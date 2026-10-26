https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/mekke-ittifaki-uyeleri-turkiye-suudi-arabistan-ve-pakistandan-iran-ziyaretik-mit-baskani-kalin-da-1109853713.html

Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan İran ziyaretik, MİT Başkanı Kalın da katılacak

Mekke İttifakı üyeleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan İran ziyaretik, MİT Başkanı Kalın da katılacak

Sputnik Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geleceği bildirildi. Türk güvenlik... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T12:20+0300

2026-10-26T12:20+0300

2026-10-26T12:20+0300

dünya

i̇brahim kalın

i̇ran

suudi arabistan

i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi

ali bakıri

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti.AA’nın ‘güvenlik kaynaklarına’ dayandırdığı habere göre, görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu kaydetti.Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.Pezeşkiyan ile de görüşülecekSuudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyareti doğrulayarak, Mekke İttifakı ülkelerinden yetkililerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşeceklerini belirtti.Son olarak Krimly, bu temasların, Mekke İttifakı ülkelerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı pekiştirmedeki kilit rolü ile bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm ülkelerle birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.MİT Başkanı Kalın da toplantıya katılacakAA'nın Türk güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tahran'daki toplantıya katılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/mekke-ittifaki-anlasmasi-meclise-sunuldu-1109701805.html

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i̇brahim kalın, i̇ran, suudi arabistan, i̇ran ulusal güvenlik yüksek konseyi, ali bakıri