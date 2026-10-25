https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/galatasaray-fenerbahce-derbisi-saat-hakem-ve-eksikler-1109834097.html

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Saat, hakem ve eksikler ile ilk 11 tahminleri belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Saat, hakem ve eksikler ile ilk 11 tahminleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği derbiye üç puan farkla giren... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T09:52+0300

2026-10-25T09:52+0300

2026-10-25T09:53+0300

spor

başakşehir

atilla karaoğlan

abdullah buğra taşkınsoy

i̇smail kartal

galatasaray

fenerbahçe

süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1a/1105282778_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_293dc30d10ef71d568774adffbe62b4d.png

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın RAMS Park’ta karşılaşacak. Saat 21.30’da başlayacak derbi, zirve yarışındaki puan farkını doğrudan etkileyecek.Sekiz haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan toplayan lider Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak rakibiyle arasındaki farkı altı puana çıkarmayı hedefliyor. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanı bulunan Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek puanları eşitlemek istiyor.Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla KaraoğlanKarşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.Derbi öncesinde iki takım da son haftalardaki çıkışını sürdürmenin peşinde. Fenerbahçe ligde üst üste üç galibiyet alırken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda kazandığı Lille karşılaşmasının ardından sahaya çıkacak.Fenerbahçe son üç maçta 14 gol attıİsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı son dört karşılaşmada gol yemedi. Gaziantep FK deplasmanındaki 0-0’lık beraberliğin ardından Eyüpspor’u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor’u ise 3-0’lık skorlarla mağlup etti.Son üç lig maçında 14 gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray deplasmanında hem galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hem de zirve yarışında psikolojik üstünlük kazanmayı amaçlıyor.Derbide üç eksik: Asensio, Ake ve Leao yokFenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake, derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan Mert Müldür’ün ise teknik heyetin görev vermesi halinde sahalara dönmesi bekleniyor.Galatasaray’da tek eksik Rafael Leao olacak. Gençlerbirliği karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Portekizli oyuncu, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.Galatasaray’ın 39 maçlık iç saha serisiGalatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 39 karşılaşmada mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.Evindeki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında yaşayan Galatasaray, serisini yine aynı rakibe karşı korumaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde Lille’i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini de aldı.Son dakika golleri Galatasaray’ı yarışta tuttuGalatasaray, bu sezon ligde birçok karşılaşmanın sonucunu son dakikalarda attığı gollerle değiştirdi. İlk haftada Arca Çorum FK karşısında Victor Osimhen’in 90. dakikadaki golüyle 2-2’lik beraberliği yakalayan ekip, Başakşehir deplasmanında Gabriel Sara’nın 90+1. dakikadaki golüyle 3-2 kazandı.Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında Barış Alper Yılmaz’ın 90 ve Mario Lemina’nın 90+5. dakikadaki golleriyle 3-1’lik galibiyete ulaştı. Geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında ise sonucu Deniz Gül’ün 88. dakikada attığı gol belirledi.Okan Buruk 120. lig galibiyetinin peşindeOkan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanması halinde Galatasaray’ın başındaki 120. lig galibiyetine ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde geride kalan 150 lig maçında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.Bu karşılaşmalarda 354 gol atan Galatasaray, 125 gol yedi. Söz konusu galibiyet sayısına, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor karşısında alınan 3-0’lık hükmen galibiyetler dahil edilmedi.Osimhen’in Fenerbahçe karşısında yenilgisi yokGalatasaray’da üçüncü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı resmi karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Nijeryalı santrfor, sarı-lacivertlilere karşı çıktığı dört lig maçında iki galibiyet ve iki beraberlik elde ederken bir gol attı.27 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 yendikleri karşılaşmada iki golü de kaydetti. Osimhen, derbide Galatasaray’ın hücumdaki başlıca kozlarından biri olacak.Fenerbahçe’nin derbideki muhtemel 11’iFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın, Galatasaray karşısında şu isimlerle sahaya çıkması bekleniyor:Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/meteorolojiden-son-tahminler-geldi-saganak-ne-zaman-baslayacak-1109833822.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

başakşehir, atilla karaoğlan, abdullah buğra taşkınsoy, i̇smail kartal, galatasaray, fenerbahçe, süper lig