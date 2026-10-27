Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/israil-secimlerinde-sandiga-saldiri-uc-kentte-siddet-olaylari-yasandi-1109887293.html
İsrail seçimlerinde sandığa saldırı: 'Üç kentte şiddet olayları yaşandı'
İsrail seçimlerinde sandığa saldırı: 'Üç kentte şiddet olayları yaşandı'
Sputnik Türkiye
İsrail'de 27 Ekim'deki seçimlerde Beit Shemesh kentinde bir oy verme merkezi protestocuların hedefi oldu. Seçmenlerin sandığa gitmemesi için çağrılar... 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T13:04+0300
2026-10-27T13:04+0300
dünya
halk partisi (i̇spanya) (pp)
i̇srail
bnei brak
likud (parti)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108131711_0:0:578:326_1920x0_80_0_0_b49f67cf53affb5bd4ea89ce2158e146.png
İsrail'de seçim günü, bazı kentlerde yaşanan protestolar ve saldırı iddiaları sandık güvenliği tartışmalarını gündeme taşıdı. Beit Shemesh kentinde bir grup protestocunun oy verme merkezini hedef alarak çevrede tahribata yol açtığı bildirildi. Haredi Halk Partisi ise üç ayrı kentte üyelerinin fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı.27 Ekim Salı günü yaşandığı aktarılan olaylarda, protestocuların seçmenlere oy kullanmamaları yönünde çağrılar yaptığı, sandık merkezinin çevresine pankartlar astığı ve giriş kapısının önüne çöp döktüğü belirtildi.Olayların ardından Haredi Halk Partisi, üyelerine yönelik saldırı iddialarını İsrail polisi ve Merkez Seçim Komitesi'ne taşıdığını duyurdu.Beit Shemesh'te oy verme merkezi hedef alındıİsrail'in Beit Shemesh kentinde bir grup protestocu, seçim günü oy verme merkezinin çevresinde eylem düzenledi. Protestocuların sandığa gitmeme çağrısı içeren pankartlar astığı ve oy verme merkezinin girişinde tahribata neden olduğu aktarıldı.Göstericilerin merkezin giriş kapısı önüne çöp dökmesi de seçim günü yaşanan gerilimin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Ancak olayın oy verme işlemlerini durdurup durdurmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.Haredi Halk Partisi'nden üç kentte saldırı iddiasıHaredi Halk Partisi, Beit Shemesh'teki olayların yanı sıra Bnei Brak ve Betar Illit kentlerinde de üyelerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü.Partiden yapılan açıklamada, üç kentte seçmenleri bilgilendirmek amacıyla kurulan stantlarda görev yapan parti üyelerinin fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiğine veya olayların hangi koşullarda yaşandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.İsrail polisi ve Seçim Komitesi'ne şikayetHaredi Halk Partisi, yaşanan olayların ardından İsrail polisine ve Merkez Seçim Komitesi'ne resmî şikâyette bulunduğunu açıkladı.Parti, üyelerine yönelik saldırı iddialarının incelenmesini ve sorumluların belirlenmesini talep etti. Şikâyetlere ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir karar veya soruşturma sonucu açıklanmadı.Olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınan kişilerin bulunup bulunmadığına ilişkin de henüz bilgi verilmedi.Seçim günü yaşanan bu gelişmeler, sandık merkezlerinin güvenliği, seçmenlerin oy kullanma hakkı ve siyasi partilerin seçim faaliyetlerini güvenli biçimde sürdürebilmesi konularını gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/macronun-unuttugu-tarih-fransa-cumhuriyeti-nasil-kuruldu-1109885784.html
i̇srail
bnei brak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/14/1108131711_0:0:552:413_1920x0_80_0_0_e83fec905c53f8b5671fe47dbfe151bd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
halk partisi (i̇spanya) (pp), i̇srail, bnei brak, likud (parti)
halk partisi (i̇spanya) (pp), i̇srail, bnei brak, likud (parti)

İsrail seçimlerinde sandığa saldırı: 'Üç kentte şiddet olayları yaşandı'

13:04 27.10.2026
© AP Photo / Ronen Zvulunİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Abone ol
İsrail'de 27 Ekim'deki seçimlerde Beit Shemesh kentinde bir oy verme merkezi protestocuların hedefi oldu. Seçmenlerin sandığa gitmemesi için çağrılar yapılırken, Haredi Halk Partisi üç kentte üyelerinin saldırıya uğradığını öne sürerek polise ve Merkez Seçim Komitesi'ne şikâyette bulundu.
İsrail'de seçim günü, bazı kentlerde yaşanan protestolar ve saldırı iddiaları sandık güvenliği tartışmalarını gündeme taşıdı. Beit Shemesh kentinde bir grup protestocunun oy verme merkezini hedef alarak çevrede tahribata yol açtığı bildirildi. Haredi Halk Partisi ise üç ayrı kentte üyelerinin fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı.
27 Ekim Salı günü yaşandığı aktarılan olaylarda, protestocuların seçmenlere oy kullanmamaları yönünde çağrılar yaptığı, sandık merkezinin çevresine pankartlar astığı ve giriş kapısının önüne çöp döktüğü belirtildi.
Olayların ardından Haredi Halk Partisi, üyelerine yönelik saldırı iddialarını İsrail polisi ve Merkez Seçim Komitesi'ne taşıdığını duyurdu.

Beit Shemesh'te oy verme merkezi hedef alındı

İsrail'in Beit Shemesh kentinde bir grup protestocu, seçim günü oy verme merkezinin çevresinde eylem düzenledi. Protestocuların sandığa gitmeme çağrısı içeren pankartlar astığı ve oy verme merkezinin girişinde tahribata neden olduğu aktarıldı.
Göstericilerin merkezin giriş kapısı önüne çöp dökmesi de seçim günü yaşanan gerilimin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Ancak olayın oy verme işlemlerini durdurup durdurmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haredi Halk Partisi'nden üç kentte saldırı iddiası

Haredi Halk Partisi, Beit Shemesh'teki olayların yanı sıra Bnei Brak ve Betar Illit kentlerinde de üyelerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü.
Partiden yapılan açıklamada, üç kentte seçmenleri bilgilendirmek amacıyla kurulan stantlarda görev yapan parti üyelerinin fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiğine veya olayların hangi koşullarda yaşandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail polisi ve Seçim Komitesi'ne şikayet

Haredi Halk Partisi, yaşanan olayların ardından İsrail polisine ve Merkez Seçim Komitesi'ne resmî şikâyette bulunduğunu açıkladı.
Parti, üyelerine yönelik saldırı iddialarının incelenmesini ve sorumluların belirlenmesini talep etti. Şikâyetlere ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir karar veya soruşturma sonucu açıklanmadı.
Olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınan kişilerin bulunup bulunmadığına ilişkin de henüz bilgi verilmedi.
Seçim günü yaşanan bu gelişmeler, sandık merkezlerinin güvenliği, seçmenlerin oy kullanma hakkı ve siyasi partilerin seçim faaliyetlerini güvenli biçimde sürdürebilmesi konularını gündeme getirdi.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
DÜNYA
Macron'un unuttuğu tarih: Fransa Cumhuriyeti nasıl kuruldu?
12:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала