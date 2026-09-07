https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bolu-belediyesine-yonelik-sorusturmada-ikinci-durusma-tamamlandi-tanju-ozcan-savunma-sirasinda-1108567878.html
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci duruşma tamamlandı: Tanju Özcan savunma sırasında baygınlık geçirdi
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci duruşma tamamlandı: Tanju Özcan savunma sırasında baygınlık geçirdi
Sputnik Türkiye
Bolu Belediyesi'ne yönelik aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci duruşması Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı duruşmaya, Özcan ve görevden uzaklaştırılan Başkan Yardımcısı Süleyman Can cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, diğer bazı sanıklar müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.Duruşmada dinlenilen müşteki N.G, Alpağutbey Mahallesi'ndeki inşaat başvurularına geç veya olumsuz yanıt aldığını belirterek, imardan sorumlu yetkililerce kendisinden ruhsat karşılığında önce 3.5-4 milyon lira istendiğini, daha sonra bu miktarın 2.5 milyon liraya düşürüldüğünü iddia etti. Paranın 1 milyon lirasını nakit, 1.5 milyon lirasını ise çek olarak sanık Ali Sarıyıldız’a teslim ettiğini öne süren N.G, ardından kendisinden bir reklam sözleşmesi imzalamasının istendiğini savundu ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Suçlamaları reddeden sanık Ali Sarıyıldız, para ve çek alışverişi ile bunların iade sürecine dair savunma yaptı. SEGBİS üzerinden savunma yapan Tanju Özcan ise N.G'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, telefon kayıtları ile ifadeler arasında tutarsızlıklar bulunduğunu söyledi. Ruhsat karşılığında vakfa bağış istendiği iddiasını kabul etmeyen Özcan, müştekiyle aralarındaki sorunların siyasi tartışmalar nedeniyle başladığını ve hakkındaki sürecin kendisini hapiste tutmak amacıyla yürütüldüğünü ileri sürdü. Diğer sanıklar da iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.Savunması sırasında kısa süreli bir baygınlık geçiren Tanju Özcan, verilen aranın ardından sağlık ekiplerinin kontrolünden geçti ve tutukluluk sürecinde 25 kilo verdiğini söyledi.Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına tevsii tahkikat taleplerini iletmeleri için 5 gün süre tanıyarak tutukluluk ve adli kontrol durumlarının devamına karar verdi ve duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/melih-gokcekin-oglu-ve-gelini-icin-adli-kontrol-istendi-1108566422.html
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tanju özcan, bolu belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
tanju özcan, bolu belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci duruşma tamamlandı: Tanju Özcan savunma sırasında baygınlık geçirdi
Bolu Belediyesi'ne yönelik aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti, tutukluluk ve adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Duruşmada baygınlık geçiren Özcan'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci duruşması Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandı.
Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı duruşmaya, Özcan ve görevden uzaklaştırılan Başkan Yardımcısı Süleyman Can cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, diğer bazı sanıklar müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.
Duruşmada dinlenilen müşteki N.G, Alpağutbey Mahallesi'ndeki inşaat başvurularına geç veya olumsuz yanıt aldığını belirterek, imardan sorumlu yetkililerce kendisinden ruhsat karşılığında önce 3.5-4 milyon lira istendiğini, daha sonra bu miktarın 2.5 milyon liraya düşürüldüğünü iddia etti.
Paranın 1 milyon lirasını nakit, 1.5 milyon lirasını ise çek olarak sanık Ali Sarıyıldız’a teslim ettiğini öne süren N.G, ardından kendisinden bir reklam sözleşmesi imzalamasının istendiğini savundu ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Suçlamaları reddeden sanık Ali Sarıyıldız, para ve çek alışverişi ile bunların iade sürecine dair savunma yaptı. SEGBİS üzerinden savunma yapan Tanju Özcan ise N.G'nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, telefon kayıtları ile ifadeler arasında tutarsızlıklar bulunduğunu söyledi.
Ruhsat karşılığında vakfa bağış istendiği iddiasını kabul etmeyen Özcan, müştekiyle aralarındaki sorunların siyasi tartışmalar nedeniyle başladığını ve hakkındaki sürecin kendisini hapiste tutmak amacıyla yürütüldüğünü ileri sürdü. Diğer sanıklar da iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Savunması sırasında kısa süreli bir baygınlık geçiren Tanju Özcan, verilen aranın ardından sağlık ekiplerinin kontrolünden geçti ve tutukluluk sürecinde 25 kilo verdiğini söyledi.
Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına tevsii tahkikat taleplerini iletmeleri için 5 gün süre tanıyarak tutukluluk ve adli kontrol durumlarının devamına karar verdi ve duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.