https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kilicdaroglu-kirgiz-kiyafetleriyle-poz-verdi-erdogan-duyarsa-kralligini-mi-ilan-ettin-der-1109834893.html

Kılıçdaroğlu Kırgız kıyafetleriyle poz verdi: 'Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der'

Kılıçdaroğlu Kırgız kıyafetleriyle poz verdi: 'Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der'

Sputnik Türkiye

Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki esnaf odası ziyaretinde kendisine hediye edilen geleneksel Kırgız kıyafetlerini giydi. Fotoğraf çekimi sırasında “Bunu... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T10:30+0300

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kemal kılıçdaroğlu

gaziantep

türkiye

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Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep programı kapsamında gerçekleştirdiği esnaf odası ziyaretinde, kendisine sunulan geleneksel Kırgız kıyafetleri ve şapkayı giyerek objektiflerin karşısına geçti.Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esprili bir göndermede bulunan Kılıçdaroğlu’nun sözleri, ziyaret sırasında gülüşmelere neden oldu.Kılıçdaroğlu: 'Bunu paylaşmayın'Kılıçdaroğlu, kıyafetlerle poz verdiği sırada çevresindekilere “Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” diye seslendi.Çevresindekilerin gülerek karşılık verdiği bu anlar kameralara yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun Kırgız kıyafetleriyle yaptığı espri, sosyal medyada da paylaşıldı.

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