https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/filenin-sultanlari-avrupa-sampiyonu-1108542790.html

Filenin Sultanları bir kez daha Avrupa Şampiyonu

Filenin Sultanları bir kez daha Avrupa Şampiyonu

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T21:21+0300

2026-09-06T21:21+0300

2026-09-06T22:13+0300

spor

türkiye

filenin sultanları

türkiye a milli kadın voleybol takımı

melissa vargas

sinan erdem spor salonu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.Filenin Sultanları İtalya’yı 3-2 yenerek 2023 yılının ardından yeniden üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı kazandı.Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı takım, altın madalyanın sahibi oldu.İtalya ise gümüş madalya kazandı. İtalya, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde üçüncü kez finalde kaybetti. Daha önce Polonya ve Rusya'ya kaybeden İtalya, bu kez Türkiye'ye finalde mağlup oldu.Santarelli'nin beşinci kupasıA Milli Takım'ın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, Türkiye ile beşinci şampiyonluğunu yaşadı.2023 yılında göreve getirilen Santarelli, Türkiye ile 2023 ve 2026'da FIVB Milletler Ligi'ni (VNL), 2023'te Dünya Kupası'nı, yine 2023'te ilk kez CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.İtalyan başantrenör, takımıyla 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak milli takım ile beşinci zaferini elde etti.​​​​​​​Daniele Santarelli, bir kez de 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke Türkiye2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Türkiye, 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.İtalya'yı finalde 3-2 yenerek altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak organizasyonda mücadele verecek.Milliler, kadın voleybolunda Avrupa kıtasından olimpiyata kota alan ilk ülke oldu.Olimpiyatlara Avrupa'dan gidecek diğer ülkeler gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve FIVB sıralamasına göre belli olacak.16 bin kişi Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurduAyrıca A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı final karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.Günün erken saatlerinden itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nun önündeki etkinlik alanlarına gelen 16 bini aşkın taraftar, final müsabakasında millilere büyük destek verdi.Taraftarlar, maç boyunca tezahürat ve alkışlarla milli voleybolculara destekte bulunurken şampiyonluk sonrası büyük coşku yaşandı.

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sinan erdem spor salonu

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türkiye, filenin sultanları, türkiye a milli kadın voleybol takımı, melissa vargas, sinan erdem spor salonu