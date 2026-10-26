https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/cezayirden-53-yil-sonra-bir-ilk-komsu-ulkeye-asker-gonderecek-1109860241.html
Cezayir'den 53 yıl sonra bir ilk: Komşu ülkeye asker gönderecek
Cezayir'den 53 yıl sonra bir ilk: Komşu ülkeye asker gönderecek
Sputnik Türkiye
Cezayir Parlamentosunun üst kanadı, Nijer'e asker gönderilmesini öngören kararı onayladı. Enerji tesislerinin korunmasını amaçlayan sevkiyatın gerçekleşmesi... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T17:52+0300
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2026-10-26T17:52+0300
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Cezayir, komşusu Nijer'e asker gönderme hazırlığına başladı. Parlamentonun üst kanadı, ülkenin kuzeyindeki enerji tesislerinin korunması amacıyla Nijer topraklarına asker konuşlandırılmasına yönelik kararı kabul etti. Sevkiyatın gerçekleşmesi halinde bu, Cezayir'in 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana gerçekleştireceği ilk sınır ötesi askeri konuşlandırma olacak.Parlamentodan yapılan açıklamaya göre, askerlerin Nijer'in kuzeyinde, Libya sınırına yakın Madama bölgesine gönderilmesi planlanıyor. Bölgedeki eski Fransız askeri üssü, daha önce Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu kapsamında kullanılmıştı.Teklifin parlamentonun alt kanadında da oylanması bekleniyor. Cezayir Anayasası'nda 2020 yılında yapılan değişikliğe göre, ülke dışına asker gönderilmesi için parlamentonun üçte iki çoğunluğunun onayı gerekiyor.Cezayir'in enerji yatırımları ön plandaCezayir'in Nijer'e asker gönderme kararı, iki ülke arasındaki güvenlik ve enerji iş birliğinin genişlediği bir dönemde alındı.Cezayir'in devlet enerji şirketi Sonatrach, Nijer ve Nijerya ile birlikte Afrika doğal gazını başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlara ulaştırmayı amaçlayan Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı projesi üzerinde çalışıyor.Şirket ayrıca 2022 yılında Nijer'in Kafra bölgesinde petrol üretimine yönelik bir anlaşma imzaladı. Bölgedeki iki arama kuyusunda sırasıyla 168 milyon ve 100 milyon varillik kanıtlanmış petrol rezervi bulunduğu bildirildi.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 3 Ekim'de yaptığı televizyon konuşmasında Nijer'e askeri destek verilebileceğinin sinyalini vermişti.Cumhurbaşkanı, Nijer'deki ekonomik yatırımlara da işaret ederek şunları söylemişti:Cezayir ile Nijer arasında 960 kilometrelik ortak sınır bulunuyor. İki ülke, silahlı örgütler, ayrılıkçı gruplar, sınır ötesi suçlar ve kaçakçılıkla mücadelede iş birliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı.Nijer, son yıllarda El Kaide ve IŞİD bağlantılı silahlı grupların saldırılarıyla mücadele ediyor.
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nijer, cezayir, libya, işi̇d, el kaide, sonatrach
nijer, cezayir, libya, işi̇d, el kaide, sonatrach
Cezayir'den 53 yıl sonra bir ilk: Komşu ülkeye asker gönderecek
Cezayir Parlamentosunun üst kanadı, Nijer'e asker gönderilmesini öngören kararı onayladı. Enerji tesislerinin korunmasını amaçlayan sevkiyatın gerçekleşmesi halinde Cezayir, 1973'ten bu yana ilk kez ülke sınırları dışında asker konuşlandıracak.
Cezayir, komşusu Nijer'e asker gönderme hazırlığına başladı. Parlamentonun üst kanadı, ülkenin kuzeyindeki enerji tesislerinin korunması amacıyla Nijer topraklarına asker konuşlandırılmasına yönelik kararı kabul etti. Sevkiyatın gerçekleşmesi halinde bu, Cezayir'in 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana gerçekleştireceği ilk sınır ötesi askeri konuşlandırma olacak.
Parlamentodan yapılan açıklamaya göre, askerlerin Nijer'in kuzeyinde, Libya sınırına yakın Madama bölgesine gönderilmesi planlanıyor. Bölgedeki eski Fransız askeri üssü, daha önce Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu kapsamında kullanılmıştı.
Teklifin parlamentonun alt kanadında da oylanması bekleniyor. Cezayir Anayasası'nda 2020 yılında yapılan değişikliğe göre, ülke dışına asker gönderilmesi için parlamentonun üçte iki çoğunluğunun onayı gerekiyor.
Cezayir'in enerji yatırımları ön planda
Cezayir'in Nijer'e asker gönderme kararı, iki ülke arasındaki güvenlik ve enerji iş birliğinin genişlediği bir dönemde alındı.
Cezayir'in devlet enerji şirketi Sonatrach, Nijer ve Nijerya ile birlikte Afrika doğal gazını başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlara ulaştırmayı amaçlayan Trans-Sahra Doğal Gaz Boru Hattı projesi üzerinde çalışıyor.
Şirket ayrıca 2022 yılında Nijer'in Kafra bölgesinde petrol üretimine yönelik bir anlaşma imzaladı. Bölgedeki iki arama kuyusunda sırasıyla 168 milyon ve 100 milyon varillik kanıtlanmış petrol rezervi bulunduğu bildirildi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 3 Ekim'de yaptığı televizyon konuşmasında Nijer'e askeri destek verilebileceğinin sinyalini vermişti.
Tebbun
, "Ne olursa olsun Nijer'i koruyacağız. Adını vermeyeceğim bazı ülkeler Nijer'e karşı komplo kurdu. Biz onun yanındayız."
ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı, Nijer'deki ekonomik yatırımlara da işaret ederek şunları söylemişti:
Bugün çıkarlarımız var. Petrol, madencilik ve diğer sektörlerde anlaşmalar yaptık. Bazıları ise bütün bunları bir gecede yok etmeye çalışıyor.
Cezayir ile Nijer arasında 960 kilometrelik ortak sınır bulunuyor. İki ülke, silahlı örgütler, ayrılıkçı gruplar, sınır ötesi suçlar ve kaçakçılıkla mücadelede iş birliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı.
Nijer, son yıllarda El Kaide ve IŞİD bağlantılı silahlı grupların saldırılarıyla mücadele ediyor.