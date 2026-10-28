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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/abd-merkez-bankasi-fed-politika-faizini-duyurdu-1109949299.html
Fed faiz kararını açıkladı: Kararda görüş ayrılığı yaşandı
Fed faiz kararını açıkladı: Kararda görüş ayrılığı yaşandı
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3.75-4 aralığında sabit tuttu. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T21:07+0300
2026-10-28T21:18+0300
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fed
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ABD Merkez Bankası (Fed), ara seçimler öncesindeki son faiz kararını açıkladığı para politikası toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıda politika faizi yüzde 3.75-4 aralığında sabit kaldı. Karar, ABD'de enflasyonun yükselişini sürdürmesine rağmen alındı. Ülkede enflasyon ağustosta yüzde 3.4 seviyesindeyken eylülde yüzde 3.7'ye çıktı. Enflasyondaki artışta benzin, motorin ve ham petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.Fed, karar sonrası yayımladığı açıklamada enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkati çekerek, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için para politikasının seyrini belirlemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.Faiz kararında Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politika faizinin artırılması yönünde oy kullandı.
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abd, merkez bankası, fed, fed faiz kararı, faiz
abd, merkez bankası, fed, fed faiz kararı, faiz

Fed faiz kararını açıkladı: Kararda görüş ayrılığı yaşandı

21:07 28.10.2026 (güncellendi: 21:18 28.10.2026)
© AP PhotoABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Kevin Warsh
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Kevin Warsh - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© AP Photo
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3.75-4 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), ara seçimler öncesindeki son faiz kararını açıkladığı para politikası toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda politika faizi yüzde 3.75-4 aralığında sabit kaldı. Karar, ABD'de enflasyonun yükselişini sürdürmesine rağmen alındı. Ülkede enflasyon ağustosta yüzde 3.4 seviyesindeyken eylülde yüzde 3.7'ye çıktı. Enflasyondaki artışta benzin, motorin ve ham petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.
Fed, karar sonrası yayımladığı açıklamada enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkati çekerek, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için para politikasının seyrini belirlemeden önce daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
Faiz kararında Fed üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politika faizinin artırılması yönünde oy kullandı.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
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Altın fiyatlarında kritik saat: Fed yükselişi destekleyecek mi?
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