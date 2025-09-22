Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ballon-dor-2025-odulleri-sahiplerini-buldu-1099582951.html
Ballon d’Or 2025 Ödülleri sahiplerini buldu
Ballon d’Or 2025 Ödülleri sahiplerini buldu
Sputnik Türkiye
Ballon d’Or’un 69. töreni, Paris’teki Theatre du Chatelet’te gerçekleştirildi. Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T22:58+0300
2025-09-22T23:58+0300
spor
ballon d'or
ballon d'or ödülleri
ballon d’or
ballon d'or
ballon d'or
futbol
futbol antrenörü
avrupa futbol şampiyonası
kadın futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099582368_0:15:800:465_1920x0_80_0_0_4426086c5f696373eb00c88722fa2630.jpg
Futbol dünyası Ballon d’Or’un bu yılki sahibini öğrenmek için nefeslerini tuttu.Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, üst üste ikinci kez Kopa Trophy’nin sahibi olurken tarihte bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu. Kopa Trophy sıralamasında Türk oyuncu Kenan Yıldız ise 5. sırada yer almayı başardı.PSG teknik direktörü Luis Enrique Johan Cruyff Ödülleri'nin (Yılın Teknik Direktörü) sahibi oldu. Yılın takımı ise PSG olarak açıklandı.Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu.Kadınlar Ballon d'Or ödülünü üst üste üçüncü kez Aitana Bonmati kazandı. Erkeklerde ise en iyi futbolcu Ousmane Dembele seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ballon-dor-odulleri-hangi-kanalda-saat-kacta-1099579781.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099582368_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_f846cf4225f30a3bde6f43b4f0dab005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ballon d'or, ballon d'or ödülleri, ballon d’or, ballon d'or, ballon d'or , futbol, futbol antrenörü, avrupa futbol şampiyonası, kadın futbol takımı, futbol maçı
ballon d'or, ballon d'or ödülleri, ballon d’or, ballon d'or, ballon d'or , futbol, futbol antrenörü, avrupa futbol şampiyonası, kadın futbol takımı, futbol maçı

Ballon d’Or 2025 Ödülleri sahiplerini buldu

22:58 22.09.2025 (güncellendi: 23:58 22.09.2025)
© AP Photo / Christophe EnaBallon d'OR
Ballon d'OR - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Abone ol
Ballon d’Or’un 69. töreni, Paris’teki Theatre du Chatelet’te gerçekleştirildi. Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu. Kopa Trophy yılın en iyi genç erkek oyuncusu Lamine Yamal seçildi. Dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü ise Ousmane Dembele kazandı.
Futbol dünyası Ballon d’Or’un bu yılki sahibini öğrenmek için nefeslerini tuttu.
Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, üst üste ikinci kez Kopa Trophy’nin sahibi olurken tarihte bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu. Kopa Trophy sıralamasında Türk oyuncu Kenan Yıldız ise 5. sırada yer almayı başardı.
PSG teknik direktörü Luis Enrique Johan Cruyff Ödülleri'nin (Yılın Teknik Direktörü) sahibi oldu. Yılın takımı ise PSG olarak açıklandı.
Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu.
Kadınlar Ballon d'Or ödülünü üst üste üçüncü kez Aitana Bonmati kazandı. Erkeklerde ise en iyi futbolcu Ousmane Dembele seçildi.
Ballon d'Or - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
SPOR
Ballon d’Or Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?
20:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала