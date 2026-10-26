https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/secimlerin-yapilacagi-israil-icin-trump-netanyahuya-oy-istedi-basladigimiz-isi-bitirelim-1109846492.html

Seçimlerin yapılacağı İsrail için Trump, Netanyahu'ya oy istedi: 'Başladığımız işi bitirelim'

Seçimlerin yapılacağı İsrail için Trump, Netanyahu'ya oy istedi: 'Başladığımız işi bitirelim'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim'de yapılacağı belirtilen İsrail genel seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini yineledi. İsrailli... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T08:02+0300

2026-10-26T08:02+0300

2026-10-26T08:02+0300

dünya

donald trump

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

i̇srail

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jerusalem post

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılacağı belirtilen genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya açık destek verdi. Sosyal medya hesabından İsrailli seçmenlere seslenen Trump, Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesi çağrısında bulundu.Trump, daha önce Netanyahu'ya verdiği seçim desteğini yinelediği paylaşımında, İsrail Başbakanı'nı “iyi bir başbakan” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı'nın doğrudan İsrailli seçmenleri hedef alan açıklaması, Washington yönetiminin İsrail'deki seçimlere yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.Trump'tan İsrailli seçmenlere: Netanyahu'ya oy verinABD Başkanı, paylaşımında Netanyahu'nun savaş dönemindeki liderliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:“Sandık başına gittiğinizde lütfen Bibi'nin olağanüstü bir savaşçı başbakan olduğunu unutmayın. Başbakan olarak Bibi Netanyahu'ya oy verin, başlattığımız işi tamamlamalıyız.”Trump'ın “başlattığımız işi tamamlamalıyız” sözleri, açıklamanın en dikkat çekici bölümünü oluşturdu. Ancak paylaşılan metinde ABD Başkanı'nın bu ifadeyle hangi somut hedefleri kastettiğine ilişkin bir açıklama yer almadı.Netanyahu'ya doğrudan oy verilmesini isteyen Trump, böylece İsrail'deki seçim yarışında mevcut başbakandan yana tutumunu bir kez daha ortaya koydu.Trump ile JD Vance arasında İsrail seçimleri konusunda farklı tutumTrump'ın açıklaması, ABD yönetiminin üst düzey isimleri arasında İsrail seçimlerine yaklaşım konusunda farklı tutumlar bulunduğunu da gösterdi.ABD Başkanı, önceki hafta yaptığı açıklamada Netanyahu'ya tam destek verdiğini duyurmuştu. Buna karşılık ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail seçimlerine müdahil olmayı düşünmediğini ve Netanyahu lehine bir destek açıklaması yapma niyetinde olmadığını ifade etmişti.Trump'ın son paylaşımı, Vance'in bu yaklaşımından ayrışarak doğrudan bir seçim çağrısı niteliği taşıdı.İsrail seçimleri öncesinde Washington'un desteği gündemdeİsrail'de 27 Ekim'de yapılacağı belirtilen seçimler öncesinde Trump'ın Netanyahu'ya yönelik desteği, iki lider arasındaki siyasi yakınlığın seçim sürecine yansıması açısından önem taşıyor.Trump'ın açıklamasında yalnızca Netanyahu'nun liderlik özelliklerini öne çıkarmakla kalmayıp ortak bir çalışmanın tamamlanması gerektiğini savunması da dikkat çekti.Bununla birlikte ABD Başkanı'nın çağrısının İsrailli seçmenlerin tercihleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı henüz bilinmiyor.Seçim öncesindeki bu açıklama, Trump-Netanyahu ilişkilerini ve Washington'un İsrail iç siyasetindeki rolüne yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Netanyahu'nun Trump'tan destek istediği iddiasıİsrail basınında yer alan haberler, Trump'ın son açıklamasının Netanyahu'nun yeniden destek arayışına girdiği bir dönemde geldiğini ortaya koydu.The Jerusalem Post, ABD'li kaynaklara dayanarak Netanyahu ve çevresinin Trump'tan yeni destek açıklamaları almak için girişimlerini artırdığını yazdı. i24NEWS ise benzer iddiaların Likud tarafından reddedildiğini aktardı.Trump'ın açıklamasında İran'a karşı yürütülen askerî operasyonları hatırlatması da dikkat çekti. ABD Başkanı, Netanyahu ile birlikte yürüttükleri mücadeleden söz ederek Operation Midnight Hammer ve Operation Epic Fury operasyonlarını örnek gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/brezilya-secimlerinde-luladan-tarihi-donus-bolsonaro-karsisinda-dorduncu-zaferini-kazanarak-yeniden-1109844367.html

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donald trump, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail, washington, abd, jerusalem post