https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/abd-merkez-bankasi-fed-politika-faizini-duyurdu-1109949299.html
Fed faiz kararını açıkladı: Kararda görüş ayrılığı yaşandı
Fed faiz kararını açıkladı: Kararda görüş ayrılığı yaşandı
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3.75-4 aralığında sabit tuttu. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T21:07+0300
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fed faiz kararı
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ABD Merkez Bankası (Fed), ara seçimler öncesindeki son faiz kararını açıkladığı para politikası toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıda politika faizi yüzde 3.75-4 aralığında sabit kaldı. Karar, ABD'de enflasyonun yükselişini sürdürmesine rağmen alındı. Ülkede enflasyon ağustosta yüzde 3.4 seviyesindeyken eylülde yüzde 3.7'ye çıktı. Enflasyondaki artışta benzin, motorin ve ham petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.Fed, karar sonrası yayımladığı açıklamada enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkati çekerek, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için para politikasının seyrini belirlemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.Faiz kararında Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politika faizinin artırılması yönünde oy kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/altin-fiyatlarinda-kritik-saat-fed-yukselisi-destekleyecek-mi-1109917301.html
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abd, merkez bankası, fed, fed faiz kararı, faiz
abd, merkez bankası, fed, fed faiz kararı, faiz
Fed faiz kararını açıkladı: Kararda görüş ayrılığı yaşandı
21:07 28.10.2026 (güncellendi: 21:18 28.10.2026)
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3.75-4 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), ara seçimler öncesindeki son faiz kararını açıkladığı para politikası toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda politika faizi yüzde 3.75-4 aralığında sabit kaldı. Karar, ABD'de enflasyonun yükselişini sürdürmesine rağmen alındı. Ülkede enflasyon ağustosta yüzde 3.4 seviyesindeyken eylülde yüzde 3.7'ye çıktı. Enflasyondaki artışta benzin, motorin ve ham petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.
Fed, karar sonrası yayımladığı açıklamada enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkati çekerek, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için para politikasının seyrini belirlemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
Faiz kararında Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politika faizinin artırılması yönünde oy kullandı.