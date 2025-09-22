https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ballon-dor-2025-odulleri-sahiplerini-buldu-1099582951.html

Ballon d’Or 2025 Ödülleri sahiplerini buldu

Ballon d’Or’un 69. töreni, Paris’teki Theatre du Chatelet’te gerçekleştirildi. Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Futbol dünyası Ballon d’Or’un bu yılki sahibini öğrenmek için nefeslerini tuttu.Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, üst üste ikinci kez Kopa Trophy’nin sahibi olurken tarihte bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu. Kopa Trophy sıralamasında Türk oyuncu Kenan Yıldız ise 5. sırada yer almayı başardı.PSG teknik direktörü Luis Enrique Johan Cruyff Ödülleri'nin (Yılın Teknik Direktörü) sahibi oldu. Yılın takımı ise PSG olarak açıklandı.Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu.Kadınlar Ballon d'Or ödülünü üst üste üçüncü kez Aitana Bonmati kazandı. Erkeklerde ise en iyi futbolcu Ousmane Dembele seçildi.

