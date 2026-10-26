https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/galatasaray-ve-fenerbahcenin-ilk-11leri-belli-oldu-1109865898.html

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

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Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Yunus, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Batrakov ve Lemina'dan oluştu.Fenerbahçe ise sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood ve Lukaku ilk 11'iyle çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/galatasaray-fenerbahce-derbisi-saat-hakem-ve-eksikler-1109834097.html

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fenerbahçe, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, derbi, maç, maç yayını