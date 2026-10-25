https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kilicdaroglu-kirgiz-kiyafetleriyle-poz-verdi-erdogan-duyarsa-kralligini-mi-ilan-ettin-der-1109834893.html
Kılıçdaroğlu Kırgız kıyafetleriyle poz verdi: 'Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der'
Kılıçdaroğlu Kırgız kıyafetleriyle poz verdi: 'Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der'
Sputnik Türkiye
Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki esnaf odası ziyaretinde kendisine hediye edilen geleneksel Kırgız kıyafetlerini giydi. Fotoğraf çekimi sırasında “Bunu... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T10:30+0300
2026-10-25T10:30+0300
2026-10-25T10:30+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
gaziantep
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/19/1109834739_31:0:1169:640_1920x0_80_0_0_a6ac90d23ae7a04b0568b0680dbcf522.png
Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep programı kapsamında gerçekleştirdiği esnaf odası ziyaretinde, kendisine sunulan geleneksel Kırgız kıyafetleri ve şapkayı giyerek objektiflerin karşısına geçti.Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esprili bir göndermede bulunan Kılıçdaroğlu’nun sözleri, ziyaret sırasında gülüşmelere neden oldu.Kılıçdaroğlu: 'Bunu paylaşmayın'Kılıçdaroğlu, kıyafetlerle poz verdiği sırada çevresindekilere “Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” diye seslendi.Çevresindekilerin gülerek karşılık verdiği bu anlar kameralara yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun Kırgız kıyafetleriyle yaptığı espri, sosyal medyada da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/icisleri-bakani-ciftci-sahipsiz-sokak-hayvanlarini-barinaklara-veya-dogal-yasam-alanlarina-aldik-1109832301.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/19/1109834739_174:0:1027:640_1920x0_80_0_0_1b1431472c815dcaf7cb031d8b147417.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, gaziantep, türkiye
kemal kılıçdaroğlu, gaziantep, türkiye
Kılıçdaroğlu Kırgız kıyafetleriyle poz verdi: 'Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der'
Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki esnaf odası ziyaretinde kendisine hediye edilen geleneksel Kırgız kıyafetlerini giydi. Fotoğraf çekimi sırasında “Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” diyen Kılıçdaroğlu, çevresindekileri güldürdü.
Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep programı kapsamında gerçekleştirdiği esnaf odası ziyaretinde, kendisine sunulan geleneksel Kırgız kıyafetleri ve şapkayı giyerek objektiflerin karşısına geçti.
Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esprili bir göndermede bulunan Kılıçdaroğlu’nun sözleri, ziyaret sırasında gülüşmelere neden oldu.
Kılıçdaroğlu: 'Bunu paylaşmayın'
Kılıçdaroğlu, kıyafetlerle poz verdiği sırada çevresindekilere “Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” diye seslendi.
Çevresindekilerin gülerek karşılık verdiği bu anlar kameralara yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun Kırgız kıyafetleriyle yaptığı espri, sosyal medyada da paylaşıldı.