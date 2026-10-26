https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/4-bin-yillik-pati-izleri-bulundu-tavsanli-hoyukte-kerpic-kurumadan-uzerinden-gecen-kopegin-izi-1109853951.html

4 bin yıllık pati izleri bulundu: Tavşanlı Höyük'te kerpiç kurumadan üzerinden geçen köpeğin izi ortaya çıktı

4 bin yıllık pati izleri bulundu: Tavşanlı Höyük'te kerpiç kurumadan üzerinden geçen köpeğin izi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tavşanlı Höyük'te yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulunduğunu duyurdu. 26.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-26T12:44+0300

2026-10-26T12:44+0300

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türki̇ye

mehmet nuri ersoy

tavşanlı höyük

ankara

kütahya

türkiye

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Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında yaklaşık 4 bin yıllık pati izleri bulundu.'Küçük bir anı korudu'Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'daki kazılarda, patili bir hayvanın henüz kurumamış kerpicin üzerinde bıraktığı izlere ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:Gündelik yaşama ilişkin somut bir izKültür ve Turizm Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, toprak, su ve samanın karıştırılıp kalıplara dökülmesiyle hazırlanan kerpiçlerin güneşte kurutularak yapı malzemesine dönüştürüldüğü, Tavşanlı Höyük'te bulunan örneğin üzerinden henüz kurumadan geçen köpeğin pati izlerinin kerpicin sertleşmesiyle yüzeyde kaldığı belirtildi.Daha sonra evin duvarında kullanılan kerpiçin Tunç Çağı'na ait yapının yangın geçirerek yıkılmasının ardından moloz içinde kaldığı aktarılan açıklamada, kazılarda ele geçirilen buluntunun yerleşmedeki gündelik yaşama ilişkin somut bir iz sunduğu ifade edildi.Açıklamaya göre, Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 2021'den bu yana sürdürülen kazılar, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı kentlerinden biri olan Tavşanlı Höyük'ün mimarisini ve arkeolojik buluntularını ortaya çıkarıyor.Kerpiç üzerindeki pati izleri de bu çalışmaların, yapıların ve eserlerin yanı sıra yaklaşık 4 bin yıl önce kentte yaşanan gündelik hayatın küçük ve beklenmedik ayrıntılarını belgelediğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sofra-kulturune-isik-tutacak-bakan-ersoy-duyurdu-akdenizden-2-bin-100-yillik-luks-sofra-takimi-1109087567.html

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mehmet nuri ersoy, tavşanlı höyük, ankara, kütahya, türkiye