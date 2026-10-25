https://anlatilaninotesi.com.tr/20261025/meteorolojiden-son-tahminler-geldi-saganak-ne-zaman-baslayacak-1109833822.html
Meteoroloji’den son tahminler geldi: Sağanak ne zaman başlayacak?
Meteoroloji’den son tahminler geldi: Sağanak ne zaman başlayacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun... 25.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-25T09:40+0300
2026-10-25T09:40+0300
2026-10-25T09:40+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
mardin
aydın
doğu anadolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109606694_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa406d5ad6b184705a012d39a9e5e1bb.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusu, Bingöl ve Mardin çevreleri ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Yağışların Muğla ve Aydın kıyılarında öğleden sonra, Erzurum, Kars ve Mardin çevrelerinde ise öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor. MGM’nin paylaşılan bülteninde güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus bekleniyorMarmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyredecek. Rüzgârın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara ve Ege’de hava: İstanbul 20 dereceMarmara Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde sis ve pus etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul ve Kırklareli’nde 20, Bursa ve Çanakkale’de 21 derece olacak.Ege Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Öğleden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşacak. En yüksek sıcaklıkların Afyonkarahisar’da 22, Denizli ve İzmir’de 24, Muğla’da 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.Akdeniz’de 31 derece, İç Anadolu’da parçalı bulutlu havaAkdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Göller Yöresi’nde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Adana ve Antalya’da 31, Burdur’da 23, Hatay’da 27 derece olacak.İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklıkların Ankara’da 23, Eskişehir’de 22, Konya’da 24 ve Nevşehir’de 22 derece olması bekleniyor.Karadeniz’de yağış beklenmiyorBatı Karadeniz’de parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Bolu ve Sinop’ta 23, Kastamonu ve Zonguldak’ta 20 derece olarak tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz’de de parçalı bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Sıcaklıklar Amasya’da 24, Rize, Samsun ve Trabzon’da 21 dereceye kadar yükselecek.Doğu Anadolu ve Mardin’de gök gürültülü sağanakDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta öğle saatlerinde, Van’da ise gün içerisinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar Erzurum ve Kars’ta 15, Malatya’da 21, Van’da 16 derece olacak.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken Mardin çevrelerinde öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların Diyarbakır’da 24, Gaziantep’te 25, Mardin’de 22 ve Şanlıurfa’da 26 dereceye ulaşması bekleniyor.Denizlerde fırtına beklenmiyorMGM’nin denizlere ilişkin tahminlerine göre fırtına beklenmiyor. Denizlerde rüzgâr genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de dalga yüksekliği 1–2 metre, Marmara’da ise 0,5–1,5 metre arasında olacak.Karadeniz’de parçalı bulutlu hava bekleniyor. Batı Karadeniz’de rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan, doğu kesimlerinde sabah saatlerinde güneydoğudan esecek. Doğu Karadeniz’de ise doğu ve güneydoğu yönlü rüzgâr etkili olacak. Marmara Denizi’nde parçalı bulutlu havayla birlikte doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgâr bekleniyor. Her iki denizde de görüş iyi olacak.Ege, Akdeniz ve Van Gölü’nde hava nasıl olacak?Ege Denizi’nde parçalı bulutlu hava görülecek. Kuzey Ege’de rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar ise batı ve kuzeybatıdan esecek. Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan esecek rüzgâr, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde güneydoğuya dönecek. Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgâr etkili olacak. Görüş her iki denizde de iyi olacak.Van Gölü’nde parçalı ve çok bulutlu hava ile öğle saatlerinde sağanak bekleniyor. Rüzgâr batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,25–0,50 metre olacak; görüş yağış sırasında orta seviyeye düşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261024/sarkici-gullunun-olumune-iliskin-kizina-verilen-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasinin-gerekcesi-1109830685.html
mardin
aydın
doğu anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109606694_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1a0faa41a7b9535fd042ddbfef1e78f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, mardin, aydın, doğu anadolu
meteoroloji genel müdürlüğü, mardin, aydın, doğu anadolu
Meteoroloji’den son tahminler geldi: Sağanak ne zaman başlayacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken birçok bölgede sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusu, Bingöl ve Mardin çevreleri ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların Muğla ve Aydın kıyılarında öğleden sonra, Erzurum, Kars ve Mardin çevrelerinde ise öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor. MGM’nin paylaşılan bülteninde güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus bekleniyor
Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyredecek. Rüzgârın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara ve Ege’de hava: İstanbul 20 derece
Marmara Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde sis ve pus etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul ve Kırklareli’nde 20, Bursa ve Çanakkale’de 21 derece olacak.
Ege Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Öğleden sonra Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşacak. En yüksek sıcaklıkların Afyonkarahisar’da 22, Denizli ve İzmir’de 24, Muğla’da 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz’de 31 derece, İç Anadolu’da parçalı bulutlu hava
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Göller Yöresi’nde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Adana ve Antalya’da 31, Burdur’da 23, Hatay’da 27 derece olacak.
İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklıkların Ankara’da 23, Eskişehir’de 22, Konya’da 24 ve Nevşehir’de 22 derece olması bekleniyor.
Karadeniz’de yağış beklenmiyor
Batı Karadeniz’de parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Bolu ve Sinop’ta 23, Kastamonu ve Zonguldak’ta 20 derece olarak tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz’de de parçalı bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Sıcaklıklar Amasya’da 24, Rize, Samsun ve Trabzon’da 21 dereceye kadar yükselecek.
Doğu Anadolu ve Mardin’de gök gürültülü sağanak
Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta öğle saatlerinde, Van’da ise gün içerisinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıklar Erzurum ve Kars’ta 15, Malatya’da 21, Van’da 16 derece olacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenirken Mardin çevrelerinde öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıkların Diyarbakır’da 24, Gaziantep’te 25, Mardin’de 22 ve Şanlıurfa’da 26 dereceye ulaşması bekleniyor.
Denizlerde fırtına beklenmiyor
MGM’nin denizlere ilişkin tahminlerine göre fırtına beklenmiyor. Denizlerde rüzgâr genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de dalga yüksekliği 1–2 metre, Marmara’da ise 0,5–1,5 metre arasında olacak.
Karadeniz’de parçalı bulutlu hava bekleniyor. Batı Karadeniz’de rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan, doğu kesimlerinde sabah saatlerinde güneydoğudan esecek. Doğu Karadeniz’de ise doğu ve güneydoğu yönlü rüzgâr etkili olacak. Marmara Denizi’nde parçalı bulutlu havayla birlikte doğu ve kuzeydoğu yönlü rüzgâr bekleniyor. Her iki denizde de görüş iyi olacak.
Ege, Akdeniz ve Van Gölü’nde hava nasıl olacak?
Ege Denizi’nde parçalı bulutlu hava görülecek. Kuzey Ege’de rüzgâr doğu ve kuzeydoğudan; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar ise batı ve kuzeybatıdan esecek. Akdeniz’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan esecek rüzgâr, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde güneydoğuya dönecek. Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlü rüzgâr etkili olacak. Görüş her iki denizde de iyi olacak.
Van Gölü’nde parçalı ve çok bulutlu hava ile öğle saatlerinde sağanak bekleniyor. Rüzgâr batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,25–0,50 metre olacak; görüş yağış sırasında orta seviyeye düşecek.