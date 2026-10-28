https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/altin-fiyatlarinda-kritik-saat-fed-yukselisi-destekleyecek-mi-1109917301.html

Altın fiyatlarında kritik saat: Fed yükselişi destekleyecek mi?

Altın fiyatlarında kritik saat: Fed yükselişi destekleyecek mi?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, 27 Ekim’deki toparlanmanın ardından 28 Ekim sabahı 4.050 dolar çevresinde seyretti. Piyasalar bugün saat 21.00’de açıklanacak Fed kararına... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T07:31+0300

2026-10-28T07:31+0300

2026-10-28T07:31+0300

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Altın fiyatlarında son günlerdeki kayıpların ardından başlayan toparlanma, yerini ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde temkinli bekleyişe bıraktı. Ons altın, 27 Ekim’de 4.065 doların üzerine çıkmasının ardından 28 Ekim sabahı 4.050 dolar çevresinde işlem gördü.Piyasaların odağında, 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak faiz kararı ve 21.30’daki basın toplantısı bulunuyor. Faizin sabit tutulması beklenirken, karar metninde gelecek dönemin para politikasına ilişkin verilecek mesajlar önem taşıyor.Altın fiyatları neden toparlandı?Ons altın, 27 Ekim’de yaklaşık 4.006 dolardan başladığı işlemlerde 4.065 doların üzerine çıktı. Önceki kapanışa göre yüzde 1’i aşan yükselişte, petrol fiyatlarının gerilemesiyle ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceğine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.Bununla birlikte, geçen hafta 4 bin doların altına inen altının bu sınırı yeniden aşması, satış baskısının tamamen ortadan kalktığını göstermiyor. Güçlü dolar ve yüksek ABD tahvil faizleri, değerli metalin toparlanmasını sınırlayabilecek unsurlar arasında bulunuyor.Fed kararı altının yönünü nasıl etkileyebilir?Fed’in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında bırakması bekleniyor. Banka, eylül toplantısında faizi bu aralığa yükseltmişti. Bu nedenle yatırımcılar, faiz kararının yanı sıra enflasyon değerlendirmesine ve yeni faiz artışlarına ilişkin işaretlere odaklanacak.Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısında vereceği mesajlar, aralık toplantısına ilişkin beklentileri etkileyebilir. Sıkı para politikasının süreceğine yönelik güçlü ifadeler dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altını baskılayabilir. Daha temkinli mesajlar ise altına destek sağlayabilir; fiyatların tepkisi, açıklamaların piyasa beklentilerinden ne ölçüde ayrıştığına bağlı olacak.Ons altında 4 bin ve 4.100 dolar neden önemli?4.100 dolar, son toparlanmanın devamı açısından izlenebilecek psikolojik eşiklerden biri. Ancak fiyatın bu seviyeye yaklaşması veya üzerine çıkması, tek başına kalıcı bir yükselişin başladığı anlamına gelmiyor.Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 bin dolarlık psikolojik sınır yeniden gündeme gelebilir. Fed açıklamalarının ardından dolar ve tahvil piyasalarında oluşacak hareketler, bu seviyelerin hangi yönde sınanacağını etkileyebilir.Altın tahminlerinde 2026 ve 2027 ayrışmasıReuters’ın 30 analist ve işlemciyle gerçekleştirdiği ankette, 2026 yılı için medyan altın fiyatı tahmini 4.509 dolardan 4.495 dolara indirildi. Aynı ankette 2027 beklentisi 4.610 dolardan 4.650 dolara yükseltildi. Bu rakamlar yıl sonu hedeflerini değil, yıllık ortalama fiyat beklentilerini yansıtıyor.Kısa vadede güçlü dolar ve yüksek faizler baskı unsuru olarak öne çıkarken, merkez bankalarının altın alımları, rezerv çeşitlendirmesi ve kamu borçlarına ilişkin endişeler uzun vadeli beklentileri destekliyor. Tahminlerdeki farklılaşma, yakın dönem baskılarıyla gelecek yıla ilişkin beklentilerin ayrıştığını gösteriyor.Gram altında iki değişken: Ons fiyatı ve dolar/TLTürkiye’de gram altın fiyatı, uluslararası ons fiyatıyla birlikte dolar/TL kurundan etkileniyor. Ons altındaki yükselişe kur artışının eşlik etmesi gram altındaki hareketi güçlendirebilirken, kurun gerilemesi yükselişi sınırlayabilir.Benzer şekilde, ons altın ve dolar/TL’nin birlikte düşmesi gram altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Bu nedenle Fed kararı sonrasında yalnızca ons fiyatındaki değişim, gram altının yönünü açıklamak için yeterli olmayacak.Fed sonrasında gözler ABD enflasyon verisindePiyasaların veri takvimi, Fed kararıyla sona ermiyor. 29 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 15.30’da, ABD’nin üçüncü çeyrek öncü büyüme verisi ile eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar raporu açıklanacak. Raporda Fed’in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu da yer alıyor.Bu veriler, ABD ekonomisinin gücü ve fiyat baskılarının seyri hakkında yeni işaretler sunacak. Böylece altın piyasasında Fed açıklamalarının ardından oluşan ilk fiyatlama, ertesi gün yeniden değişebilecek.

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