlayıcı ödeme yapılması gündemde.Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunurken, olası düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe imkanları dikkate alınarak hazırlanacağı belirtiliyor.Refah payında gelir, yaş ve çalışma durumu dikkate alınabilirAK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında hazırlanan verilerin, emeklilere yönelik düzenlemede de kullanılması öngörülüyor.Bu kapsamda farklı şehirlerde emeklilerin ekonomik ve sosyal koşullarına ilişkin çalışmalar yapıldığı, bölgesel ihtiyaçların tespit edildiği belirtiliyor.Olası refah payı ve ek ödeme uygulamasında emeklilerin çalışıp çalışmadığı, ev sahibi olup olmadığı, ek gelirinin bulunup bulunmadığı ve temel ihtiyaçlarının dikkate alınması planlanıyor.Ödemelerin prim gün sayısı, yaş, gelir ve çalışma durumu gibi ölçütlere göre farklılaştırılması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.65 yaş üstü emeklilere daha yüksek refah payı seçeneğiÇalışmada öne çıkan formüllerden biri, 65 yaş ve üzerindeki emeklilere daha yüksek refah payı verilmesi.Bu seçeneğin değerlendirilmesinde, çalışmaya devam eden emekliler ile çalışma imkanı bulunmayanların ekonomik ihtiyaçlarının ayrı ayrı incelenmesi öngörülüyor.Özellikle ek işte çalışma ve ilave gelir elde etme imkanları daha sınırlı olan 65 yaş üstü emekliler için ödeme miktarının daha yüksek tutulması gündemde.AK Partili kurmayların değerlendirmelerine göre, yıl sonuna kadar sürecek çalışmalarda yaş sınırının 60'a çekilmesi seçeneği de ele alınabilir.Ancak 60 veya 65 yaş üzerindeki emeklilere daha yüksek ödeme yapılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.Emeklilere refah payı ne zaman netleşecek?Emekli maaşlarına ek refah payı, en düşük aylığın yükseltilmesi ve tamamlayıcı ödemelerin hangi koşullarda uygulanacağı henüz belirlenmedi.AK Parti'nin yıl sonuna kadar çalışmalarını sürdürmesi, ardından düzenlemenin kapsamı ve olası ödeme tutarlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/memur-emeklilerinin-bekledigi-duzenleme-tbmmde-seyyanen-zam-verilecek-mi-1109851747.html

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ak parti, emekli, düzenleme