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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bolu-belediyesine-operasyon-belediye-baskan-yardimcisi-dahil-dort-kisi-gozaltinda-1109849902.html
Bolu Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Yardımcısı dahil dört kişi gözaltında
Bolu Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Yardımcısı dahil dört kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Bolu Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de aralarında... 26.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçildi.Ekipler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.Operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan dört şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıBolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, market yetkililerinden para talep edildiği iddiasına ilişkin 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Özcan'a ayrıca 4 yıl boyunca siyasi yasak getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bolu-belediyesine-yonelik-sorusturmada-ikinci-durusma-tamamlandi-tanju-ozcan-savunma-sirasinda-1108567878.html
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bolu belediyesi, tanju özcan, haberler
bolu belediyesi, tanju özcan, haberler

Bolu Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Yardımcısı dahil dört kişi gözaltında

10:32 26.10.2026 (güncellendi: 10:57 26.10.2026)
© AA / Zafer GöderBolu Belediyesi
Bolu Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
© AA / Zafer Göder
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Bolu Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de aralarında dört kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçildi.
Ekipler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan dört şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.

Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası

Bolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, market yetkililerinden para talep edildiği iddiasına ilişkin 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Özcan'a ayrıca 4 yıl boyunca siyasi yasak getirilmişti.
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