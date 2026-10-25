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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/fransada-firtina-sonrasi-elektrik-krizi-59-bin-hane-elektriksiz-1109839406.html
Fransa'da fırtına sonrası elektrik krizi: 59 bin hane elektriksiz
Fransa'da fırtına sonrası elektrik krizi: 59 bin hane elektriksiz
Sputnik Türkiye
Fransa'da art arda etkili olan Austen ve Boelo fırtınalarının ardından yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor. Fırtınanın en şiddetli döneminde... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T18:31+0300
2026-10-25T18:31+0300
dünya
fransa
normandiya
fırtına
elektrik kesintisi
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Fransa'nın Bretanya ve Normandiya bölgelerinde etkili olan Austen ve Boelo fırtınaları, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. Elektrik dağıtım şirketi Enedis, pazar günü öğle saatleri itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 59 bin haneye hala elektrik verilemediğini duyurdu.Şirketin açıklamasına göre elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgelerin başında Bretanya ve Normandiya geliyor.Bretanya'da 27 bin 500, Normandiya'da ise 14 bin 700 hanede elektrik kesintisi devam ediyor.Şirket, arızaların giderilmesi ve elektrik akışının yeniden sağlanması için firma personelinin sahada görev yaptığını bildirdi.Verilere göre Austen fırtınasının en şiddetli döneminde 288 bin 600 hanede elektrik kesintisi yaşandı.Austen ve Boelo fırtınaları hayatı olumsuz etkilediFransa'nın kuzeybatısını 23 Ekim'de etkisi altına alan Austen fırtınası, şiddetli rüzgar ve yağışlarla birlikte birçok bölgede hasara yol açtı. Ülkenin meteoroloji kurumu Meteo-France, sonbahar mevsiminin ilk büyük fırtınası olarak nitelendirdiği Austen'in özellikle Bretanya, Normandiya ve Fransa'nın kuzey bölgelerini etkilediğini açıkladı.Rüzgar hızı yer yer saatte 160 kilometreye kadar ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar ulaşıma kapandı ve bazı binaların çatıları zarar gördü. Normandiya'da demir yolu ulaşımı aksarken, Paris çevresinde de ulaşımda gecikmeler yaşandı.Austen'in ardından 24-25 Ekim tarihlerinde Boelo fırtınası Avrupa'nın kuzeyinde etkili oldu. Yeni fırtınayla birlikte Fransa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış ve sel riski gündeme geldi. Boelo fırtınası, Austen'e kıyasla Fransa'da daha düşük şiddette etkili olsa da ülkenin kuzeyinde saatte 100 kilometreye yaklaşan rüzgarlara ve kuvvetli yağışlara neden oldu. Yetkililer özellikle Manş Denizi kıyılarında yüksek dalgalar ve kıyı taşkınları konusunda uyarılarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/kenyada-otobus-ile-kamyon-carpisti-22-kisi-hayatini-kaybetti-1109838935.html
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fransa, normandiya, fırtına, elektrik kesintisi
fransa, normandiya, fırtına, elektrik kesintisi

Fransa'da fırtına sonrası elektrik krizi: 59 bin hane elektriksiz

18:31 25.10.2026
© REUTERS Tom NicholsonArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2026
© REUTERS Tom Nicholson
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Fransa'da art arda etkili olan Austen ve Boelo fırtınalarının ardından yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor. Fırtınanın en şiddetli döneminde elektriksiz kalan hane sayısının 288 bin 600'e ulaştığı açıklandı.
Fransa'nın Bretanya ve Normandiya bölgelerinde etkili olan Austen ve Boelo fırtınaları, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. Elektrik dağıtım şirketi Enedis, pazar günü öğle saatleri itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 59 bin haneye hala elektrik verilemediğini duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgelerin başında Bretanya ve Normandiya geliyor.
Bretanya'da 27 bin 500, Normandiya'da ise 14 bin 700 hanede elektrik kesintisi devam ediyor.
Şirket, arızaların giderilmesi ve elektrik akışının yeniden sağlanması için firma personelinin sahada görev yaptığını bildirdi.
Verilere göre Austen fırtınasının en şiddetli döneminde 288 bin 600 hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Austen ve Boelo fırtınaları hayatı olumsuz etkiledi

Fransa'nın kuzeybatısını 23 Ekim'de etkisi altına alan Austen fırtınası, şiddetli rüzgar ve yağışlarla birlikte birçok bölgede hasara yol açtı. Ülkenin meteoroloji kurumu Meteo-France, sonbahar mevsiminin ilk büyük fırtınası olarak nitelendirdiği Austen'in özellikle Bretanya, Normandiya ve Fransa'nın kuzey bölgelerini etkilediğini açıkladı.
Rüzgar hızı yer yer saatte 160 kilometreye kadar ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar ulaşıma kapandı ve bazı binaların çatıları zarar gördü. Normandiya'da demir yolu ulaşımı aksarken, Paris çevresinde de ulaşımda gecikmeler yaşandı.
Austen'in ardından 24-25 Ekim tarihlerinde Boelo fırtınası Avrupa'nın kuzeyinde etkili oldu. Yeni fırtınayla birlikte Fransa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış ve sel riski gündeme geldi.
Boelo fırtınası, Austen'e kıyasla Fransa'da daha düşük şiddette etkili olsa da ülkenin kuzeyinde saatte 100 kilometreye yaklaşan rüzgarlara ve kuvvetli yağışlara neden oldu. Yetkililer özellikle Manş Denizi kıyılarında yüksek dalgalar ve kıyı taşkınları konusunda uyarılarda bulundu.
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