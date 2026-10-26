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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/filenin-sultanlarinin-2027-dunya-kupasindaki-rakipleri-belli-oldu-1109863738.html
Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda yer alan Türkiye; Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T18:43+0300
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spor
filenin sultanları
dünya kupası
dominik cumhuriyeti
fransa
mısır
maç
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki grup rakipleri belli oldu.ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile mücadele edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/filenin-sultanlari-avrupa-sampiyonu-1108542790.html
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filenin sultanları, dünya kupası, dominik cumhuriyeti, fransa, mısır, maç, maç yayını
filenin sultanları, dünya kupası, dominik cumhuriyeti, fransa, mısır, maç, maç yayını

Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

18:43 26.10.2026
© Mustafa HatipoğluFilenin Sultanları
Filenin Sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© Mustafa Hatipoğlu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda yer alan Türkiye; Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki grup rakipleri belli oldu.
ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek şampiyon oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
SPOR
Filenin Sultanları bir kez daha Avrupa Şampiyonu
6 Eylül, 21:21
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