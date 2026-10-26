https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/mekke-ittifaki-uyeleri-turkiye-suudi-arabistan-ve-pakistandan-iran-ziyaretik-mit-baskani-kalin-da-1109853713.html
Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan İran ziyaretik, MİT Başkanı Kalın da katılacak
Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan İran ziyaretik, MİT Başkanı Kalın da katılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geleceği bildirildi. Türk güvenlik... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T12:20+0300
2026-10-26T12:20+0300
2026-10-26T12:20+0300
dünya
i̇brahim kalın
i̇ran
suudi arabistan
i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi
ali bakıri
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti.AA’nın ‘güvenlik kaynaklarına’ dayandırdığı habere göre, görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu kaydetti.Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.Pezeşkiyan ile de görüşülecekSuudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.MİT Başkanı Kalın da toplantıya katılacakAA'nın Türk güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'daki toplantıya katılacak.
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i̇brahim kalın, i̇ran, suudi arabistan, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi, ali bakıri
i̇brahim kalın, i̇ran, suudi arabistan, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi, ali bakıri
Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan İran ziyaretik, MİT Başkanı Kalın da katılacak
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geleceği bildirildi. Türk güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'daki toplantıya katılacak.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti.
Tahran'daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman,
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir
ve üst düzey bir Türk yetkilinin katılacağını ifade eden Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
AA’nın ‘güvenlik kaynaklarına’ dayandırdığı habere göre, görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu kaydetti.
Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.
Pezeşkiyan ile de görüşülecek
Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.
Krimly, ziyaretin, Mekke İttifakı ülkelerinin ABD ile İran arasında
süregelen krizde gerilimi düşürme, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etme çabalarının yanı sıra Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk girişimlerine verilen desteğin bir parçası olduğunu ifade etti.
Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.
MİT Başkanı Kalın da toplantıya katılacak
AA'nın Türk güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'daki toplantıya katılacak.