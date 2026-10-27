https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/silede-dere-tasti-yollar-su-icinde-kaldi-suya-kapilmaktan-zor-kurtuldu-1109899479.html
Şile'de dere taştı, yollar su içinde kaldı: Suya kapılmaktan zor kurtuldu
Şile'de dere taştı, yollar su içinde kaldı: Suya kapılmaktan zor kurtuldu
Sputnik Türkiye
Şile'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve bazı yollar su altında kaldı. Bir kişi sulara gömülen arabasından sonra anda kurtuldu. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T15:21+0300
2026-10-27T15:21+0300
2026-10-27T15:30+0300
türki̇ye
şile
yağmur
sağanak
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109899302_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2936e9443360ed811f23c681d2671ef.png
İstanbul Şile'de etkisini sürdüren kuvvetli yağış hayatı felç etti. Yeniköy Deresi taştı, binalar ve yollar su altında kaldı. Arabası suya gömülen bir kişi otomobilinin üzerine çıkarak kurtuldu. Yollar göle döndüYağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.Su seviyesinin yükseldiği bir noktada, aracı neredeyse tavanına kadar suya gömülen bir kişi, kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı. Şiddetli sağanağın etkisiyle, Üsküdar Caddesi'nden geçen Yeniköy Deresi taştı. Cadde su altında kalırken, bir binanın bahçe duvarı da devrildi. Binanın bahçesi ve giriş katı suyla doldu. İlçede şiddetli yağışın etkisiyle suyla dolan yollarda çöp konteynerleri ve çeşitli atıklar da sürüklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/istanbulda-saganak-rekoru-silede-akomdan-yeni-uyari-7-gun-surecek-1109882758.html
türki̇ye
şile
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1b/1109899302_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6fc19050af9193ce0ff54b8bb28bf176.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şile, yağmur, sağanak, sağanak yağış uyarısı
şile, yağmur, sağanak, sağanak yağış uyarısı
Şile'de dere taştı, yollar su içinde kaldı: Suya kapılmaktan zor kurtuldu
15:21 27.10.2026 (güncellendi: 15:30 27.10.2026)
Şile'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve bazı yollar su altında kaldı. Bir kişi sulara gömülen arabasından sonra anda kurtuldu.
İstanbul Şile'de etkisini sürdüren kuvvetli yağış hayatı felç etti. Yeniköy Deresi taştı, binalar ve yollar su altında kaldı. Arabası suya gömülen bir kişi otomobilinin üzerine çıkarak kurtuldu.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.
Su seviyesinin yükseldiği bir noktada, aracı neredeyse tavanına kadar suya gömülen bir kişi, kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı. Şiddetli sağanağın etkisiyle, Üsküdar Caddesi'nden geçen Yeniköy Deresi taştı. Cadde su altında kalırken, bir binanın bahçe duvarı da devrildi. Binanın bahçesi ve giriş katı suyla doldu. İlçede şiddetli yağışın etkisiyle suyla dolan yollarda çöp konteynerleri ve çeşitli atıklar da sürüklendi.