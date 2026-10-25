https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/icisleri-bakani-ciftci-sahipsiz-sokak-hayvanlarini-barinaklara-veya-dogal-yasam-alanlarina-aldik-1109832301.html

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına aldık

İçişleri Bakanı Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına aldık

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Çiftçi, 21 Ekim 2026 itibarıyla Diyarbakır’da kalan son sahipsiz sokak hayvanının da barınağa alınmasıyla Türkiye genelinde yürütülen... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T00:06+0300

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin, "21 Ekim 2026'da, en son Diyarbakır'da da son sokak hayvanının barınağa alınmasıyla beraber artık bu süreç Türkiye'de tamamlanmış oldu. Bu çarşamba itibarıyla tüm Türkiye'de hedeflenen sayıya ulaşmış durumdayız" dedi.Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:'Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili operasyonlar neticesinde yaklaşık 95 milyar liralık suç gelirine de el koymuş olduk'İçişleri Bakanlığı olarak önceliklerinden birinin yeni nesil suç örgütleriyle daha etkin mücadele etmek, diğerinin ise uyuşturucuyla hem arz hem de talep boyutunda mücadeleyi artırmak olduğunu belirten Çiftçi, terör örgütlerinin alan kaybetmesi ve terör örgütü PKK'nın kendini feshedip silah bırakmasıyla oluşan alanın yeni nesil suç örgütlerine kaldığını kaydetti.Çiftçi, "üniformasız teröristler" olarak tanımladığı bu örgütlerin sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden örgütlenerek insanları tehdit ettiğini, eleman devşirdiğini, ev, araç ve iş yerlerini kurşunlayarak zorla para istediğini ifade etti.Bakan Çiftçi, "2026 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 625 yeni nesil suç örgütü veya organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirdik. Bunun neticesinde de 8 bin 170 kişi tutuklanmış oldu" bilgisini verdi.Yeni nesil suç örgütleriyle daha etkin mücadele edebilmek için finans kaynaklarının kurutulması, çete elebaşları ile üyelerinin yakalanmasının önemini anlatan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili operasyonlar neticesinde yaklaşık 95 milyar liralık suç gelirine de el koymuş olduk. Yani bu para olabilir, gayrimenkul olabilir, araç olabilir. Bunlar da dahil olmak üzere suçtan elde ettikleri gelirler bunlar" diye konuştu.Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin elebaşı ve üyelerinin operasyonlar sonucunda yurt dışına kaçarak Türkiye'deki eylemlerini sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yönetmeye devam edebildiğini, sınır aşan suçlarla mücadelenin yurt dışında da sürdürülmesi gerektiğini, bu kapsamda Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve Belçika'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhataplarıyla konuyu değerlendirdiklerini söyledi.Çalışmalar sonucunda 44 ülkeden 736 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığına dikkati çeken Çiftçi, bu konuda en büyük desteği veren Gürcistan'ın yakın zamanda 61 kişiyi iade ettiğini, suçlularla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında işbirliğini güçlendirecek üçlü bir mekanizma kurulmasına karar verildiğini aktardı.Bakan Çiftçi, yakın zamanda Almanya, İtalya ve diğer ülkelere ziyaretler gerçekleştireceğini, terör, organize suç örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede etkinliği daha da artıracaklarını kaydetti.Belçika'daki ziyaretlerinde düzensiz göç, terör ve organize suç örgütleriyle mücadeleyi ele aldıklarını ifade eden Çiftçi, Belçika makamlarının bugüne kadar iade taleplerine olumlu yanıt vermediğini, Türkiye'de suç işleyerek bu ülkeye kaçan 5 kişinin iadesini talep ettiklerini, bu konudaki işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.Çiftçi, bu yıl narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 39 ton uyuşturucu madde, 103 milyon uyuşturucu hap ile 20 milyon kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildiğini bildirdi.'Uyuşturucu suçlarında 35 bin 819 kişi tutuklandı'Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların yaklaşık üçte birinin uyuşturucu suçlarına karışan kişilerden oluştuğunun altını çizen Çiftçi, "Cezaevlerinde şu anda 434 bin kişi var Türkiye'de. Bunun yüzde 36'sı uyuşturucu suçlarından dolayı girenler. 2026'nın ilk 9 ayı içerisinde 42 bin 377 operasyon gerçekleştirmişiz. 35 bin 819 tutuklu şu anda içeride" diye konuştu.Bakan Çiftçi, Türkiye'de siber suçlar ve dolandırıcılıkla mücadeledeki son duruma ilişkin soruyu da cevapladı.Bu yılın 9 ayında siber devriyeler sonucunda suç unsuru taşıyan 197 bin 491 kişi veya hesabın tespit edildiğini, yasa dışı bahis siteleri dahil 42 bin 10 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini aktaran Çiftçi, yasa dışı bahis nedeniyle birçok kişinin hayatının olumsuz etkilendiğine işaret etti.Çiftçi, bu suçlarla etkin mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen "Dolunay" adlı Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi Projesi'nin yasal düzenleme aşamasına geldiğini söyledi.İçişleri Bakanı Çiftçi, savcılık, emniyet, jandarma, MASAK ve BDDK gibi kurumların ortak çalışmasını öngören projeyle, yapay zekadan da yararlanılarak dolandırıcılık mağdurlarının başvurularının hızla alınmasının, hesapların dondurulmasının ve 18 dakika içerisinde etkili müdahale edilmesinin hedeflendiğini anlattı.Bakanlığa bağlı 102 bin derneğin bulunduğunu, bunların kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik destekler sağladıklarını dile getiren Çiftçi, PRODES kapsamında bu yıl 400 derneğe 350 milyon lira nakdi destek verdiklerini, uyuşturucuyla mücadele, dijital bağımlılık, şehit ve gazi aileleri ile engellilere yönelik projelere öncelik tanıdıklarını belirtti.Göreve geldiği günden bu yana geçen 8 aylık süreci değerlendiren Çiftçi, İçişleri Bakanlığının öncelikli görevinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.'Okul güvenliği öncelikli konularımız arasında'Okul güvenliğini öncelikli konular arasında gördüklerine dikkati çeken Çiftçi, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesi için 7 bakanlığın ortak çalışmasıyla protokol hazırlayıp imzaladıklarını, öğrencilerin okula huzurla gidip evlerine güvenle dönmelerini hedeflediklerini vurguladı.'Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek'Sürecin başarıya ulaşması ve akamete uğramaması için sahada gerekli tedbirleri aldıklarına işaret eden Çiftçi, şöyle devam etti:Bakan Çiftçi, "Terörsüz Bölge" süreci kapsamında Suriye ve Irak'ta olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.İran'da da benzer gelişmelerin yaşanmasını temenni eden Çiftçi, terörün sona ermesiyle Türkiye'nin bu alana ayırdığı kaynakları kalkınmaya yönlendirerek daha ileri bir seviyeye ulaşacağını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/trump-catisma-sona-erdiginde-rusya-ve-ukrayna-ile-ticaret-yapabiliriz-1109832200.html

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türkiye, mustafa çiftçi, diyarbakır, gürcistan, belçika, pkk