https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/ingilterede-pes-pese-iki-firtina-ucuslar-ve-tren-seferleri-aksadi-1109841134.html

İngiltere'de peş peşe iki fırtına: Uçuşlar ve tren seferleri aksadı

İngiltere'de peş peşe iki fırtına: Uçuşlar ve tren seferleri aksadı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de hafta sonu art arda etkili olan iki fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Boelo fırtınası nedeniyle yaklaşık 82 bin hanede elektrik kesilirken hava... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T20:06+0300

2026-10-25T20:06+0300

2026-10-25T20:06+0300

dünya

avrupa

i̇skoçya

kuzey i̇rlanda

amsterdam

schiphol havalimanı

fırtına

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103258593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b88b40de2c9e2a6edc5bb728489ac04.jpg

İngiltere'de cuma günü etkili olan Austen fırtınasının ardından ülkeyi bu kez Boelo fırtınası vurdu. Pazar günü özellikle İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere'nin kuzey kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, ulaşımı aksatırken on binlerce haneyi elektriksiz bıraktı.İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), İskoçya'nın Argyll ve Bute bölgesinde rüzgar hızının saatte 135 kilometreye ulaştığını açıkladı.Yetkililer, şiddetli rüzgarın savurduğu cisimler ve kıyılara vuran dev dalgalar nedeniyle can kaybı riski bulunduğunu belirterek halka mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.Fırtına nedeniyle İskoçya ve İngiltere'nin kuzeyinde turuncu alarm verilirken uyarının pazar gecesine kadar geçerli olacağı bildirildi.Bölgede sel uyarıları da yapılırken havalimanları, feribot seferleri, demir yolları ve kara yolu ulaşımında aksamalar yaşandı.Şiddetli hava koşulları nedeniyle yaklaşık 82 bin hanede elektrik kesintisi meydana geldi.İngiltere'den doğuya doğru ilerleyen fırtına, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de ulaşımı olumsuz etkiledi.Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçuşlarda iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği konusunda yolcuları uyardı.Danimarka, Norveç ve İsveç'in bazı bölgelerinde de şiddetli rüzgar ve yağış beklendiği bildirildi. Danimarka'da Büyük Belt Köprüsü'nden bazı römorkların geçişine izin verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/fransada-firtina-sonrasi-elektrik-krizi-59-bin-hane-elektriksiz-1109839406.html

i̇skoçya

kuzey i̇rlanda

amsterdam

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, i̇skoçya, kuzey i̇rlanda, amsterdam, schiphol havalimanı, fırtına, i̇ngiltere