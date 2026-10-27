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2026 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu: Harry Kane
2026 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu: Harry Kane
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Yılın futbolcusuna verilen 'Altın Top' (Balon d'Or) ödülü için adaylar açıklandı.Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak ödül tarihinin rekorunu elinde bulunduran Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 30 kişilik aday listesinde yer aldı.Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den 10 futbolcu, Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. Ousmane Dembele'nin yanı sıra Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia ve Vitinha da aday gösterilen isimler arasında bulundu.Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve Real Madrid'in yıldızları Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior da listede kendisine yer buldu.2026 Ballon d'Or adayları kimlerdi?Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland, Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah).Kazananlar açıklandı: Harry Kane Ballon d'Or ödülünün sahibi olduYılın en iyi futbol oyuncusu ödülü bu yıl Bayern Münih'ten Harry Kane kazandı.Diğer kazananlar arasında ilk 10 ise şu şekilde açıklandı:
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lionel messi, ballon d'or, ballon d'or ödülleri, altın top ödülü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
lionel messi, ballon d'or, ballon d'or ödülleri, altın top ödülü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı

2026 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu: Harry Kane

03:58 27.10.2026 (güncellendi: 04:03 27.10.2026)
© AP Photo / Kin CheungHarry Kane Ballon d'Or 2026
Harry Kane Ballon d'Or 2026 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AP Photo / Kin Cheung
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Dünyanın en prestijli bireysel futbol ödüllerinden Ballon d'Or için 2026 yılı kazananı belli oldu. 30 futbolcunun yer aldığı listede, Bayern Münih ve İngiltere milli takımının golcüsü Harry Kane ödülün sahibi oldu.
Yılın futbolcusuna verilen 'Altın Top' (Balon d'Or) ödülü için adaylar açıklandı.
Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak ödül tarihinin rekorunu elinde bulunduran Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 30 kişilik aday listesinde yer aldı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den 10 futbolcu, Ballon d'Or adayları arasında yer aldı. Ousmane Dembele'nin yanı sıra Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia ve Vitinha da aday gösterilen isimler arasında bulundu.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ve Real Madrid'in yıldızları Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior da listede kendisine yer buldu.

2026 Ballon d'Or adayları kimlerdi?

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland, Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah).

Kazananlar açıklandı: Harry Kane Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu

Yılın en iyi futbol oyuncusu ödülü bu yıl Bayern Münih'ten Harry Kane kazandı.
Diğer kazananlar arasında ilk 10 ise şu şekilde açıklandı:
1.
Harry Kane Bayern Münih İngiltere
2.
Kylian Mbappe Real Madrid Fransa
3.
Lamine Yamal FC Barcelona İspanya
4.
Rodri Manchester City/FC Barcelona İspanya
5.
Lionel Messi Inter Miami Arjantin
6.
Khvicha Kvaratskhelia Paris-SG Gürcistan
7.
Ousmane Dembélé Paris-SG Fransa
8.
Erling Haaland Manchester City Norveç
9.
Michael Olise Bayern Münih Fransa
10.
Fabián Ruiz Paris-SG İspanya
Dağıtılan diğer ödüller listesi

Kadınlar Ballon d'Or

Alexia Putellas

Barcelona / İspanya

En İyi Genç Erkek (Kopa)

Lamine Yamal

Barcelona / İspanya

En İyi Genç Kadın

Vicky López

Barcelona / İspanya

En İyi Erkek Kaleci (Yashin)

Unai Simón

Athletic Club / İspanya

En İyi Kadın Kaleci

Cata Coll

Barcelona / İspanya

Yılın Erkek Golcüsü

Harry Kane

Bayern Münih / İngiltere

Yılın Kadın Golcüsü

Charlyn Corral

CF Pachuca / Meksika

Yılın Erkek Teknik Direktörü

Luis de la Fuente

İspanya Milli Takımı

Yılın Kadın Teknik Direktörü

Pere Romeu

Barcelona

Yılın Erkek Kulübü

Paris Saint-Germain

Fransa

Yılın Kadın Kulübü

Barcelona

İspanya

Socrates Ödülü

Bukayo Saka

Arsenal / İngiltere

Ballon d'OR - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
SPOR
Ballon d’Or 2025 Ödülleri sahiplerini buldu
22 Eylül 2025, 22:58
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