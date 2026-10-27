https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-pendikte-alt-gecidi-su-basti-1109877751.html

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: Pendik'te alt geçidi su bastı

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu: Pendik'te alt geçidi su bastı

Sputnik Türkiye

Pendik'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su baskını yaşanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T10:26+0300

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pendik

i̇stanbul

sağanak

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İstanbul Pendik'te sağanak su baskınlarına neden oldu.Kentte gece saatlerinden beri etkili olan sağanak sonucu ilçenin bazı caddelerinde su birikintileri oluştu.Sahil yolunun Kartal istikametinde su birikintisi sonucu 2 şerit trafiğe kapanırken, ekipler temizlik çalışması başlattı.Sürücüler yolda kaldıSağanak sonucu Kaynarca Mahallesi'ndeki bir alt geçit de suyla doldu. Yağmur sularının bir caddeden alt geçite şelale gibi aktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Yağış nedeniyle ilçedeki pek çok cadde su altında kaldı, sürücüler su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.İlçedeki Kemiklidere'nin yağışla debisi yükseldi. Kaynarca'daki İstanbul Tersane Komutanlığının girişindeki yolda da su birikintisi yaşandı.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kargo terminalinde bulunan tünelin bir kısmı yağmur nedeniyle suyla doldu.Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Su seviyesinin araçların tekerleklerine kadar yükseldiği yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/antalyada-hortum-faciasi-4-isci-hayatini-kaybetti-1-yarali-1109873352.html

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