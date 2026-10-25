https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/ikinci-el-arac-piyasasinda-durgunluk-gozler-yilbasinda-1109834381.html

İkinci el araç piyasasında durgunluk: Gözler yılbaşında

İkinci el araç piyasasında durgunluk: Gözler yılbaşında

Sputnik Türkiye

İkinci el araç piyasasında alıcı ve satıcıların bekleyişi sürüyor. Kanal D Haber’e konuşan galerici Hulusi Cankurtaran, ziyaretçi sayısının belirgin biçimde... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

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i̇kinci el araba satıcısı

ikinci el otomobil

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İkinci el araç piyasasında durgunluk, galericilerin satış beklentilerine yansıyor. Kanal D Haber’in haberine göre sektör temsilcileri, sıfır otomobillerdeki kampanyalar ve altın fiyatlarındaki dalgalanmanın alım satım kararlarını etkilediğini belirtiyor.Haberde görüşlerine yer verilen galerici Hulusi Cankurtaran, “Otomobil piyasamız çok durgun seyrediyor” diyerek mevcut tabloyu özetledi. Alıcıların da satıcıların da beklemede olduğu piyasada, esnafın beklentisi yılbaşına doğru hareketliliğin artması.Galerici anlattı: Ziyaretçi sayısı belirgin biçimde azaldıCankurtaran, geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısında büyük düşüş yaşandığını belirterek, “Eskiden ortalama günde 5 bin kişi gelirdi. Şimdi ise bu ortalaması 100, 200, 300’e kadar düştü” ifadelerini kullandı.Bu rakamlar Cankurtaran’ın gözlemine dayanırken haberde, çevrim içi araç ilanlarının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 azaldığı aktarıldı. Ancak bu oranın hangi veri kaynağına ve döneme dayandığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.Sıfır araç kampanyaları ikinci el piyasasını etkiliyorGalericilerin durgunluk için işaret ettiği nedenlerin başında sıfır araç kampanyaları geliyor. Cankurtaran, sıfır otomobillerde sunulan kampanyaların ikinci el piyasasındaki bekleyişi güçlendirdiğini savundu.Esnafın dikkat çektiği diğer unsur ise altın ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma. Cankurtaran, altın ve doların yükselip düşmesinin ikinci el otomobil piyasasında alım satım kararlarını etkilediğini ifade etti.İkinci el araçta yılbaşı beklentisiPiyasadaki durgunluğun ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken haberde görüşlerine yer verilen sektör temsilcileri, yıl sonunda satışların hareketlenmesini bekliyor.Cankurtaran da “Bundan sonraki satışlarımızda ise yılbaşını bekliyoruz” dedi. Bu beklentinin satışlara ne ölçüde yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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ikinci el, i̇kinci el, i̇kinci el araba satıcısı, ikinci el otomobil