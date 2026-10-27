Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/silede-dere-tasti-yollar-su-icinde-kaldi-suya-kapilmaktan-zor-kurtuldu-1109899479.html
Şile'de dere taştı, yollar su içinde kaldı: Suya kapılmaktan zor kurtuldu
Şile'de dere taştı, yollar su içinde kaldı: Suya kapılmaktan zor kurtuldu
Sputnik Türkiye
Şile'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve bazı yollar su altında kaldı. Bir kişi sulara gömülen arabasından sonra anda kurtuldu. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T15:21+0300
2026-10-27T15:30+0300
türki̇ye
şile
yağmur
sağanak
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109899302_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2936e9443360ed811f23c681d2671ef.png
İstanbul Şile'de etkisini sürdüren kuvvetli yağış hayatı felç etti. Yeniköy Deresi taştı, binalar ve yollar su altında kaldı. Arabası suya gömülen bir kişi otomobilinin üzerine çıkarak kurtuldu. Yollar göle döndüYağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.Su seviyesinin yükseldiği bir noktada, aracı neredeyse tavanına kadar suya gömülen bir kişi, kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı. Şiddetli sağanağın etkisiyle, Üsküdar Caddesi'nden geçen Yeniköy Deresi taştı. Cadde su altında kalırken, bir binanın bahçe duvarı da devrildi. Binanın bahçesi ve giriş katı suyla doldu. İlçede şiddetli yağışın etkisiyle suyla dolan yollarda çöp konteynerleri ve çeşitli atıklar da sürüklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/istanbulda-saganak-rekoru-silede-akomdan-yeni-uyari-7-gun-surecek-1109882758.html
türki̇ye
şile
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109899302_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6fc19050af9193ce0ff54b8bb28bf176.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şile, yağmur, sağanak, sağanak yağış uyarısı
şile, yağmur, sağanak, sağanak yağış uyarısı

Şile'de dere taştı, yollar su içinde kaldı: Suya kapılmaktan zor kurtuldu

15:21 27.10.2026 (güncellendi: 15:30 27.10.2026)
Şile
Şile - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
Abone ol
Şile'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve bazı yollar su altında kaldı. Bir kişi sulara gömülen arabasından sonra anda kurtuldu.
İstanbul Şile'de etkisini sürdüren kuvvetli yağış hayatı felç etti. Yeniköy Deresi taştı, binalar ve yollar su altında kaldı. Arabası suya gömülen bir kişi otomobilinin üzerine çıkarak kurtuldu.

Yollar göle döndü

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.
Su seviyesinin yükseldiği bir noktada, aracı neredeyse tavanına kadar suya gömülen bir kişi, kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı. Şiddetli sağanağın etkisiyle, Üsküdar Caddesi'nden geçen Yeniköy Deresi taştı. Cadde su altında kalırken, bir binanın bahçe duvarı da devrildi. Binanın bahçesi ve giriş katı suyla doldu. İlçede şiddetli yağışın etkisiyle suyla dolan yollarda çöp konteynerleri ve çeşitli atıklar da sürüklendi.
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da sağanak rekoru Şile'de: AKOM'dan yeni uyarı, 7 gün sürecek
12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала