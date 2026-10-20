https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/tanju-ozcana-7-yil-3-ay-15-gun-hapis-cezasi-1109712126.html
Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Tanju Özcan'a, görülen davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-20T18:57+0300
2026-10-20T18:57+0300
2026-10-20T19:07+0300
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Bolu Belediyesi’ne yönelik irtikap davasında Tanju Özcan hakkındaki karar belli oldu. Marketler olayı nedeniyle 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Özcan’ın, kurban olayı kapsamında her mağdur için verilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının ise ertelendiği bildirildi.Özcan, dolandırıcılık suçlamasından ise beraat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bolu-belediyesine-yonelik-sorusturmada-ikinci-durusma-tamamlandi-tanju-ozcan-savunma-sirasinda-1108567878.html
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tanju özcan, bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı
tanju özcan, bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı
Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
18:57 20.10.2026 (güncellendi: 19:07 20.10.2026)
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Tanju Özcan'a, görülen davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Bolu Belediyesi’ne yönelik irtikap davasında Tanju Özcan hakkındaki karar belli oldu.
Marketler olayı nedeniyle 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alan Özcan’ın, kurban olayı kapsamında her mağdur için verilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının ise ertelendiği bildirildi.
Özcan, dolandırıcılık suçlamasından ise beraat etti.