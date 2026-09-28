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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/sofra-kulturune-isik-tutacak-bakan-ersoy-duyurdu-akdenizden-2-bin-100-yillik-luks-sofra-takimi-1109087567.html
Sofra kültürüne ışık tutacak, Bakan Ersoy duyurdu: Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık lüks sofra takımı çıktı
Sofra kültürüne ışık tutacak, Bakan Ersoy duyurdu: Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık lüks sofra takımı çıktı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2 bin 100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T11:06+0300
2026-09-28T11:49+0300
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 bin 100 yıllık binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Adrasan'da 2025'te başlattıkları su altı kazılarında, seramik yüklü gemi batığından bugüne kadar binlerce eser çıkardıklarını belirtti.Tabak, kase ve tepsiler çıkarıldıBakan Ersoy, şunları kaydetti:Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyorBakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında 2025'te kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor.Antakya kökenli tabaklar varBatığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde, antik adıyla Rhosus'un kıyılarında üretildiği düşünülen eserler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor.Özellikle Roma'da talep gören bu ürünler, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor.Batıkta, Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerine işaret eden buluntular, geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor.Çiçero'nun dostu için sipariş ettiği kaplarArsuz seramiklerinin tarihi önemini, Romalı hatip ve devlet insanı Çiçero'nun yazışmalarında da yer alması artırıyor.Çiçero, MÖ 50 yılında dostu Attikus'a yazdığı mektupta, onun için Rhosus'tan seramik kaplar sipariş ettiğini anlatıyor. Bu yazışma, bölgede üretilen sofra kaplarının Roma dünyasında tanındığını ve tercih edildiğini gösteriyor.Adrasan batığında bulunan seramiklerin Rhosus üretimiyle ilişkilendirilmesi, kazıyı antik kaynaklarda adı geçen bu ürünlerin deniz ticaretindeki yerini anlamak açısından da önemli kılıyor.Eserleri 2 bin 100 yıl boyunca koruyan kilBatıktaki tabak ve kaselerin bugüne iyi durumda ulaşmasının ardında, yükleme sırasında uygulanan bir yöntem bulunuyor.Seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konuldu. Bu uygulama, gemi batarken eserlerin kırılmasını önleyerek binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı oldu.Denizden çıkarılan tabak ve kaseler, dönemin işçiliğini ve biçim özelliklerini bugün de gözler önüne seriyor.Antakya'dan İtalya'ya uzanan ticaretin izleriGemide bulunan Antakya kökenli MÖ 1. yüzyıl sikkeleri, batığın tarihlendirilmesine ışık tutuyor. Bulgular, geminin MÖ 1. yüzyılın ortalarında Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki ticaret ağı içinde faaliyet gösterdiğine işaret ediyor.Arsuz'dan yola çıktığı düşünülen geminin, muhtemelen Roma'ya doğru ilerlerken fırtına sırasında bir sığlığa çarparak battığı tahmin ediliyor.Adrasan açıklarındaki batıkta, su altı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.
akdeniz
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gemide, akdeniz, roma, antakya, mehmet nuri ersoy
gemide, akdeniz, roma, antakya, mehmet nuri ersoy

Sofra kültürüne ışık tutacak, Bakan Ersoy duyurdu: Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık lüks sofra takımı çıktı

11:06 28.09.2026 (güncellendi: 11:49 28.09.2026)
Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık sofra takımı çıktı
Akdeniz'den 2 bin 100 yıllık sofra takımı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan'daki yaklaşık 2 bin 100 yıllık gemi batığında yürütülen kazılarda binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 bin 100 yıllık binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler, dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor
2 bin 100 yıllık sofra takımı Akdeniz'den çıkarıldı: Su altı robotu da kullanıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler, dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Adrasan'da 2025'te başlattıkları su altı kazılarında, seramik yüklü gemi batığından bugüne kadar binlerce eser çıkardıklarını belirtti.

Tabak, kase ve tepsiler çıkarıldı

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Akdeniz'in derinliklerinden 2 bin 100 yıllık sofra takımlarını gün yüzüne çıkarıyoruz. 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsiler, dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne seriyor. Arsuz'un antik adıyla Rhosus seramikleri, Romalı ünlü hatip Çiçero'nun dostu Attikus için verdiği siparişle mektuplarına da konu olmuştu. Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor. 42-55 metre derinlikte, su altı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibimize ve 'mavi vatan'ımızın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
© Kültür ve Turizm Bakanlığı2 bin 100 yıllık sofra takımı Akdeniz'den çıkarıldı: Su altı robotu da kullanıldı
2 bin 100 yıllık sofra takımı Akdeniz'den çıkarıldı: Su altı robotu da kullanıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
2 bin 100 yıllık sofra takımı Akdeniz'den çıkarıldı: Su altı robotu da kullanıldı
© Kültür ve Turizm Bakanlığı

Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında 2025'te kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025'te kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor.
2 bin 100 yıllık sofra takımı Akdeniz'den çıkarıldı: Su altı robotu da kullanıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
2025'te kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı

Antakya kökenli tabaklar var

Batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay'ın Arsuz ilçesinde, antik adıyla Rhosus'un kıyılarında üretildiği düşünülen eserler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor.
Özellikle Roma'da talep gören bu ürünler, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor.
Batıkta, Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerine işaret eden buluntular, geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Çiçero'nun dostu için sipariş ettiği kaplar

Arsuz seramiklerinin tarihi önemini, Romalı hatip ve devlet insanı Çiçero'nun yazışmalarında da yer alması artırıyor.
Çiçero, MÖ 50 yılında dostu Attikus'a yazdığı mektupta, onun için Rhosus'tan seramik kaplar sipariş ettiğini anlatıyor. Bu yazışma, bölgede üretilen sofra kaplarının Roma dünyasında tanındığını ve tercih edildiğini gösteriyor.
Adrasan batığında bulunan seramiklerin Rhosus üretimiyle ilişkilendirilmesi, kazıyı antik kaynaklarda adı geçen bu ürünlerin deniz ticaretindeki yerini anlamak açısından da önemli kılıyor.

Eserleri 2 bin 100 yıl boyunca koruyan kil

Batıktaki tabak ve kaselerin bugüne iyi durumda ulaşmasının ardında, yükleme sırasında uygulanan bir yöntem bulunuyor.
Seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konuldu. Bu uygulama, gemi batarken eserlerin kırılmasını önleyerek binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı oldu.
Denizden çıkarılan tabak ve kaseler, dönemin işçiliğini ve biçim özelliklerini bugün de gözler önüne seriyor.

Antakya'dan İtalya'ya uzanan ticaretin izleri

Gemide bulunan Antakya kökenli MÖ 1. yüzyıl sikkeleri, batığın tarihlendirilmesine ışık tutuyor. Bulgular, geminin MÖ 1. yüzyılın ortalarında Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki ticaret ağı içinde faaliyet gösterdiğine işaret ediyor.
Arsuz'dan yola çıktığı düşünülen geminin, muhtemelen Roma'ya doğru ilerlerken fırtına sırasında bir sığlığa çarparak battığı tahmin ediliyor.
Adrasan açıklarındaki batıkta, su altı arkeologlarının robotların da desteğiyle yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor.
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