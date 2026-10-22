https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/troyada-tarihi-kesif-ilk-kez-2-bin-800-yillik-kemik-flut-gun-yuzune-cikarildi-1109758940.html

Troya'da tarihi keşif: İlk kez 2 bin 800 yıllık kemik flüt gün yüzüne çıkarıldı

Troya'da tarihi keşif: İlk kez 2 bin 800 yıllık kemik flüt gün yüzüne çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Troya kazılarında 160 yılı aşkın kazı tarihinin ilk müzik aleti bulundu. 2 bin 800 yıllık kemik flütün yanında 4 bin 500 yıllık insan biçimli idol başı da gün... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T10:09+0300

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2026-10-22T10:09+0300

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troya

mehmet nuri ersoy

flüt

keşif

arkeolojik keşif

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürdüğü Troya kazılarında, yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli idol başı bulundu. Flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde ele geçirilen ilk ve tek müzik aleti olarak kayda geçti. 2 bin 800 yıllık kemik flütKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya'daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştıklarını söyleyerek iki keşfe ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy şu bilgileri paylaştı: "Troya’nın binlerce yıllık kültür ve sanat tarihine iki yeni keşifle katkı sunuyoruz. Bakanlığımızın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projemiz kapsamında sürdürdüğümüz 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 2.800 yıllık kemik flüt ile 4.500 yıllık insan biçimli bir idol başını gün ışığına çıkardık. Arkaik Dönem’e ait kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bugüne kadar bulunan ilk ve tek müzik aleti. Bu keşifle, Troya’daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştık. Troya II kent kapısı çevresinde bulunan idol başıyla da Erken Tunç Çağı’nın sembolik dünyasını ve Batı Anadolu’daki kültürel etkileşimleri anlamamıza katkı sağlayacak yeni bir eseri günümüze kazandırdık. Troya’nın farklı dönemlerini belgeleyen bu buluntuları bilimsel yöntemlerle araştırarak korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Kazı ekibimize, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün ekiplerine ve çalışmalara katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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troya, mehmet nuri ersoy, flüt, keşif, arkeolojik keşif