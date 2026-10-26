https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/ingilterede-acil-durum-hazirligi-kurmali-radyolar-tukendi-1109847292.html

İngiltere'de acil durum hazırlığı: Kurmalı radyolar tükendi

İngiltere'de acil durum hazırlığı: Kurmalı radyolar tükendi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de hükümetin savaş dahil olası krizlere karşı üç günlük acil durum malzemesi bulundurulmasını tavsiye etmesinin ardından kurmalı radyolara talep... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T08:59+0300

2026-10-26T08:59+0300

2026-10-26T08:59+0300

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İngiltere'de hükümetin savaş, elektrik kesintisi, aşırı hava olayları ve diğer acil durumlara karşı hanelere hazırlık çağrısında bulunmasının ardından, kurmalı radyolar ve acil durum ekipmanlarına yönelik talep hızla arttı. Hükümetin yayımladığı hazırlık listesinde pilli ve kurmalı radyolara yer verilmesinden yalnızca iki gün sonra, dört farklı satış noktasında en az yedi radyo modelinin stokları tükendi.İngiliz gazetesi The Telegraph'ın aktardığına göre, elektronik ürünler satan Maplin şirketinde son birkaç gün içerisinde el feneri satışları yüzde 284, taşınabilir şarj cihazı satışları ise yüzde 106 arttı. Satışlardaki yükseliş, İngiltere'de olası krizler karşısında temel ihtiyaçlarını güvence altına almak isteyen hanelerin hazırlıklara yöneldiğini gösterdi.Hükümet, vatandaşlara günlük hizmetlerin kesintiye uğraması ihtimaline karşı evlerinde en az üç gün yetecek su, bozulmayan gıda, nakit para ve temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmalarını tavsiye ediyor. Ancak bu öneriler yalnızca savaş ihtimalini değil, sel, fırtına ve geniş çaplı elektrik kesintileri gibi farklı acil durumları da kapsıyor.İngiltere'de savaş ve kriz hazırlığı: Kurmalı radyolar neden tercih ediliyor?Hükümetin hazırlık listesinde pilli veya elle kurularak çalıştırılan radyoların bulunması, bu cihazlara yönelik ilgiyi artırdı. Elektrik şebekesinin devre dışı kaldığı ve cep telefonlarının şarj edilemediği durumlarda radyolar, resmî duyurulara ve güncel gelişmelere ulaşmak için alternatif bir iletişim aracı olarak görülüyor.Özellikle kurmalı radyolar, elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan mekanik enerjiyle çalışabilmeleri nedeniyle acil durum ekipmanları arasında öne çıkıyor. Bununla birlikte cihazların kullanılabilirliği, radyo yayınlarının devam etmesine ve teknik özelliklerine bağlı.Savunma ve ulusal güvenlik alanındaki hazırlık tartışmalarında, olası krizlere karşı yalnızca devlet kurumlarının değil, toplumun tamamının dayanıklılığının artırılması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, vatandaşların paniğe kapılmadan önlem almaları gerektiğine dikkat çekiyor.İskoçya ve Batı Midlands'ta acil durum ekipmanlarına ilgi arttıThe Prepared Household tarafından gerçekleştirilen araştırma, İngiltere genelinde acil durum malzemelerine yönelik internet aramalarının bölgelere göre farklılaştığını ortaya koydu.Araştırmaya göre İskoçya, nüfusuna oranla aşırı hava koşulları ve acil durum hazırlık ekipmanlarına ilişkin aramalarda ilk sırada yer aldı. Bölgede özellikle elektrik kesintisi kitleri, sel ekipmanları, yedek güç kaynakları ve acil durum çantaları araştırılıyor.The Prepared Household kurucusu Marcus Clarke, İskoçya'nın kişi başına yapılan aramalarda diğer bölgelerden belirgin biçimde ayrıştığını söyledi. Clarke, vatandaşların elektrik kesintilerinden sellere kadar farklı senaryolara hazırlanmak için ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri araştırdıklarını belirtti.Elektrik kesintisi ve sel korkusu: Batı Midlands'ta hangi ürünler aranıyor?Araştırmada Batı Midlands bölgesinin de acil durum hazırlıklarına yönelik yoğun ilgi gösterdiği tespit edildi.Bölgedeki kullanıcıların özellikle acil durum fenerleri, taşınabilir şarj cihazları ve elektrik kesintisi ekipmanlarına yöneldiği belirtildi. Marcus Clarke, bu eğilimin insanların evlerinde yaşanabilecek hizmet kesintilerine karşı uygulanabilir önlemler aradığını gösterdiğini ifade etti.Söz konusu veriler, acil durum hazırlıklarına yönelik ilginin yalnızca askerî tehditlerden kaynaklanmadığını; aşırı hava olayları ve altyapı kesintilerinin de vatandaşların öncelikleri arasında bulunduğunu ortaya koyuyor.İngiltere hükümetinden üç günlük acil durum listesiİngiltere hükümeti, acil durumlara hazırlık amacıyla oluşturduğu internet sitesinde hanelerin bulundurması tavsiye edilen malzemeleri sıraladı.Listede, her kişi için günlük yaklaşık üç litre içme suyu ve en az üç günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda şişelenmiş su bulundurulması öneriliyor. Ayrıca yemek pişirme ve kişisel temizlik için kullanılabilecek ek suyun da hesaba katılması isteniyor.Gıda konusunda ise pişirme gerektirmeyen, uzun süre dayanabilen konserve et, meyve ve sebzeler gibi ürünlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Konserve açacağı, el dezenfektanı ve ıslak mendil de temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor.Elektrik kesilirse ne yapılacak? Radyo ve powerbank önerisiHükümetin kontrol listesinde, elektrik kesintilerinde kullanılmak üzere el feneri, yedek pil, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) ve pilli ya da kurmalı radyo bulundurulması isteniyor.Araç radyosunun da alternatif bir bilgi kaynağı olabileceği belirtiliyor. Ancak şiddetli hava olaylarında araçlara gitmek yerine güvenli kapalı alanlarda kalmanın daha uygun olabileceği hatırlatılıyor.Soğuk hava ve ısınma sistemlerinin devre dışı kalması ihtimaline karşı battaniye, uyku tulumu ve sıcak tutan giysiler de tavsiye edilen malzemeler arasında bulunuyor.İlk yardım çantası, nakit para ve önemli belgeler de listedeAcil durum hazırlıklarının sağlık boyutunda ise ilk yardım çantası öne çıkıyor. Hükümet, su geçirmez yara bantları, sargı bezleri, termometre, antiseptik, steril pansuman malzemeleri, tıbbi bant, eldiven, göz yıkama solüsyonu ve cımbız gibi malzemelerin hazır bulundurulmasını öneriyor.Bebek bulunan hanelerde hazır mama ve bebek bezi gibi ürünlerin stoklanması gerektiği belirtiliyor. Elektrik veya su kesintileri sırasında su kaynatmanın ve biberonları sterilize etmenin mümkün olmayabileceğine dikkat çekiliyor.Ayrıca elektronik ödeme sistemlerinin çalışmaması ihtimaline karşı banknot ve madeni paralardan oluşan bir miktar nakit para saklanması; kimlik ve önemli belgelerin kopyalarının, düzenli kullanılan ilaçların ve acil durum iletişim bilgilerinin erişilebilir durumda tutulması isteniyor.Hükümetin hazırlık çağrısı savaşın yaklaştığı anlamına mı geliyor?İngiltere'de kurmalı radyoların tükenmesi ve acil durum malzemelerine yönelik talebin artması, kamuoyunda savaş ihtimaline ilişkin tartışmalarla birlikte gündeme geldi.Ancak hükümetin hazırlık listesi yalnızca olası bir savaşa yönelik değil. Aynı öneriler elektrik, su ve iletişim hizmetlerinin aksamasına neden olabilecek doğal afetler ve diğer krizler için de geçerli.Bu nedenle kurmalı radyo satışlarındaki artış, tek başına İngiltere'ye yönelik yakın bir askerî tehdidin bulunduğunu göstermiyor. Gelişme, hanelerin olası kesintiler karşısında kendi imkânlarıyla birkaç gün idare edebilmelerine yönelik hazırlıkların giderek daha fazla önem kazandığına işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/secimlerin-yapilacagi-israil-icin-trump-netanyahuya-oy-istedi-basladigimiz-isi-bitirelim-1109846492.html

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