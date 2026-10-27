https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/silede-dere-tasti-yollar-su-icinde-kaldi-suya-kapilmaktan-zor-kurtuldu-1109899479.html

Şile'de dere taştı, yollar su içinde kaldı: Suya kapılmaktan zor kurtuldu

Şile'de dere taştı, yollar su içinde kaldı: Suya kapılmaktan zor kurtuldu

Sputnik Türkiye

Şile'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve bazı yollar su altında kaldı. Bir kişi sulara gömülen arabasından sonra anda kurtuldu. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T15:21+0300

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İstanbul Şile'de etkisini sürdüren kuvvetli yağış hayatı felç etti. Yeniköy Deresi taştı, binalar ve yollar su altında kaldı. Arabası suya gömülen bir kişi otomobilinin üzerine çıkarak kurtuldu. Yollar göle döndüYağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.Su seviyesinin yükseldiği bir noktada, aracı neredeyse tavanına kadar suya gömülen bir kişi, kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı. Şiddetli sağanağın etkisiyle, Üsküdar Caddesi'nden geçen Yeniköy Deresi taştı. Cadde su altında kalırken, bir binanın bahçe duvarı da devrildi. Binanın bahçesi ve giriş katı suyla doldu. İlçede şiddetli yağışın etkisiyle suyla dolan yollarda çöp konteynerleri ve çeşitli atıklar da sürüklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/istanbulda-saganak-rekoru-silede-akomdan-yeni-uyari-7-gun-surecek-1109882758.html

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