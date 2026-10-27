https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/hiv-arastirmalarinda-yeni-donem-maymunlar-uzerinde-denendi-4-yil-boyunca-kanda-tespit-edilemedi-1109890973.html

HIV araştırmalarında yeni dönem: Maymunlar üzerinde denendi, 4 yıl boyunca kanda tespit edilemedi

HIV araştırmalarında yeni dönem: Maymunlar üzerinde denendi, 4 yıl boyunca kanda tespit edilemedi

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının geliştirdiği deneysel antikor sayesinde, HIV benzeri bir virüsle enfekte edilen bir yavru maymunda tedavi kesildikten sonra 4 yıl boyunca... 27.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-27T13:41+0300

2026-10-27T13:41+0300

2026-10-27T13:43+0300

sağlik

bilim

araştırma

deney

antikor

hiv

hiv/aids

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Bilim insanları, HIV benzeri bir virüsün vücutta yeniden çoğalmasını önlemeyi amaçlayan deneysel bir antikorun, bir yavru maymunda virüsü 4 yıl boyunca kanda tespit edilemeyecek düzeyde baskıladığını ortaya koydu.Nature Microbiology dergisinde yayımlanan araştırmada, ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden ekip, simian immün yetmezlik virüsü (SIV) ile enfekte edilen makak maymunlarında deneysel bir tedavi yaklaşımını test etti.Araştırmacılar, virüsün çoğalmasını engelleyen ilaçlarla birlikte uygulanan tek doz antikorun, bazı hayvanlarda ilaç tedavisi sona erdikten sonra virüsün yeniden ortaya çıkmasını aylarca engellediğini belirledi. Hayvanlardan birinde ise takip süresince 4 yıl boyunca kanda tespit edilebilir virüse rastlanmadı.Virüsün gizlendiği hücreler hedef alındıHIV, bağışıklık sistemi hücrelerine girdikten sonra genetik materyalini hücrelerin DNA'sına yerleştirebiliyor. Virüs, bu hücrelerde uzun süre etkinleşmeden kalabiliyor ve ilaç tedavisi kesildiğinde yeniden çoğalmaya başlayabiliyor.Antiretroviral ilaçlar virüsün çoğalmasını kontrol altına alsa da hücrelerde gizli kalan virüs rezervuarlarını tamamen ortadan kaldıramıyor. Virüs üretmeyen enfekte hücreler, bağışıklık sistemi tarafından da daha zor tanınıyor.Araştırmada kullanılan deneysel antikor, hücre yüzeyinde bulunan CCR5 adlı proteine ve bağışıklık sisteminin T hücrelerinde yer alan CD3 protein kompleksine bağlanacak şekilde tasarlandı. Bu mekanizma sayesinde T hücrelerinin CCR5 taşıyan hücrelere yönelmesi ve onları hedef alması amaçlandı.CCR5, HIV ve SIV'nin hücrelere girmek için kullanabildiği proteinlerden biri. Araştırmacılar, bu proteini taşıyan hücreleri hedef alarak hem virüsü barındırabilecek hücrelerin hem de virüsün ileride enfekte edebileceği hücrelerin azaltılmasını amaçladı.25 yavru maymun üzerinde denendiAraştırma kapsamında 25 yeni doğan makak maymunu SIV'ye maruz bırakıldı ve bunların 20'sinde enfeksiyon gelişti. Hayvanlara enfeksiyondan bir hafta sonra antiretroviral ilaç tedavisi başlandı.Hayvanlar üç gruba ayrıldı. İlk gruba yalnızca antiretroviral ilaçlar verildi. İkinci gruba ilaçlara ek olarak tek doz CCR5/CD3 hedefli deneysel antikor uygulandı. Üçüncü gruptaki hayvanlara ise CD4 adlı hücre yüzeyi proteinini hedefleyen farklı bir antikor verildi.Antikor uygulaması, ilaç tedavisinin başlamasından iki gün sonra gerçekleştirildi. Tedavi 18 hafta sürdürüldü ve ardından kesilerek virüsün yeniden ortaya çıkıp çıkmadığı takip edildi.Yalnızca ilaç tedavisi alan hayvanların tamamında virüs, ilaçların kesilmesinden sonraki bir hafta içinde yeniden kanda tespit edildi. CD4 proteinini hedefleyen antikor grubundaki sekiz hayvandan altısında da virüs yedi gün içinde yeniden ortaya çıktı.CCR5/CD3 antikoru verilen hayvanların bazılarında ise virüsün yeniden ortaya çıkması çok daha uzun sürdü. Dört hayvanda üç aydan uzun süre boyunca kanda tespit edilebilir virüse rastlanmadı. Bunlardan ikisinde virüs sırasıyla 97 ve 173 gün sonra yeniden ortaya çıktı. Bir diğer hayvanda takip yaklaşık 29 haftada sona erene kadar virüs saptanmadı. En uzun süre takip edilen hayvanda ise bu süre 4 yıla ulaştı.Virüsün tamamen ortadan kalktığı kanıtlanmadıAraştırmacılar, uzun süre virüs tespit edilmeyen üç hayvanda ek incelemeler gerçekleştirdi. Virüs enfeksiyonunu kontrol altında tutabilen CD8 T hücreleri geçici olarak azaltıldığında da virüs yeniden ortaya çıkmadı.Hayvanların dokularında yapılan incelemelerde viral genetik materyale rastlanmadı. Lenf düğümlerinden alınan hücrelerden bulaşıcı virüs elde etme girişimleri de sonuç vermedi. Bu bulgular, vücuttaki virüs rezervuarının önemli ölçüde azalmış olabileceğini düşündürdü.Bununla birlikte, 4 yıl boyunca takip edilen maymundan alınan bir örnekte çok düşük düzeyde viral RNA sinyali tespit edildi. Araştırmacılar, bu sinyalin bulaşmadan kaynaklanmış olabileceğini kesin olarak dışlayamadı. Aynı örnekte viral DNA veya virüsün kanda yeniden ortaya çıktığına ilişkin bulgu saptanmadı.Bununla birlikte, deneysel antikor henüz insanlar üzerinde test edilmedi. Yöntemin HIV tedavisinde kullanılabilmesi için insanlarda etkinliğinin ve güvenliğinin klinik çalışmalarla ortaya konması gerekiyor.

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bilim, araştırma, deney, antikor, hiv, hiv/aids