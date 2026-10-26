https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/filenin-sultanlarinin-2027-dunya-kupasindaki-rakipleri-belli-oldu-1109863738.html
Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda yer alan Türkiye; Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T18:43+0300
2026-10-26T18:43+0300
2026-10-26T18:43+0300
spor
filenin sultanları
dünya kupası
dominik cumhuriyeti
fransa
mısır
maç
maç yayını
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki grup rakipleri belli oldu.ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile mücadele edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/filenin-sultanlari-avrupa-sampiyonu-1108542790.html
dominik cumhuriyeti
fransa
mısır
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filenin sultanları, dünya kupası, dominik cumhuriyeti, fransa, mısır, maç, maç yayını
filenin sultanları, dünya kupası, dominik cumhuriyeti, fransa, mısır, maç, maç yayını
Filenin Sultanları'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda yer alan Türkiye; Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki grup rakipleri belli oldu.
ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile mücadele edecek.