https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/galatasaray-ve-fenerbahcenin-ilk-11leri-belli-oldu-1109865898.html
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T20:40+0300
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Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Yunus, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Batrakov ve Lemina'dan oluştu.Fenerbahçe ise sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood ve Lukaku ilk 11'iyle çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/galatasaray-fenerbahce-derbisi-saat-hakem-ve-eksikler-1109834097.html
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fenerbahçe, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, derbi, maç, maç yayını
fenerbahçe, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, derbi, maç, maç yayını
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Yunus, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Batrakov ve Lemina'dan oluştu.
Fenerbahçe ise sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood ve Lukaku ilk 11'iyle çıkacak.