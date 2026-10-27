2026 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu: Harry Kane
03:58 27.10.2026 (güncellendi: 04:03 27.10.2026)
© AP Photo / Kin CheungHarry Kane Ballon d'Or 2026
© AP Photo / Kin Cheung
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Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödüllerinden Ballon d'Or için 2026 yılı kazananı belli oldu. 30 futbolcunun yer aldığı listede, Bayern Münih ve İngiltere milli takımının golcüsü Harry Kane ödülün sahibi oldu.
Yılın futbolcusuna verilen 'Altın Top' (Balon d'Or) ödülü için adaylar açıklandı.
Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak ödül tarihinin rekorunu elinde bulunduran Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 30 kişilik aday listesinde yer aldı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den 10 futbolcu, Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. Ousmane Dembele'nin yanı sıra Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia ve Vitinha da aday gösterilen isimler arasında bulundu.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve Real Madrid'in yıldızları Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior da listede kendisine yer buldu.
2026 Ballon d'Or adayları kimlerdi?
Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland, Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah).
Kazananlar açıklandı: Harry Kane Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu
Yılın en iyi futbol oyuncusu ödülü bu yıl Bayern Münih'ten Harry Kane kazandı.
Diğer kazananlar arasında ilk 10 ise şu şekilde açıklandı:
1.Harry Kane Bayern Münih İngiltere
2.Kylian Mbappe Real Madrid Fransa
3.Lamine Yamal FC Barcelona İspanya
4.Rodri Manchester City/FC Barcelona İspanya
5.Lionel Messi Inter Miami Arjantin
6.Khvicha Kvaratskhelia Paris-SG Gürcistan
7.Ousmane Dembélé Paris-SG Fransa
8.Erling Haaland Manchester City Norveç
9.Michael Olise Bayern Münih Fransa
10.Fabián Ruiz Paris-SG İspanya
Dağıtılan diğer ödüller listesi
Kadınlar Ballon d'Or
Alexia Putellas
Barcelona / İspanya
En İyi Genç Erkek (Kopa)
Lamine Yamal
Barcelona / İspanya
En İyi Genç Kadın
Vicky López
Barcelona / İspanya
En İyi Erkek Kaleci (Yashin)
Unai Simón
Athletic Club / İspanya
En İyi Kadın Kaleci
Cata Coll
Barcelona / İspanya
Yılın Erkek Golcüsü
Harry Kane
Bayern Münih / İngiltere
Yılın Kadın Golcüsü
Charlyn Corral
CF Pachuca / Meksika
Yılın Erkek Teknik Direktörü
Luis de la Fuente
İspanya Milli Takımı
Yılın Kadın Teknik Direktörü
Pere Romeu
Barcelona
Yılın Erkek Kulübü
Paris Saint-Germain
Fransa
Yılın Kadın Kulübü
Barcelona
İspanya
Socrates Ödülü
Bukayo Saka
Arsenal / İngiltere
22 Eylül 2025, 22:58