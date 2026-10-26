https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bolu-belediyesine-operasyon-belediye-baskan-yardimcisi-dahil-dort-kisi-gozaltinda-1109849902.html

Bolu Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Yardımcısı dahil dört kişi gözaltında

Bolu Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Yardımcısı dahil dört kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

Bolu Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de aralarında... 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T10:32+0300

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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçildi.Ekipler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.Operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan dört şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıBolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, market yetkililerinden para talep edildiği iddiasına ilişkin 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Özcan'a ayrıca 4 yıl boyunca siyasi yasak getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bolu-belediyesine-yonelik-sorusturmada-ikinci-durusma-tamamlandi-tanju-ozcan-savunma-sirasinda-1108567878.html

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