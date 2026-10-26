https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/kongoda-ebola-ile-mucadele-eden-saglik-ekibine-saldiri-bir-hemsire-olduruldu-1109855681.html

Kongo'da Ebola ile mücadele eden sağlık ekibine saldırı: Bir hemşire öldürüldü

Kongo'da Ebola ile mücadele eden sağlık ekibine saldırı: Bir hemşire öldürüldü

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakasına müdahale eden sağlık çalışanlarına düzenlenen saldırıda bir hemşire hayatını kaybetti, bir sağlık çalışanı ağır... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T13:58+0300

2026-10-26T13:58+0300

2026-10-26T13:58+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

ebola

kongo

can kaybı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ebola salgınıyla mücadele eden sağlık ekibine saldırı düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), saldırıda bir hemşirenin öldüğünü, bir sağlık çalışanının ise ağır yaralandığını açıkladı.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının cumartesi günü ülkenin doğusundaki Tshopo eyaletine bağlı Bafwasende kasabasında gerçekleştiğini bildirdi.Yerel yetkililer ise saldırının failleri hakkında henüz açıklama yapmadı.Salgında 4 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybettiKongo Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, mayıs ayında başlayan Ebola salgınında 9 bin 800'den fazla vaka kaydedildi.Salgın nedeniyle 4 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybederken, bu sayı ülkede bugüne kadar yaşanan Ebola salgınları arasındaki en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.Sağlık ekiplerine yönelik saldırıların ise salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı bildirildi.Geçen ay Kuzey Kivu eyaletinde, hükümetin Ebola ile mücadele önlemlerini savunan bir siyasetçi dövülerek öldürülmüştü.Sağlık ekipleri tehdit altında çalışıyorBölgede Ebola salgınına ilişkin yanlış bilgiler ve hastalığa yönelik güvensizlik, sağlık çalışanlarının çalışmalarını olumsuz etkiliyor.Bazı bölge sakinlerinin Ebola'nın gerçek bir hastalık olmadığını düşündüğü, hükümetin geçmiş salgınları yönetme biçimine duyulan güvensizliğin de bu tutumu güçlendirdiği belirtiliyor.Mayıs ayında salgının başlamasının ardından yalnızca bir hafta içinde iki sağlık merkezindeki çadırlar saldırganlar tarafından ateşe verilmişti.Sağlık çalışanları ayrıca bazı müdahale ekiplerinin alıkonulduğunu, cenazelerin güvenli şekilde defnedilmesinden sorumlu görevlilerin ise tehdit edildiğini bildirdi.

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dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, kongo, can kaybı