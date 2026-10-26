https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/unlu-giyim-markasi-iflas-etti-kadin-girisimci-sirketin-tohumunu-evinin-bir-odasinda-atmisti-1109861139.html

Ünlü giyim markası iflas etti: Kadın girişimci şirketin tohumunu evinin bir odasında atmıştı

Ünlü giyim markası iflas etti: Kadın girişimci şirketin tohumunu evinin bir odasında atmıştı

Sputnik Türkiye

Bad Bear markasıyla üretim yapan Selçuk Mağazacılık iflas etti. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T17:13+0300

2026-10-26T17:13+0300

2026-10-26T17:13+0300

ekonomi̇

iflas

i̇flas erteleme

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Kadın girişimci Seyhan Selçuk'un evinin bir odasında kemer ve çorap satarak kurduğu Bad Bear'ın arkasındaki Selçuk Mağazacılık iflas etti. Konkordato sürecini aşamayan şirket 14 yıldır faaliyetlerini sürdürüyordu. Evinde başladı milyonlarca ürün satışına ulaştıSeyhan Selçuk’un evinde başlattığı girişim, ilk olarak kemer, çorap ve boxer satışıyla faaliyet gösterdi. Zamanla ürün çeşitliliğini artıran Bad Bear, daha fazla tüketiciye ulaşarak milyonlarca ürün satışı gerçekleştirdi. İstanbul Merter'de faaliyetlerini sürdüren şirket kısa sürede Türkiye'de tanınan giyim markaları arasına girdi. Konkordato sürecini atlatamadı Markanın arkasındaki Selçuk Mağazacılık ekonomik darboğaza girince İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin şirket için kesin mühlet kararı vermesinin ardından borçların ödenmesine yönelik bir plan hazırlandı. Plana göre şirketin borçlarını 36 ay içerisinde 12 eşit taksitle ödemesi öngörüldü.Borçların yeniden yapılandırılmasıyla şirketin mali durumunun düzeltilmesi hedeflendi. Ancak hazırlanan ödeme planı, yaşanan finansal sorunların aşılması için yeterli olmadı.İflas kararı verildiBorç yapılandırması kapsamında ilk taksitler ödenmesine rağmen Selçuk Mağazacılık A.Ş.’nin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihinde şirket hakkında iflas kararı verdi. Böylece Seyhan Selçuk’un evinin bir odasında başlattığı ve zamanla milyonlarca ürün satışına ulaşan Bad Bear markasının arkasındaki şirket için iflas süreci başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/binlerce-ortagi-olan-tarim-kooperatifi-konkordato-ilan-etti-47-yildir-faaliyetlerini-surduruyor-1109791177.html

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Sputnik Türkiye

iflas, i̇flas erteleme