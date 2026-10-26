https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/4-bin-yillik-pati-izleri-bulundu-tavsanli-hoyukte-kerpic-kurumadan-uzerinden-gecen-kopegin-izi-1109853951.html
4 bin yıllık pati izleri bulundu: Tavşanlı Höyük'te kerpiç kurumadan üzerinden geçen köpeğin izi ortaya çıktı
4 bin yıllık pati izleri bulundu: Tavşanlı Höyük'te kerpiç kurumadan üzerinden geçen köpeğin izi ortaya çıktı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tavşanlı Höyük'te yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulunduğunu duyurdu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T12:44+0300
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Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulundu.'Küçük bir anı korudu'Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'daki kazılarda, patili bir hayvanın henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:Gündelik yaşama ilişkin somut bir izKültür ve Turizm Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, toprak, su ve samanın karıştırılıp kalıplara dökülmesiyle hazırlanan kerpiçlerin güneşte kurutularak yapı malzemesine dönüştürüldüğü, Tavşanlı Höyük'te bulunan örneğin üzerinden henüz kurumadan geçen köpeğin pati izlerinin kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kaldığı belirtildi.Daha sonra evin duvarında kullanılan kerpiçin Tunç Çağı'na ait yapının yangın geçirerek yıkılmasının ardından moloz içinde kaldığı aktarılan açıklamada, kazılarda ele geçirilen buluntunun yerleşmedeki gündelik yaşama ilişkin somut bir iz sunduğu ifade edildi.Açıklamaya göre, Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021'den bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük'ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor.Kerpiç üzerindeki pati izleri de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra yaklaşık 4 bin yıl önce kentte yaşanan gündelik hayatın küçük ve beklenmedik ayrıntılarını belgelediğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sofra-kulturune-isik-tutacak-bakan-ersoy-duyurdu-akdenizden-2-bin-100-yillik-luks-sofra-takimi-1109087567.html
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mehmet nuri ersoy, tavşanlı höyük, ankara, kütahya, türkiye
mehmet nuri ersoy, tavşanlı höyük, ankara, kütahya, türkiye
4 bin yıllık pati izleri bulundu: Tavşanlı Höyük'te kerpiç kurumadan üzerinden geçen köpeğin izi ortaya çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tavşanlı Höyük'te yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulunduğunu duyurdu.
Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulundu.
Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'daki kazılarda, patili bir hayvanın henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozu içinde bulunan bu kerpiç, bir zamanlar evin duvarında yer alıyordu. Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu. Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden Tavşanlı Höyük'te yalnızca yapıları ve eserleri değil, yaşamın böylesine küçük ve beklenmedik izlerini de ortaya çıkarıyoruz. 2021'den bu yana çalışmaları yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Erkan Fidan'a ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum."
Gündelik yaşama ilişkin somut bir iz
Kültür ve Turizm Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, toprak, su ve samanın karıştırılıp kalıplara dökülmesiyle
hazırlanan kerpiçlerin
güneşte kurutularak yapı malzemesine dönüştürüldüğü, Tavşanlı Höyük'te bulunan örneğin üzerinden henüz kurumadan geçen köpeğin pati izlerinin kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kaldığı belirtildi.
Daha sonra evin duvarında kullanılan kerpiçin Tunç Çağı'na ait yapının yangın geçirerek yıkılmasının ardından moloz içinde kaldığı aktarılan açıklamada, kazılarda ele geçirilen buluntunun yerleşmedeki gündelik yaşama ilişkin somut bir iz sunduğu ifade edildi.
Açıklamaya göre, Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021'den bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük'ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor.
Kerpiç üzerindeki pati izleri de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra yaklaşık 4 bin yıl önce kentte yaşanan gündelik hayatın küçük ve beklenmedik ayrıntılarını belgelediğini gösteriyor.