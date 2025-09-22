https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ballon-dor-2025-odulleri-sahiplerini-buldu-1099582951.html
Ballon d’Or 2025 Ödülleri sahiplerini buldu
Ballon d’Or 2025 Ödülleri sahiplerini buldu
Sputnik Türkiye
Ballon d’Or’un 69. töreni, Paris’teki Theatre du Chatelet’te gerçekleştirildi. Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T22:58+0300
2025-09-22T22:58+0300
2025-09-22T23:58+0300
spor
ballon d'or
ballon d'or ödülleri
ballon d’or
ballon d'or
ballon d'or
futbol
futbol antrenörü
avrupa futbol şampiyonası
kadın futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099582368_0:15:800:465_1920x0_80_0_0_4426086c5f696373eb00c88722fa2630.jpg
Futbol dünyası Ballon d’Or’un bu yılki sahibini öğrenmek için nefeslerini tuttu.Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, üst üste ikinci kez Kopa Trophy’nin sahibi olurken tarihte bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu. Kopa Trophy sıralamasında Türk oyuncu Kenan Yıldız ise 5. sırada yer almayı başardı.PSG teknik direktörü Luis Enrique Johan Cruyff Ödülleri'nin (Yılın Teknik Direktörü) sahibi oldu. Yılın takımı ise PSG olarak açıklandı.Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu.Kadınlar Ballon d'Or ödülünü üst üste üçüncü kez Aitana Bonmati kazandı. Erkeklerde ise en iyi futbolcu Ousmane Dembele seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ballon-dor-odulleri-hangi-kanalda-saat-kacta-1099579781.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099582368_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_f846cf4225f30a3bde6f43b4f0dab005.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ballon d'or, ballon d'or ödülleri, ballon d’or, ballon d'or, ballon d'or , futbol, futbol antrenörü, avrupa futbol şampiyonası, kadın futbol takımı, futbol maçı
ballon d'or, ballon d'or ödülleri, ballon d’or, ballon d'or, ballon d'or , futbol, futbol antrenörü, avrupa futbol şampiyonası, kadın futbol takımı, futbol maçı
Ballon d’Or 2025 Ödülleri sahiplerini buldu
22:58 22.09.2025 (güncellendi: 23:58 22.09.2025)
Ballon d’Or’un 69. töreni, Paris’teki Theatre du Chatelet’te gerçekleştirildi. Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu. Kopa Trophy yılın en iyi genç erkek oyuncusu Lamine Yamal seçildi. Dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü ise Ousmane Dembele kazandı.
Futbol dünyası Ballon d’Or’un bu yılki sahibini öğrenmek için nefeslerini tuttu.
Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, üst üste ikinci kez Kopa Trophy’nin sahibi olurken tarihte bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu. Kopa Trophy sıralamasında Türk oyuncu Kenan Yıldız ise 5. sırada yer almayı başardı.
PSG teknik direktörü Luis Enrique Johan Cruyff Ödülleri'nin (Yılın Teknik Direktörü) sahibi oldu. Yılın takımı ise PSG olarak açıklandı.
Yılın en iyi forveti Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres olurken, yılın kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu.
Kadınlar Ballon d'Or ödülünü üst üste üçüncü kez Aitana Bonmati kazandı. Erkeklerde ise en iyi futbolcu Ousmane Dembele seçildi.