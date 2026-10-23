https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/binlerce-ortagi-olan-tarim-kooperatifi-konkordato-ilan-etti-47-yildir-faaliyetlerini-surduruyor-1109791177.html

Binlerce ortağı olan tarım kooperatifi konkordato ilan etti: 47 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor

Binlerce ortağı olan tarım kooperatifi konkordato ilan etti: 47 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Aydın'da 4 binden fazla ortağı olan ÖR-KOOP konkordato ilan etti. Kooperatifin 431 milyon liralık borç yükü olduğu belirtildi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T11:12+0300

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ekonomi̇

nazilli

kooperatif

konkordato

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Aydın Nazilli'de 47 yıl önce kurulan ve 4 binin üzerinde üretici ortağı olan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) konkordato ilan etti. Mahkeme kooperatif için geçici mühlet verirken 431 milyonluk borç olduğu belirtildi. 4 binden fazla ortağı varNefes'in haberine göre, yaklaşık 47 yıldır faaliyet gösteren kooperatifin bünyesinde 4 binden fazla süt üreticisi ve çiftçi ortak bulunuyor. Kooperatif yönetiminin verilerine göre, Temmuz 2025'te göreve başlandığında 190 milyon liralık banka kredisi, vadesi henüz gelmemiş 151 milyon liralık çek yükümlülüğü ve bölgedeki çiftçilere ödenmesi gereken yaklaşık 90 milyon liralık alacak bulunuyordu. Böylece söz konusu kalemler toplamda 431 milyon liralık bir borç yüküne işaret etti.Üreticilerin 90 milyon alacağı bulunuyorYeni yönetimin geçmiş dönemdeki işlemlere ilişkin incelemeleri adli ve idari makamlara ilettiği belirtilirken, hazırlanacak proje ile üreticilerin 90 milyona ulaşan alacaklarının ödemesinin de düzenli bir takvime bağlanması hedefleniyor.

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