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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/unlu-giyim-markasi-iflas-etti-kadin-girisimci-sirketin-tohumunu-evinin-bir-odasinda-atmisti-1109861139.html
Ünlü giyim markası iflas etti: Kadın girişimci şirketin tohumunu evinin bir odasında atmıştı
Ünlü giyim markası iflas etti: Kadın girişimci şirketin tohumunu evinin bir odasında atmıştı
Sputnik Türkiye
Bad Bear markasıyla üretim yapan Selçuk Mağazacılık iflas etti. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T17:13+0300
2026-10-26T17:13+0300
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Kadın girişimci Seyhan Selçuk'un evinin bir odasında kemer ve çorap satarak kurduğu Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık iflas etti. Konkordato sürecini aşamayan şirket 14 yıldır faaliyetlerini sürdürüyordu. Evinde başladı milyonlarca ürün satışına ulaştıSeyhan Selçuk’un evinde başlattığı girişim, ilk olarak kemer, çorap ve boxer satışıyla faaliyet gösterdi. Zamanla ürün çeşitliliğini artıran Bad Bear, daha fazla tüketiciye ulaşarak milyonlarca ürün satışı gerçekleştirdi. İstanbul Merter'de faaliyetlerini sürdüren şirket kısa sürede Türkiye'de tanınan giyim markaları arasına girdi. Konkordato sürecini atlatamadı Markanın arkasındaki Selçuk Mağazacılık ekonomik darboğaza girince İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin şirket için kesin mühlet kararı vermesinin ardından borçların ödenmesine yönelik bir plan hazırlandı. Plana göre şirketin borçlarını 36 ay içerisinde 12 eşit taksitle ödemesi öngörüldü.Borçların yeniden yapılandırılmasıyla şirketin mali durumunun düzeltilmesi hedeflendi. Ancak hazırlanan ödeme planı, yaşanan finansal sorunların aşılması için yeterli olmadı.İflas kararı verildiBorç yapılandırması kapsamında ilk taksitler ödenmesine rağmen Selçuk Mağazacılık A.Ş.’nin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihinde şirket hakkında iflas kararı verdi. Böylece Seyhan Selçuk’un evinin bir odasında başlattığı ve zamanla milyonlarca ürün satışına ulaşan Bad Bear markasının arkasındaki şirket için iflas süreci başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/binlerce-ortagi-olan-tarim-kooperatifi-konkordato-ilan-etti-47-yildir-faaliyetlerini-surduruyor-1109791177.html
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iflas, i̇flas erteleme
iflas, i̇flas erteleme

Ünlü giyim markası iflas etti: Kadın girişimci şirketin tohumunu evinin bir odasında atmıştı

17:13 26.10.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
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Bad Bear markasıyla üretim yapan Selçuk Mağazacılık iflas etti.
Kadın girişimci Seyhan Selçuk'un evinin bir odasında kemer ve çorap satarak kurduğu Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık iflas etti. Konkordato sürecini aşamayan şirket 14 yıldır faaliyetlerini sürdürüyordu.

Evinde başladı milyonlarca ürün satışına ulaştı

Seyhan Selçuk’un evinde başlattığı girişim, ilk olarak kemer, çorap ve boxer satışıyla faaliyet gösterdi. Zamanla ürün çeşitliliğini artıran Bad Bear, daha fazla tüketiciye ulaşarak milyonlarca ürün satışı gerçekleştirdi. İstanbul Merter'de faaliyetlerini sürdüren şirket kısa sürede Türkiye'de tanınan giyim markaları arasına girdi.

Konkordato sürecini atlatamadı

Markanın arkasındaki Selçuk Mağazacılık ekonomik darboğaza girince İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin şirket için kesin mühlet kararı vermesinin ardından borçların ödenmesine yönelik bir plan hazırlandı. Plana göre şirketin borçlarını 36 ay içerisinde 12 eşit taksitle ödemesi öngörüldü.
Borçların yeniden yapılandırılmasıyla şirketin mali durumunun düzeltilmesi hedeflendi. Ancak hazırlanan ödeme planı, yaşanan finansal sorunların aşılması için yeterli olmadı.

İflas kararı verildi

Borç yapılandırması kapsamında ilk taksitler ödenmesine rağmen Selçuk Mağazacılık A.Ş.’nin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihinde şirket hakkında iflas kararı verdi. Böylece Seyhan Selçuk’un evinin bir odasında başlattığı ve zamanla milyonlarca ürün satışına ulaşan Bad Bear markasının arkasındaki şirket için iflas süreci başladı.
Konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
EKONOMİ
Binlerce ortağı olan tarım kooperatifi konkordato ilan etti: 47 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor
23 Ekim, 11:12
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