https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/meteorolojiden-son-tahminler-geldi-saganak-ne-zaman-baslayacak-1109833822.html

Meteoroloji’den son tahminler geldi: Sağanak ne zaman başlayacak?

Meteoroloji’den son tahminler geldi: Sağanak ne zaman başlayacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun... 25.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-25T09:40+0300

2026-10-25T09:40+0300

2026-10-25T09:40+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

mardin

aydın

doğu anadolu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109606694_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa406d5ad6b184705a012d39a9e5e1bb.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusu, Bingöl ve Mardin çevreleri ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Yağışların Muğla ve Aydın kıyılarında öğleden sonra, Erzurum, Kars ve Mardin çevrelerinde ise öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor. MGM’nin paylaşılan bülteninde güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus bekleniyorMarmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyredecek. Rüzgârın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara ve Ege’de hava: İstanbul 20 dereceMarmara Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde sis ve pus etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul ve Kırklareli’nde 20, Bursa ve Çanakkale’de 21 derece olacak.Ege Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Öğleden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşacak. En yüksek sıcaklıkların Afyonkarahisar’da 22, Denizli ve İzmir’de 24, Muğla’da 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.Akdeniz’de 31 derece, İç Anadolu’da parçalı bulutlu havaAkdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Göller Yöresi’nde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Adana ve Antalya’da 31, Burdur’da 23, Hatay’da 27 derece olacak.İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklıkların Ankara’da 23, Eskişehir’de 22, Konya’da 24 ve Nevşehir’de 22 derece olması bekleniyor.Karadeniz’de yağış beklenmiyorBatı Karadeniz’de parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Bolu ve Sinop’ta 23, Kastamonu ve Zonguldak’ta 20 derece olarak tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz’de de parçalı bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Sıcaklıklar Amasya’da 24, Rize, Samsun ve Trabzon’da 21 dereceye kadar yükselecek.Doğu Anadolu ve Mardin’de gök gürültülü sağanakDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta öğle saatlerinde, Van’da ise gün içerisinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar Erzurum ve Kars’ta 15, Malatya’da 21, Van’da 16 derece olacak.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken Mardin çevrelerinde öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların Diyarbakır’da 24, Gaziantep’te 25, Mardin’de 22 ve Şanlıurfa’da 26 dereceye ulaşması bekleniyor.Denizlerde fırtına beklenmiyorMGM’nin denizlere ilişkin tahminlerine göre fırtına beklenmiyor. Denizlerde rüzgâr genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de dalga yüksekliği 1–2 metre, Marmara’da ise 0,5–1,5 metre arasında olacak.Karadeniz’de parçalı bulutlu hava bekleniyor. Batı Karadeniz’de rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan, doğu kesimlerinde sabah saatlerinde güneydoğudan esecek. Doğu Karadeniz’de ise doğu ve güneydoğu yönlü rüzgâr etkili olacak. Marmara Denizi’nde parçalı bulutlu havayla birlikte doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgâr bekleniyor. Her iki denizde de görüş iyi olacak.Ege, Akdeniz ve Van Gölü’nde hava nasıl olacak?Ege Denizi’nde parçalı bulutlu hava görülecek. Kuzey Ege’de rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar ise batı ve kuzeybatıdan esecek. Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan esecek rüzgâr, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde güneydoğuya dönecek. Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgâr etkili olacak. Görüş her iki denizde de iyi olacak.Van Gölü’nde parçalı ve çok bulutlu hava ile öğle saatlerinde sağanak bekleniyor. Rüzgâr batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,25–0,50 metre olacak; görüş yağış sırasında orta seviyeye düşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/sarkici-gullunun-olumune-iliskin-kizina-verilen-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasinin-gerekcesi-1109830685.html

mardin

aydın

doğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, mardin, aydın, doğu anadolu