https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/israil-secimlerinde-sandiga-saldiri-uc-kentte-siddet-olaylari-yasandi-1109887293.html

İsrail seçimlerinde sandığa saldırı: 'Üç kentte şiddet olayları yaşandı'

İsrail seçimlerinde sandığa saldırı: 'Üç kentte şiddet olayları yaşandı'

Sputnik Türkiye

İsrail'de 27 Ekim'deki seçimlerde Beit Shemesh kentinde bir oy verme merkezi protestocuların hedefi oldu. Seçmenlerin sandığa gitmemesi için çağrılar... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T13:04+0300

2026-10-27T13:04+0300

2026-10-27T13:04+0300

dünya

halk partisi (i̇spanya) (pp)

i̇srail

bnei brak

likud (parti)

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İsrail'de seçim günü, bazı kentlerde yaşanan protestolar ve saldırı iddiaları sandık güvenliği tartışmalarını gündeme taşıdı. Beit Shemesh kentinde bir grup protestocunun oy verme merkezini hedef alarak çevrede tahribata yol açtığı bildirildi. Haredi Halk Partisi ise üç ayrı kentte üyelerinin fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı.27 Ekim Salı günü yaşandığı aktarılan olaylarda, protestocuların seçmenlere oy kullanmamaları yönünde çağrılar yaptığı, sandık merkezinin çevresine pankartlar astığı ve giriş kapısının önüne çöp döktüğü belirtildi.Olayların ardından Haredi Halk Partisi, üyelerine yönelik saldırı iddialarını İsrail polisi ve Merkez Seçim Komitesi'ne taşıdığını duyurdu.Beit Shemesh'te oy verme merkezi hedef alındıİsrail'in Beit Shemesh kentinde bir grup protestocu, seçim günü oy verme merkezinin çevresinde eylem düzenledi. Protestocuların sandığa gitmeme çağrısı içeren pankartlar astığı ve oy verme merkezinin girişinde tahribata neden olduğu aktarıldı.Göstericilerin merkezin giriş kapısı önüne çöp dökmesi de seçim günü yaşanan gerilimin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Ancak olayın oy verme işlemlerini durdurup durdurmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.Haredi Halk Partisi'nden üç kentte saldırı iddiasıHaredi Halk Partisi, Beit Shemesh'teki olayların yanı sıra Bnei Brak ve Betar Illit kentlerinde de üyelerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü.Partiden yapılan açıklamada, üç kentte seçmenleri bilgilendirmek amacıyla kurulan stantlarda görev yapan parti üyelerinin fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiğine veya olayların hangi koşullarda yaşandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.İsrail polisi ve Seçim Komitesi'ne şikayetHaredi Halk Partisi, yaşanan olayların ardından İsrail polisine ve Merkez Seçim Komitesi'ne resmî şikâyette bulunduğunu açıkladı.Parti, üyelerine yönelik saldırı iddialarının incelenmesini ve sorumluların belirlenmesini talep etti. Şikâyetlere ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir karar veya soruşturma sonucu açıklanmadı.Olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınan kişilerin bulunup bulunmadığına ilişkin de henüz bilgi verilmedi.Seçim günü yaşanan bu gelişmeler, sandık merkezlerinin güvenliği, seçmenlerin oy kullanma hakkı ve siyasi partilerin seçim faaliyetlerini güvenli biçimde sürdürebilmesi konularını gündeme getirdi.

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i̇srail

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halk partisi (i̇spanya) (pp), i̇srail, bnei brak, likud (parti)