https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tanju-ozcana-7-yil-3-ay-15-gun-hapis-cezasi-1109712126.html

Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası

Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Tanju Özcan'a, görülen davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T18:57+0300

2026-10-20T18:57+0300

2026-10-20T19:07+0300

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tanju özcan

bolu

bolu cumhuriyet başsavcılığı

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Bolu Belediyesi’ne yönelik irtikap davasında Tanju Özcan hakkındaki karar belli oldu. Marketler olayı nedeniyle 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Özcan’ın, kurban olayı kapsamında her mağdur için verilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının ise ertelendiği bildirildi.Özcan, dolandırıcılık suçlamasından ise beraat etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bolu-belediyesine-yonelik-sorusturmada-ikinci-durusma-tamamlandi-tanju-ozcan-savunma-sirasinda-1108567878.html

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tanju özcan, bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı